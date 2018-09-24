В Пермском крае местное ведомство территориальной безопасности ищет специалистов по поиску экстремистских высказываний
В Пермском крае местное ведомство территориальной безопасности ищет специалистов по поиску экстремистских высказываний. Конкурс на оказание услуг размещен на сайте госзакупок, — рассказали представители проекта «Роскомсвобода». Власти готовы выделить на это 2 миллиона рублей. Исполнителям надо будет оказывать услуги не только по заявкам Министерства территориальной безопасности Пермского края, но и уполномоченных лиц, в том числе ФСБ и МВД. От исполнителя требуется анализировать аудиозаписи, литературные и печатные издания, тексты и другие материалы.
Комментарии7
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compare 24 сентября 2018 | 21:28
неужели,для того,чтобы отличить недовольство от ж..лизства,нужен "спец"? так плохо с разумом уже?
sofia___maltceva 24 сентября 2018 | 21:36
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
danko1 24 сентября 2018 | 21:28
На борьбу с правдой против тех, кто во лжи жить не желает, у власти, развалившей и разграбившей всё, деньги есть.
Только совести у нихнет, как нет ума и чести.
lion64__2 24 сентября 2018 | 21:28
Не должно быть таких местных ведомств. Есть правоохранительные органы, они и должны работать. Им деньги за это платят. А тут ещё завелись какие-то "безопасники". За чей счёт всё это? С жителей поборы с каждым годом растут на содержание всякой нежити.
eslichestno 24 сентября 2018 | 21:36
Найдется много желающих. Написать донос - это традиционный вид спорта.
polikarpich 24 сентября 2018 | 21:45
eslichestno: Вот именно такие "рабочие места" только и создаются в России. И что же они хотят после этого, какого развития?
Кругом одни силовики, чиновники, попы и стукачки.
kataev_ Дмитрий Катаев 24 сентября 2018 | 22:38
Рекомендую "правоохранителям" обратиться к специалистам по классической русской литературе. Вот оно - гнездо терроризма и экстремизма!!!
Пушкин:
"Самовластительный злодей! Тебя, твой трон я ненавижу! / Твою погибель, смерь детей / С жестокой радостию вижу..."
Лермонтов:
"Вы, жадною толпой стоящие у трона, / Свободы, Гения и Славы палачи! / Таитесь Вы под сению закона, / Пред вами суд и правда - все молчи!.. / Но есть, есть Божий суд, наперсники разврата! / Есть грозный судия. Он ждет. Он недоступен звону злата... "
Бальмонт:
"Кто начал царствовать Ходынкой (или Бесланом? Не помню точно. Кто помнит - поправьте, пожалуйста), / Тот кончит, встав на эшафот…"