Олега Сенцова следует освободить хотя бы в качестве гуманитарного жеста для него и его семьи, — говорят в Вашингтоне
Режиссера Олега Сенцова следует освободить хотя бы в качестве гуманитарного жеста для него и его семьи, — говорят в Вашингтоне. По словам спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, Сенцов находится в очень тяжелом состоянии из-за голодовки. В интервью «Эху» дипломат подчеркнул, что режиссер был вывезен из Крыма, ему насильно присвоили российское гражданство, а также предъявлено обвинение в терроризме, которое он отвергает. Американская сторона считает неубедительными те доказательства, которые представляло обвинение.
Голодовка Олега Сенцова длится уже 134 дня. Сегодня стало известно, он был избран почетным гражданином Парижа.
Комментарии14
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grazschdanin 24 сентября 2018 | 21:40
был вывезен из Крыма, ему насильно присвоили российское гражданство, а также предъявлено обвинение в терроризме, которое он отвергает.
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Надо же, прямо как американцы с Бутом поступили....
Следует освободить хотя бы в качестве гуманитарного жеста для него и его семьи, как говорят в Вашингтоне.
blinorozhiy_chmo 24 сентября 2018 | 21:47
Нет пределов американским лицемерию, двуличию и лжи.
Гуманитарные жесты видети ли им нужны по отношению к террористам-бандеровцам!
gosha27 24 сентября 2018 | 21:57
blinorozhiy_chmo: А пиндосы не хотят показать пример и в качестве гуманитарного жеста освободить Ярошенко,Бута ,Селезнева и...... ряд других схваченых незаконно людей-граждан России????
antimalin 24 сентября 2018 | 22:04
Голодовка Олега Сенцова длится уже 134 дня.
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Звучит как анекдот.
"Голодовка" на полном пансионе.
palm_coast 24 сентября 2018 | 22:36
Какой же с Сенцова гуманитарный жест, он же худой. Подкормить бы надобно вначале, если он дастся.
tv_victim 24 сентября 2018 | 21:45
"Олега Сенцова следует освободить хотя бы в качестве гуманитарного жеста для него и его семьи, — говорят в Вашингтоне"
Не понял! Это типа, какой с недоумка спрос? Нет, уважаемые, это не простой недоумок! Это террорист! Это ярый враг России! И тот факт, что этого поганца изолировали от людей ничего, кроме одобрения вызывать не может. Пусть голодает все заслуженные 20 лет своего срока. Лишь бы это озверевшее существо не выпустили из клетки!
kuxxxku 24 сентября 2018 | 22:06
tv_victim: Это так тяжело жрать под койкой 100 дней...освободите парня уже!
lion64__2 24 сентября 2018 | 21:53
Лучше бы просто повесить за терроризм перед входом в пиндосовское посольство.
kara 24 сентября 2018 | 22:04
как я понял из комментария, Али Ферузу освобождение не пошло на пользу,так и для Сенцова это могут быть лучшие годы как и для Наденьки.
fresh_breeze 24 сентября 2018 | 22:05
"По словам спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, Сенцов находится в очень тяжелом состоянии из-за голодовки. "
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Молодчина Волкер, никогда не говорил правду и лучше не начинать.
gluhoy2250 24 сентября 2018 | 22:09
Режиссера Олега Сенцова следует освободить хотя бы в качестве гуманитарного жеста для него и его семьи,
Э..эй, Курт Собакин, такие как ты вывезли насильно Ярошенко и 20 лет дали по провокации ФБР и вы гниды пендосские его не отпускаете! А террорист Сенцов, как близкий по делам конечно должен быть отпущен!
tiridas 24 сентября 2018 | 22:13
//Олега Сенцова следует освободить хотя бы в качестве гуманитарного жеста для него и его семьи, — говорят в Вашингтоне//
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Передайте волкеру 3 слова: Бут, Ярошенко, Гуантанамо.
>:-<
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gluhoy2250 24 сентября 2018 | 22:23
Голодовка Олега Сенцова длится уже 134 дня. Сегодня стало известно, он был избран почетным гражданином Парижа.
Видать маловато людей в Париже погибло от рук террористов. Кстати одного полоумного Павленского уже приютили! Козлы!
tiridas 24 сентября 2018 | 22:25
//Сегодня стало известно, он был избран почетным гражданином Парижа.//
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Им бы взглянуть во французскую Вики, найти статью про "Жанну" Савченко, почитать евро- и укроСМИ времён борьбы за свободу надии, вспомнить, что хероиня сегодня полностью разжалована на гидной незалежной, обвиняется в терроризме и организации государственного переворота, возможно и шпионаже.