Симоновский суд Москвы уже несколько часов рассматривает новое административное дело в отношении Навального...

Симоновский суд Москвы уже несколько часов рассматривает новое административное дело в отношении Алексея Навального. Его обвиняют в нарушении правил проведения акции, которое повлекло вред здоровью человека или имуществу. Речь идет о протестных выступлениях 9-го сентября, которые организовывали сторонники Навального против пенсионной реформы. Сам политик так и не смог принять участие в акции. Он был арестован еще в конце августа за организацию другого несогласованного шествия – забастовки избирателей в начале этого года. Сегодня рано утром полиция задержала Навального прямо возле спецприемника.

Судья Елена Армяшина удалилась на вынесение решения около полутора часов назад.