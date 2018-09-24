Басманный суд арестовал совладельца компании «Газпром спецавтотранс»
Владимира Тумаева обвиняют в организации покушения на убийство. В начале сентября он уехал из Ижевска, где находился под домашним арестом. Его объявили в розыск, а на днях задержали в Москве. Адвокат утверждал, что Тумаев проходил лечение в больнице после операции.
По версии следствия, он почти 2 года угрожал, а после организовал покушение на бизнес-партнера своего зятя.
Комментарии3
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danko1 24 сентября 2018 | 21:37
Бандитские путинские похлеще 90-х будут, когда питерская ОПГ рулит.
tvitov66 24 сентября 2018 | 21:55
danko1: был бы настоящий жулик, то его бы еще наградили в Кремле
tv_victim 24 сентября 2018 | 21:49
Басмосут арестовал настоящего жулика? Это что-то в лесу сдохло, не иначе! Басмачи обычно насмерть стоят на защите ворья, а тут на тебе.... Небось судьишко не глядя подмахнул.....