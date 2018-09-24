В Пермском крае местное ведомство территориальной безопасности ищет специалистов по поиску экстремистских высказываний. Конкурс на оказание услуг размещен на сайте госзакупок, — рассказали представители проекта «Роскомсвобода». Власти готовы выделить на это 2 миллиона рублей. Исполнителям надо будет оказывать услуги не только по заявкам Министерства территориальной безопасности Пермского края, но и уполномоченных лиц, в том числе ФСБ и МВД. От исполнителя требуется анализировать аудиозаписи, литературные и печатные издания, тексты и другие материалы.