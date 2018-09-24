Режиссера Олега Сенцова следует освободить хотя бы в качестве гуманитарного жеста для него и его семьи, — говорят в Вашингтоне. По словам спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, Сенцов находится в очень тяжелом состоянии из-за голодовки. В интервью «Эху» дипломат подчеркнул, что режиссер был вывезен из Крыма, ему насильно присвоили российское гражданство, а также предъявлено обвинение в терроризме, которое он отвергает. Американская сторона считает неубедительными те доказательства, которые представляло обвинение.

Голодовка Олега Сенцова длится уже 134 дня. Сегодня стало известно, он был избран почетным гражданином Парижа.