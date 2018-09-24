Россия готова обсуждать с США проблему поставки комплексов С-300 Сирии
Правда, Вашингтону следует отказаться от попыток представлять собственные подходы и от менторского тона, — сказал сегодня замглавы МИД России Сергей Рябков.
Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон назвал большой ошибкой решение Москвы отправить в Сирию зенитно-ракетные комплексы. По его мнению, это приведет только к эскалации напряженности в регионе. В Москве считают эти предупреждения неоправданными.
Комментарии25
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edyunia 24 сентября 2018 | 21:37
\\Россия готова обсуждать\\
Вопрос: готова ли обсуждать РФия случившееся со своими военными лётчиками, да и не только военными? Интересно послушать их мнение.
mozgo_prav 24 сентября 2018 | 21:42
edyunia: Что и следовало ожидать..Путин уже испугался... и готов обсуждать))
serge_moro 24 сентября 2018 | 21:43
mozgo_prav: Дегенералы Коротышки решили повесить свою вину на евреев,как их предки ,которые во всем видели еврейский заговор,предательство и коварство евреев. Началась снова охота на ведьм -евреев ,как когда-то в СССР при Сталине. Коротышка по-актерски заигрывает с Израилем,играя роль любителя евреев. На самом деле это все игра и Коротышка ,возможно мстит евреям за что-то личное ,которое произошло с ним в юности. Конечно ,странно выглядит,что у него ,якобы Абрамовичи,роттенберги,кобзоны,друзья и его тренер и классный руководитель в школе были евреями, но как мы видим Коротышка принял сторону своих дегенералов ,так,как его дегенералы и лично он ошибаться не могут. А вот найти кто ошибся они мастера. Израильтяне оказались крайними .А Коротышка с его дегенералами,как всегда выйдет сухим со своими СУшками,Илами и мигами. Пока он выходит сухим ..
Боюсь,что несправедливое,коварное обвинение израильтян,приблизит конец безумной голове Коротышке и его мозг взорвется,вместе с очередным подбитым российским самолетом своими же С-200,С-300,С-400
gordy 24 сентября 2018 | 21:44
"Россия готова обсуждать с США проблему поставки комплексов С-300 Сирии"
... но её просят не беспокоиться?
edyunia 24 сентября 2018 | 21:50
mozgo_prav: \\Путин уже испугался\\
Его состояние меня не интересует, а вот мнение РФских военных лётчиков интересно, ведь им только-что понятным образом показали цену ихним жизням.
tvitov66 24 сентября 2018 | 21:43
edyunia: а причем тут США? Что хотят выторговать? Похоже там наступили нашему плейшнеру на самое больное место - на кошелек
serhio_25__ 24 сентября 2018 | 21:53
edyunia: Укроп, а куда делись украинские летчики, которые бомбили Донбасс? Ой, а куда ты сам делся из Украины?
vilingrad 24 сентября 2018 | 21:39
Так чекистик и прыгает в глаза презику США, так и суетится. Вот выяснится, что для привлечения внимания кремлевцы хлопнули 15 своих ротозеев- вот потеха будет!
tvitov66 24 сентября 2018 | 21:45
vilingrad: " — Да пёс с ними!"(с) А вот с "пиндосами" перетереть надо ...
ivar1964 24 сентября 2018 | 21:40
Россия готова обсуждать? А США готовы? Сдается мне, что Россия готова не обсуждать, а требовать преференции взамен обещания не поставлять комплексы. Ищет лазейки из угла, в который попала по собственной глупости.
tv_victim 24 сентября 2018 | 21:40
«Я намеренно не касаюсь нравственной стороны вопросов. Я говорю только о целесообразности. Я спрашиваю: отчего наше сверхгосударство так часто действует против себя без всякого видимого смысла?»
В.Войнович «Иванькиада»
pedrobutylkovich 24 сентября 2018 | 21:41
Вот и пиндосня зашебуршала!
beregov_net 24 сентября 2018 | 21:49
pedrobutylkovich: Русские со своими прибабахами как крошки в постели , мелочь , а неприятно , на голом месте создали проблему и теперь "готовы её решать" , да на фиг пошли , вот и всё решение
nemez1 24 сентября 2018 | 21:44
создаётся впечатление, что Россия будет прикрывать иранских бандитов и хезболу, которые будут наносить удары по городам Израиля с территории сирии.
grazschdanin 24 сентября 2018 | 21:46
Россия готова обсуждать с США проблему поставки комплексов С-300 Сирии
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Ну да, нужно разъяснить вашобкомским товарищам, что так мол и так, товарищи, С-300 не направлена против вас или Израиля. И вообще: ПВО - это оборонительная система.
Ну как они нам про пво-шные ракеты в Польше объясняли.
tvitov66 24 сентября 2018 | 21:52
grazschdanin: дык и ПРО оборонительная система, но лилиПУтик про это все время забывает
wojskowy Марек Качоровски 24 сентября 2018 | 21:47
Не успела поставить, но уже готова обсуждать. "Хипешу на рубль, а дел на копейку". А что раньше не догадывались, что не с Израилем придётся в эти игры играть, а с США, а тут уже расклад другой. Сдаётся, что С 300 не поставят, или просто установят на российской базе, а сирийцем передавать не будут. Естественно и по Израильским самолётам палить из него тоже не будут. Получается однако интересная картина: "ИЛ 20 сирийцы сбили, Израиль обвинили, но виноватого нет, раз нет наказания" Тогда за что 15 российских офицеров погибли?
dusia08 24 сентября 2018 | 21:56
wojskowy: А был ли мальчик? Самолет мишень на автопилоте и 20 выпущенных ракет по ней о многом говорит...
gregor 24 сентября 2018 | 22:01
Россия готова обсуждать с США проблему поставки комплексов С-300 Сирии
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Можем не поставлять ,если не будете трогать наши наворованные миллиарды ,которые мы наворовали у нашего великого нар ...т.есть населения .
kuka210 24 сентября 2018 | 22:01
15 человек на сундук мертвеца
solonko 24 сентября 2018 | 22:04
С-300 предназначены для прикрытия с воздуха районов Сирии, в которых закрепляются иранские войска и проиранские парамилитарные формирования. Закрепляются и продвигаются далее к границам Израиля с целью "сбросить его в море", то есть уничтожить Израильское государство. Это такой следующий пункт шантажа мирового сообщества со стороны имперской ордынской России.
Россия, в итоге, огребет.
gelont 24 сентября 2018 | 22:07
Нужен любой , даже малейший повод , чтобы США обратили внимание на россию . Знаем , что не стоит размещать в обезьяннике С 300 , но пусть все сдохнут , зато рябков будет кочевряжиться , лавров что - нибудь заявит , захарова усугубит . Внешняя политика называется . Смешно и противно - во что превратилась россия .
alena01 24 сентября 2018 | 22:11
Вовчику как воздух нужно столкновение с США...
Пусть небольшое, но обязательно с жертвами...
И - военное положение, "враг у ворот", "все для фронта", полный запрет всякой политической деятельности...
Иначе его фееричнсеи долбоопская деятельность приведет к повешению его на воротах...
ly4_sveta 24 сентября 2018 | 22:43
И не думайте связываться, сразу посылайте подальше
эту кровавую гэбню с параноиком во главе, который
шантажом и провокациями уже достал весь мир. Не
идите на поводу у идиотов. Такую гадину надо только
давить, а то разошелся уже ни на шутку.
apels 24 сентября 2018 | 22:59
С США? Достаточно Израиля, чтобы разнести этот комплекс :)