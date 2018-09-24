Израиль предостерегает Россию о поставок Сирии комплексов С-300
Такой шаг вызовет новые риски в регионе, — сказал израильский премьер Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным. Нетаньяху подчеркнул, что Иерусалим не признаёт своей ответственности за гибель российского самолета-разведчика неделю назад.
В свою очередь, Путин считает решение отправить Дамаску С-300 адекватным. Он напомнил, что, по данным Министерства обороны России, вина за то, что сирийская ракета сбила российский самолет, лежит именно на израильских ВВС.
В Москве считают неоправданной критику со стороны американского руководства поставок в Сирию С-300. Москва подчеркивает, что решение было принято в результате детального анализа. По словам замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, этот шаг не приведет к эскалации напряженности. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал ошибкой решение России отправить С-300 в Сирию.
Комментарии54
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sensei54 24 сентября 2018 | 22:05
А ему ничего не остаётся, кроме как ножичком пугать. Трон прогнил и шатается, и погибший экипаж пришелся как раз кстати.
kuxxxku 24 сентября 2018 | 22:10
sensei54: Что то делаем и ссым...сильная позиция. Блин, может Пу съездить на стажировку в Северную Корею?
rpmcmurphy 24 сентября 2018 | 22:11
Израиль предостерегает Россию о поставок Сирии комплексов С-300...
Сионисты и фашисты - ранние пташки, они нападают очень рано по утру и без предупреждения.
zurich_106 24 сентября 2018 | 22:15
rpmcmurphy: ВКС фашисты?
ringo77_1 24 сентября 2018 | 22:27
Подрезали крылышки пейсатым соколам...
mozgo_prav 24 сентября 2018 | 22:34
ringo77_1: Наш гениальный Путин уже памперсы закупил....
Израиль в 14 году совершил "размен" - Россия обязалась не поставлять законтрактованные С-300 в Сирию, Израиль принял мораторий на поставку своих беспилотных аппаратов на Украину. Проблема, которая всерьез беспокоила командование "ихтамнет". На Донбассе у ВСУ нет преимущества перед "ихтамнетами" в первую очередь потому, что просто нет авиации. Разведывательные беспилотники применяют обе стороны конфликта, боевая авиация как класс отсутствует.
Израиль, будучи вторым производителем БЛА в мире и первым - по их экспорту, может в короткие сроки изменить существующий на Донбассе баланс, тем более, если учесть сложности в вопросах поставки на Донбасс систем ПВО из России. То есть, поставить можно, но такое решение будет воспринято в мире чрезвычайно негативно - по существующей практике иррегулярным формированиям запрещено поставлять системы ПВО. Особенно, если вспомнить историю с "Боингом", которую, безусловно, немедленно вытащат на поверхность.
В общем, в случае, если Израиль откажется от моратория на поставку Украине БЛА разного назначения, включая ударные, это станет крайне серьезной проблемой уже буквально на наших границах
mozgo_prav 24 сентября 2018 | 22:37
.... логика эскалации работает именно так - ты втягиваешься в конфликт со всеми вокруг, затем этот конфликт обостряется, ну, а потом что-то где-то начинает стрелять. Авантюрист и бездарь Путин идет по совершенно стандартному сценарию. Заниматься внутренними проблемами страны ему скучно, да он и не знает, как это делать. А вот изображать из себя великого стратега - тут головой думать не нужно, тут можно только надувать щеки. Какое-то время это работает, но только какое-то. В итоге выясняется, что в геополитику тоже нужно уметь. Кто бы мог подумать.
ringo77_1 24 сентября 2018 | 22:38
mozgo_prav: //В общем, в случае, если Израиль откажется от моратория на поставку Украине БЛА разного назначения, включая ударные...//
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И што, Украина с помощью БЛА (бла-бла) сразу победит армию ЛДНР? Не смеши...
gru_shnik 24 сентября 2018 | 22:41
ringo77_1: разве диванного эксперта можно рассмешить,? Ты сам всех смешишь своими глупостями из ПТУ)))
Чудак не знает видимо о всех вооружениях Израиля))
kondrat_vlad 24 сентября 2018 | 22:44
mozgo_prav: Опять Владимвлаимыч обьегорил всех.
leda53 24 сентября 2018 | 22:40
ringo77_1: Ну да, только летать они будут, бомбить тоже. В этом сомневаются уж совсем безмозглые.
И что делать этим самым трехсотым? Забиться в угол и опозориться? И какие же продажи ЗРК после этого?.. Пытаться сбивать израильтян? Так ЗРК тут же ракету себе схлопочет.
Не случайно Рябков уже начал торговаться. Видно, задумались в МИДе...
zurich_106 24 сентября 2018 | 22:40
ringo77_1: да херня всё это, поскулят в Кремле и забудут, весь этот шум - игра на публику, для таких как ты ватных остолопов, вообще подозреваю на Путина в Мосад явно что-то есть, он ведь со своей тамбовско-малышевской столько бабла на западе наотмывал, а братва раньше в Европу только через израильский паспорт пролезть могла. Поэтому ВКС будет и дальше летать на ржавых корытах, стыдливо отворачивая взгляд в сторону, когда израильтяне вновь и вновь будут бомбить хизбалу и асадовские с200-300. Ведь о чем речь, Кремль умоляет что бы израильтяне оповещали заранее, это же хохма, то есть дает добро, что бы израильтяне и дальше бомбили асадовскую армию или то что от нее осталось.
nitinol 24 сентября 2018 | 22:19
rpmcmurphy: 21 час для вас утро? Что то странное творится у вас в голове...
zemljanka 24 сентября 2018 | 22:25
Ещё жантаж нелюдей сирийского полигона для людоедов.
tvitov66 24 сентября 2018 | 22:37
nitinol: /Что то странное творится у вас в голове..
Если бы вам в голову влили столько стекломоя вас бы не так плющило, а патрик еще даже в клаву умудряется попадать - талант не пропьёшь!
stopkran1969 24 сентября 2018 | 22:24
rpmcmurphy: неделю не просыхал? Или 23.00 это утро?
ur_sus 24 сентября 2018 | 22:27
rpmcmurphy:
//Сионисты и фашисты - ранние пташки, они нападают очень рано по утру и без предупреждения.//
Израиль предупреждал и предупреждает Россию о последствиях уже лет 15. Но российское руководство тупое и даже на своих ошибках не учится. Потом не надо ныть.
ur_sus 24 сентября 2018 | 22:33
Только-что "эксперд" Михеев сказал КЛЮЧЕВУЮ фразу: "мы не доверяем сирийцам, поэтому "сирийские" ПВО будут управляться российскими операторами". Тупому Михееву с его "железной логикой" видимо невдомёк, что в таком случае "сирийские" ПВО автоматически превращаются в РОССИЙСКИЕ. И как любят бакланить пузатые русские генералы эти "платформы" превращаются в "легитимные цели" для израильского ответа.
ur_sus 24 сентября 2018 | 22:59
Тупость Михеева зашкаливает: хочу ему напомнить, что Россия пришла в Сирию с лозунгом "остановим ИГИЛ на дальних подступах". это, по мнению "эксперда" ОПРАВДАНО и ЗАКОННО. УНИЧТОЖЕНИЕ целых деревень и городов под видом "бесплатных маневров", это ЛЕГИТИМНО. Напомним к слову, что у ГИГАНТСКОЙ России и небольшойСирии даже нет общей границы. А вот для "эксперда" Михеева, останавливать иран-хизбаллу на БЛИЖНИХ подступах к Израилю (не имеющему НИКАКОЙ стратегической глубины) - НЕЗАКОННО.
Я вот, что думаю; если россия совершит глупость и прикрываясь сирийцами начнёт охотиться за израильскими самолётами (а это именно так и обстоит), израиль должен сделать следующее:
1 Полностью отменить "координацию" с Россией
2 Отменить визовый режим, нам он НЕ НУЖЕН
3 Присоединиться к санкциям против России на ВСЕХ уровнях
4 Употребить ВСЁ своё влияние на еврейские общины запада с целью бойкотировать Россию на ВСЕХ уровнях
5 Усилить взаимодействие с США и дать понять России, что Израиль - часть ЗАПАДНОЙ коалиции
kondrat_vlad 24 сентября 2018 | 23:00
ur_sus: В том то и дело что Пудтин уже давно в Сирии с Асадом "асадит". Столько сколько мы сделали для этого сириского Мугабе, мы ни для кого не сделали. Но Асад не спешит платить по счетам.
Мы поставляем с200, с300 и будем поставлять с400 пока эти макаки не грохнут граждайнский самолет и тогда пендосы дадут награду за поимку Пудтина , и Сечин со своими братками сдаст его с потрохами.
ringo77_1 24 сентября 2018 | 22:34
ur_sus: Пейсатое воинство теперь пять раз подумает, прежде чем продолжать бандитствовать в Сирии.
polikarpich 24 сентября 2018 | 22:28
rpmcmurphy: Так это только дураки на танки с голыми руками лезут и нападают после завтрака и предварительного звонка.
"Война — это путь обмана. Поэтому, даже если ты способен, показывай противнику свою неспособность. Когда должен ввести в бой свои силы, притворись бездеятельным. Когда цель близко, показывай, будто она далеко; когда же она действительно далеко, создавай впечатление, что она близко. "
(Сунь-цзы, китайский стратег и мыслитель.)
Во
polikarpich 24 сентября 2018 | 22:31
polikarpich: Война - это война. И не надо из себя изображать какого-то очень тупого графа де ля Фер.
tvitov66 24 сентября 2018 | 22:39
polikarpich: " Как только вы начинаете лгать, считайте, что война проиграна"(с) Адмирал Ямамото
kondrat_vlad 24 сентября 2018 | 22:38
rpmcmurphy: Опять фашитсы???? Ну что же за дела весь мир кроме СевКореи и Зимбабве - фашисты. И самое главное детки путинских прихлебаев все содержутся на кормлении в этих фашистких странах!
Какая беда...есть такая болезнь когда человек считает себя Наполеоном или Сталиным.
ur_sus 24 сентября 2018 | 22:12
sensei54:
Вы правы на 100%. Игрушки для путинских заканчиваются. Диалектику никто пока не отменял,коллизия между осью зла "Россия-иран-сирия- хизбалла" и союзом "Израиль-США"неизбежно приближается. В Израиле это отчетливо осознавали. Если Россия поставит с-300, то Израиль опубликует ПОЛНЫЙ отчёт об "инциденте". Русские тогда совсем не обрадуются...
stopkran1969 24 сентября 2018 | 22:28
ur_sus: вместе с отчётом Израиль выпустит инструкции своим пилотам как правильно консервировать с200, с300, с300 и с500 до кучи для последующей сдачи в пункт приёма металлолома
zonda_3 24 сентября 2018 | 22:17
sensei54: "В свою очередь, Путин считает решение отправить Дамаску С-300 адекватным. Он напомнил, что, по данным Министерства обороны России, вина за то, что сирийская ракета сбила российский самолет, лежит именно на израильских ВВС." -
В свою очередь, Путин считает решение повысить пенсионный возраст адекватным. Он напомнил, что, по данным Минэкономразвития России, вина за то, что уровень жизни подведомственного населения ухудшается, лежит именно на израильских ВВС.
askol2016 24 сентября 2018 | 22:12
Израиль и глазом не моргнет, чтобы уничтожить сирийские С-300. Потому, что речь идет о существовании страны. А Путин однозначно потерпит здесь очередное позорное поражение
azt 24 сентября 2018 | 22:13
askol2016: Да, Асад же в очередной раз ушел..
neyexo 24 сентября 2018 | 22:21
askol2016:
не надо грозиться. Израиль силен, но он не отвоевал свое государство (как Греция, например) - оно родилось в результате интриг сверхдержав. Победы одерживал - но над дураками-арабами.
neyexo 24 сентября 2018 | 22:27
askol2016:
ну может и уничтожит - под прикрытием большого дяди, а без него, без пакета помощи (да, часть пакета это компенсация за отказ от своего самолета, но не весь пакет)
leda53 24 сентября 2018 | 22:42
askol2016: И что важно - как после этого будут продаваться С-300, 400?
kondrat_vlad 24 сентября 2018 | 23:05
askol2016: Спасибо - с языка сняли! Если для Пудтена Сирия это отвлекающий маневр, Израиль парвет если захочет каждый С400-С500-С600 как тузик грелку и сирийские макаки просто не увидят как это все произошло.
mahnozlukka 24 сентября 2018 | 22:17
Ничего, криворукий махмуд Аль Ива Нов и с С300 ИЛ собьёт))
andrang2 24 сентября 2018 | 22:17
Для этого и сбили, чтоб болванки заменить.
Вроде как детей огнеметами пожгли чтоб губернаторов назначать.
solomonster 24 сентября 2018 | 22:18
Интересный вопрос: если «сирийцы» не дай Б-г пальнут по российскому самолету из С-300, что тогда будем завозить — С-400, или сразу С-500?
neyexo 24 сентября 2018 | 22:29
solomonster:
им простят, не волнуйтесь. Френдли фаер привычная вещь, ведь пальнул же Израиль по американскому кораблю Лиьерти. Да, и новое дадут, да его и так дали бы.
nostradam 24 сентября 2018 | 22:19
Я двумя руками за поставки С-300.
Плешивый идиот еще не понимает, что даже С-400 для западных самолетов -ничто, так Израиль ему и всему миру еще раз продемонстрирует.
pedrobutylkovich 24 сентября 2018 | 22:22
nostradam: С-400 для западных самолетов -ничто
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Спешу тебя разочаровать! Даже С-300 без проблем уничтожит ЛЮБОЙ современный западный самолет. Отстал ты от жизни безнадёжно.
zurich_106 24 сентября 2018 | 22:29
pedrobutylkovich: а ил-20 подавно
fresh_breeze 24 сентября 2018 | 22:43
pedrobutylkovich:
В 1999-м сербы завалили "неуязвимый" пентагоновский F-117 с помощью С-125.
Так что, не трудно понять беспокойство Нетаньяху, а также наших американских друзей, по поводу С-300 в руках сирийской армии.
Это тут, в соц. сетях, все крутые кричать, что С-300 бесполезен.
А тем, кому придётся летать в зоне его поражения, не написав перед вылетом завещания, не попрощавшись с родными и близкими, за штурвал своей железной птицы лучше не садиться.
Напомню ещё один пример.
Во времена Хрущёва американцы убедили Пауэра, что русские ракеты — отстой, лети спокойно на суперсовременном У-2 и фотографируй их секретные объекты.
Он и полетел (наивный, как ребёнок), а вскоре оказался в советском суде.
zurich_106 24 сентября 2018 | 22:50
fresh_breeze: сирийские друзья с С-200 разобраться не могут, с С-300 подавно не совладеют, а потому что руки из жопы растут
stefford 24 сентября 2018 | 22:19
Добром это уж точно не закончится. И в первую очередь для россиян - для военных самолетов, летающих в Сирию, для гражданских, перевозящих туристов в Турцию или Египет... Израиль в любом случае будет бомбить все поставки Хизбалле. Ну а уж кого после этого подобьют бравые сирийские вояки - наверняка не шустрые Ф-16 или Ф-35. Так что друзья-россияне, забудьте про ближневосточные курорты. Ну, на всякий случай. Здоровее будете
polikarpich 24 сентября 2018 | 22:39
stefford:
Если там ещё и какой-нибудь гражданский лайнер опять завалят (не дай Бог), то "вошдю всех времён и народов" точно попку на британский флаг порвут без суда и следствия и вывесят где-нибудь в Гааге, всем в назидание.
oleg_kievlyanin 24 сентября 2018 | 22:20
После эскапады Золотова все решили что он и есть теперь самый главний клоун в России, намбер ван, обойдя Жириновского и даже Лаврова, дебила б..дь. Но очевидно, что Путин и Шойгу им решили фору дать. Нет не тех актеров сняли в фильме "Тупой и еще тупее"
alena01 24 сентября 2018 | 22:22
Ага...
Верное решение...
С300 будут сбивать российские самолеты еще эффективнее???
fresh_breeze 24 сентября 2018 | 22:33
Израиль настаивает, чтобы Россия не помогала Сирии защищать своё, сирийское, воздушное пространство? Это вообще что??? Гляньте на это со стороны, господин израильский премьер-министр.
Понятно, что Израиль С-300 не остановит, просто цена, которую ему придётся платить за продолжение своих налётов на соседнюю страну, будет другой, "только и всего".
ur_sus 24 сентября 2018 | 22:40
fresh_breeze:
А теперь угадай: что будет с батареей с 300, когда израильские самолёты увидят, что их поймал радар этой ПВО? Что-то мне подсказывает, что её уничтожат. Поскольку,это "сирийская" система и там НЕТ россиян, предупреждать не будут даже за одну минуту...
zonda_3 24 сентября 2018 | 22:42
fresh_breeze:
"Понятно, что Израиль С-300 не остановит, просто цена, которую ему придётся платить за продолжение своих налётов на соседнюю страну, будет другой, "только и всего".-
Цена будет другой, если только шекель внезапно обесценится.
orein51 24 сентября 2018 | 22:33
он не сказал, что по его мнен., он отметил, что по дан...
stalk25 24 сентября 2018 | 22:35
Путин выступает с позиции агрессора.. И теперь Израиль может стать очередным врагом... Жесть.
salut__521 24 сентября 2018 | 22:38
Рад за бравых летунов-вксников. Ежели раньше перед полётом надевался памперс серии "антиФ-16", то перича засранцам будут выдавать дополнительный памперс с маркировкой "антиС-300"...
zonda_3 24 сентября 2018 | 22:49
salut__521: Еще и умолять будут своих коллег горе-пвошников, чтобы не реагировали вообще на любые цели.