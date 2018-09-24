В Испании задержано российское судно
Сухогруз «Заполярье» остался без топлива в порту Мотриль. Как рассказали ТАСС в Международной федерации транспортников, у капитана были просрочены необходимые регистровые документы. Ранее испанские власти отбуксировали «Заполярье» с рейда из-за небезопасного места стоянки теплохода. Он находился на рейде с середины июля, и, как говорят в профсоюзе, все это время экипаж испытывал трудности с водой, провизией и топливом. Лишь недавно Мурманское морское пароходство, которое является судовладельцем, смогло вернуть на родину 11 моряков.
Всего в разных портах за границей остается 7 судов пароходства и основная часть из них арестована из-за долгов судовладельца.
Комментарии5
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vladislav 24 сентября 2018 | 21:50
Грузовое судоходство приносит хорошие деньги. И если ДО ТАКОГО докатилось состояние дел, то это пипец как надо воровать. Либо это ПИПЕЦ какой непрофессионализм руководства.
vilingrad 24 сентября 2018 | 21:59
трудности с водой, провизией и топливом"
Какая грустная российская история:)
len56 24 сентября 2018 | 22:10
А не заговор ли это мирового правительства против России?
gelont 24 сентября 2018 | 22:18
Лишнее доказательство полной негодности системы . От москвы до самых до окраин .
salut__521 24 сентября 2018 | 22:25
Занятно, а что делает Заполярье в Заэаквторье? Поход за коксом для моряков-таймырцев?.