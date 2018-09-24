США предупреждают: их военные не покинут Сирию до тех пор, пока иранские войска будут находиться за пределами Ирана

США предупреждают, что их военные не покинут Сирию до тех пор, пока иранские войска будут находиться за пределами Ирана. По словам помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, речь идет, в том числе, о нерегулярных военизированных формированиях. По официальным данным, в Сирии сейчас находится около 2-х тысяч американских военнослужащих, в основном спецназовцев. Они размещены главным образом на востоке страны и взаимодействуют с вооруженными отрядами местных курдов.