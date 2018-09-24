В Испании задержано российское судно

Сухогруз «Заполярье» остался без топлива в порту Мотриль. Как рассказали ТАСС в Международной федерации транспортников, у капитана были просрочены необходимые регистровые документы. Ранее испанские власти отбуксировали «Заполярье» с рейда из-за небезопасного места стоянки теплохода. Он находился на рейде с середины июля, и, как говорят в профсоюзе, все это время экипаж испытывал трудности с водой, провизией и топливом. Лишь недавно Мурманское морское пароходство, которое является судовладельцем, смогло вернуть на родину 11 моряков.

Всего в разных портах за границей остается 7 судов пароходства и основная часть из них арестована из-за долгов судовладельца.