Басманный суд арестовал совладельца компании «Газпром спецавтотранс»

Владимира Тумаева обвиняют в организации покушения на убийство. В начале сентября он уехал из Ижевска, где находился под домашним арестом. Его объявили в розыск, а на днях задержали в Москве. Адвокат утверждал, что Тумаев проходил лечение в больнице после операции.

По версии следствия, он почти 2 года угрожал, а после организовал покушение на бизнес-партнера своего зятя.