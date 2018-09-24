Следователи в Сургуте проверяют магазин, сотрудники которого заперли подростка в холодильном зале. Они подозревали его в краже. Сколько времени он там провел, не уточняется. Родители мальчика жаловались, что, несмотря на то, что полиция факта кражи не выявила, действиями сотрудников магазина заниматься не стала. Сейчас проверка проводится по статье о незаконном лишении человека свободы, — рассказали в местном управлении СКР.