США предупреждают: их военные не покинут Сирию до тех пор, пока иранские войска будут находиться за пределами Ирана
США предупреждают, что их военные не покинут Сирию до тех пор, пока иранские войска будут находиться за пределами Ирана. По словам помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, речь идет, в том числе, о нерегулярных военизированных формированиях. По официальным данным, в Сирии сейчас находится около 2-х тысяч американских военнослужащих, в основном спецназовцев. Они размещены главным образом на востоке страны и взаимодействуют с вооруженными отрядами местных курдов.
Комментарии18
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palm_coast 24 сентября 2018 | 21:38
США будут мочить иранские войска даже в сортире.
mozgo_prav 24 сентября 2018 | 21:44
palm_coast: правильно делают...Иран никто в Сирию не приглашал, они там незаконно .Израиль поэтому имеет все права бомбить их и защищать Сирию от агрессора
mozgo_prav 24 сентября 2018 | 21:46
США дали четкое послание Путину..рыпнешься , огребешь по полной
blinorozhiy_chmo 24 сентября 2018 | 21:50
Покинут, еще как покинут... вперёд ногами, но покинут. ;)
serhio_25__ 24 сентября 2018 | 21:51
mozgo_prav: ""США дали четкое послание Путину..рыпнешься , огребешь по полной "" - существо, речь о Сирии и Иране, каким боком ты сюда Россию тыкнуло?
Укроп, а теперь представь, что Россия сделает военную базу под Харьковом, ты так же будешь этому радоваться?
mozgo_prav 24 сентября 2018 | 21:52
serhio_25__: ничтожество ,твое дело сосать у Пригожина
Твой папа укроп по ошибке бомжиху трахнул и появился ты..))
mozgo_prav 24 сентября 2018 | 21:57
Этот имбецил нерусский из аула... думает что США это послание Ирану дали....))) Конченный недоумок...
serhio_25__ 24 сентября 2018 | 21:48
mozgo_prav: ""Иран никто в Сирию не приглашал, они там незаконно"" - укроп, для чего ты нагло врешь? Власти Сирии пригласили Иран.
mozgo_prav 24 сентября 2018 | 21:55
serhio_25__: укроп твой папа нагло врал ,что он не укроп. Ты видимо тут на эхо ежинственный русский ,остальные 50% россиян которые не проголосовали за Путина видимо тоже хохлы у тебя чмо нерусское клиника, ты на хохлах помешан))
А теперь ублюдок докажи свои слова что Иран был приглашен в Сирию со своими войсками
serhio_25__ 24 сентября 2018 | 22:03
mozgo_prav: ""ублюдок"" - это твой папа.
15:51 08.09.2012 в рубрике Политика
Иран отправляет в элитные войска в помощь Башару Асаду
Иран активизирует свою поддержку режиму Башара аль-Асада, отправив 150 старших командиров Революционной гвардии в Сирию, чтобы помочь отражению попыток оппозиции с целью свержения правительства.
Западная разведка говорит, что президент Ирана Махмуд Ахмадинежад лично санкционировал отправку опытных офицеров для помощи режиму Асада, наиболее важныму региональным союзником Ирана.
Кроме того, Иран поставил сотни тонн военного оборудования, включая оружие, ракеты и снаряды, в Сирию через регулярный воздушный коридор, который был установлен между Дамаском и Тегераном.
mozgo_prav 24 сентября 2018 | 22:06
serhio_25__: ублюдина ,ты свои слова засунь себе в очко..твоим словам поверит только твоя дебилка мамаша ,которая всем давала))
mozgo_prav 24 сентября 2018 | 22:09
Это образина serhio_25__ слилась и не смогла доказать своей ублюдническое вранье))
Обтекай паскуда до тех пор пока не покажешь ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ ИРАНУ от СИРИИ...
serhio_25__ 24 сентября 2018 | 22:09
mozgo_prav: "" ублюдина "" - а это уже твоя мама.
Это не мои слова, а старые статьи. Существо, какое же ты глупое.
mozgo_prav 24 сентября 2018 | 22:12
serhio_25__: образина нерусская из аула...свои старые статьи из российской прессы засунь в очко своей мамаше)))
Плавай шлюха теперь в собственном говне раз обосралась
gru_shnik 24 сентября 2018 | 22:22
serhio_25__: ты сам понимаешь что выглядишь идиотом выкладывая статьи из желтой кремлевской прессы без пруфов и ТЕМ более там ни словом не сказано что Иран был приглашен .У тебя видимо галлюцинации
mozgo_prav 24 сентября 2018 | 22:25
gru_shnik: ))) он понимает только как правильно сосать., думать и писать правду это не для имбецила вроде него)))
neyexo 24 сентября 2018 | 21:54
mozgo_prav:
понимаете, такого государства Сирия не было и видимо не будет в будущем. Его нарисовали англичане и французы. А Иран существовал тысячелетия и включал в том числе часть Туркмении и Узбекистана, Азербайджан, нынешнюю территорию Армении, Дагестан и др. земли. Турция меньше, лет семьсот, но она была, в отличие от Сирии, и вообще, это их "окраина"
neyexo 24 сентября 2018 | 21:50
Не так.
"до тех пор, пока иранские войска будут находиться за пределами Ирана", или пока новый президент не решит завязать со всем этим. Это должен был быть Трамп, но он не сдержал обещаний.