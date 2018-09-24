Симоновский суд Москвы уже несколько часов рассматривает новое административное дело в отношении Навального
Симоновский суд Москвы уже несколько часов рассматривает новое административное дело в отношении Алексея Навального. Его обвиняют в нарушении правил проведения акции, которое повлекло вред здоровью человека или имуществу. Речь идет о протестных выступлениях 9-го сентября, которые организовывали сторонники Навального против пенсионной реформы. Сам политик так и не смог принять участие в акции. Он был арестован еще в конце августа за организацию другого несогласованного шествия – забастовки избирателей в начале этого года. Сегодня рано утром полиция задержала Навального прямо возле спецприемника.
Судья Елена Армяшина удалилась на вынесение решения около полутора часов назад.
Комментарии18
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eslichestno 24 сентября 2018 | 21:39
А чего так долго выносит решение? К путину дозвониться не могут?
mcf 24 сентября 2018 | 21:42
eslichestno: с Золотовым советуются, успел Алексей забыть хенерала-охранника или все-таки есть вероятность, что примет вызов и зарядит с ноги пониже фуражки.
vinidbi 24 сентября 2018 | 21:47
mcf: +100500!!!
rpmcmurphy 24 сентября 2018 | 21:49
Симоновский суд Москвы уже несколько часов рассматривает новое административное дело в отношении Навального...
Если бы у Алёшки Навального была нормальная кличка, не позорный "Сисян", а какой-нибудь "Матрас", "Вазилиныч" или "Карлыч", то за столько судимостей, его давно бы короновали как "Япончика", "Деда Хасана" или "Шакро Молодого".
beliy_negr 24 сентября 2018 | 22:02
rpmcmurphy: Все судимости Навального - политические. Потуги фейковой власти, и такого же фекового суда.
rpmcmurphy 24 сентября 2018 | 22:05
beliy_negr:
Никакие не политические, а экономические и административные. Сисян - вор и провокатор.
blinorozhiy_chmo 24 сентября 2018 | 21:54
А Сисян Унитазович еще тот рецидивист оказался и обманщик.
Сисян, отдай школярам по 10000 евро
put__out 24 сентября 2018 | 22:12
eslichestno: Пересидент трубку не берет, и так косяков у тактика хватает. Какой том "подвигов" пошел? - в Гааге лет десять разгребать...
aleksei123m 24 сентября 2018 | 21:39
"в нарушении правил проведения акции, которое повлекло вред здоровью человека"
Уж не путина ли хватил инфаркт?
vitaliys 24 сентября 2018 | 21:40
Судья может отличиться, обвинив человека в организации акции в то время, когда он был арестован и находился под надзором полиции. Пора сверлить дырочку в мантии под орден.
idruker 24 сентября 2018 | 21:41
Это будет гениальное осуждение, войдет во все анналы судебного произвола: у Навального и всех его ближайших сотрудников есть железное алиби - их всех упрятали за решетку до демонстраций. Свободные люди на них вышли без своих вожаков. Но вожаков осудят несмотря и вопреки их алиби. Судебная машина взбесилась и закусила удила
arbat_51 24 сентября 2018 | 21:42
Золотов, пока Навальный на свободе, кушать и какать не может, вот тебе и вред здоровью.
piter_ug 24 сентября 2018 | 21:44
Едропутня думает, что причина их провалов - Навальный.
И не видят, что причина в них самих.
Посадите сами себя лет на 5 и увидите, что жизнь в России изменится к лучшему.
aleks50 Алексей Клубников 24 сентября 2018 | 21:45
Награбленное имущество деда Вовы выставил на всеобщее обозрение,чем нанёс вред здоровью не только мачо ( у того обострилось недержание мочи) , но и всем тухлым портянкам воровской власти.
cite 24 сентября 2018 | 21:52
Вот кого реально боятся,а не этих "победителей" лдпэровских коммуняк.
mucha2018 24 сентября 2018 | 21:54
Золотов забздел: а вдруг Алексей принял бы вызов ?
ivanbel 24 сентября 2018 | 22:03
После позорных проигрышей единороссами губернаторских выборов судьи начинают всё больше думать.
gvozdik_a 24 сентября 2018 | 22:18
Судья там не уснула, случайно?