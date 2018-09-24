Израиль предостерегает Россию о поставок Сирии комплексов С-300...

Такой шаг вызовет новые риски в регионе, — сказал израильский премьер Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным. Нетаньяху подчеркнул, что Иерусалим не признаёт своей ответственности за гибель российского самолета-разведчика неделю назад.



В свою очередь, Путин считает решение отправить Дамаску С-300 адекватным. Он напомнил, что, по данным Министерства обороны России, вина за то, что сирийская ракета сбила российский самолет, лежит именно на израильских ВВС.

В Москве считают неоправданной критику со стороны американского руководства поставок в Сирию С-300. Москва подчеркивает, что решение было принято в результате детального анализа. По словам замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, этот шаг не приведет к эскалации напряженности. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал ошибкой решение России отправить С-300 в Сирию.