Следователи в Сургуте проверяют магазин, сотрудники которого заперли подростка в холодильном зале
Следователи в Сургуте проверяют магазин, сотрудники которого заперли подростка в холодильном зале. Они подозревали его в краже. Сколько времени он там провел, не уточняется. Родители мальчика жаловались, что, несмотря на то, что полиция факта кражи не выявила, действиями сотрудников магазина заниматься не стала. Сейчас проверка проводится по статье о незаконном лишении человека свободы, — рассказали в местном управлении СКР.
Комментарии3
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ser_gey_love_roff 24 сентября 2018 | 21:24
Блин, он уже генетически вор, как и любой, ролившийся в этой стране. Возьмите, хотя бы, презедента. Зачем так издеваться над ребенком?
sofia___maltceva 24 сентября 2018 | 21:35
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
rkidar 24 сентября 2018 | 23:06
Практически мой случай с незаконным лишением свободы, когда группа высокопоставленных товарищей... впрочем, все прекрасно видно на видео с незаконным лишением свободы https://youtu.be/34_S58M7eGM
Что интересно, полиция также не проявляет интереса к возбуждению уголовного дела при наличии столь весомых доказательств.
По всей видимости, “интерес” проявился в другой стороне.