"Россия готова обсуждать с США проблему поставки комплексов С-300 Сирии"

Правда, Вашингтону следует отказаться от попыток представлять собственные подходы и от менторского тона, — сказал сегодня замглавы МИД России Сергей Рябков.

Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон назвал большой ошибкой решение Москвы отправить в Сирию зенитно-ракетные комплексы. По его мнению, это приведет только к эскалации напряженности в регионе. В Москве считают эти предупреждения неоправданными.