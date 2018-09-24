В московском районе Богородское на завтра объявлены тактико-специальные городские учения
Как сообщается на сайте управы, при выходе из дома жителям следует взять с собой паспорт и предъявлять его по первому требованию сотрудников правоохранительных органов. Хотя участие жителей района в мероприятиях не предполагается, пройти с 7-ми утра и до 8-ми вечера к некоторым домам и обратно можно будет только через контрольно-пропускные пункты. Москвичей попросили отнестись с пониманием к возможным неудобствам.
Комментарии9
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lion64__2 24 сентября 2018 | 21:25
Неужто готовятся к похоронам сами понимаете кого?
sofia___maltceva 24 сентября 2018 | 21:36
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
danko1 24 сентября 2018 | 21:25
У Кремля паника после поражения на выборах, когда поняли, что реальной поддержки у них нет, а ненависть к бандитской власти зашкаливает.
Поэтому и Навального повторно арестовали, поэтому и к режиму ЧС готовятся.
Истерика у труса и бандита Путина, на всех фронтах поражения.
vatanen 24 сентября 2018 | 21:30
Искусственное нагнетание напряжённости. Не понимания они хотят, а раздражения жителей.
danko1 24 сентября 2018 | 21:48
vatanen: Запугать они хотят. Паникуют.
polikarpich 24 сентября 2018 | 22:14
danko1: А обратную реакцию они не боятся вызвать?
henry52 24 сентября 2018 | 21:30
Нехрен без аусвайса по улицам шляться...
ugiazov 24 сентября 2018 | 21:32
Вежливая такая облава. "Мы вас предупреждали".
orein51 24 сентября 2018 | 22:40
и ещё: "при выходе из дома жителям следует взять с собой вещи..."