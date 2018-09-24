Арестованный в Норвегии по подозрению в шпионаже россиянин отвечал в Совете Федерации за работу его сайта

Арестованный в Норвегии по подозрению в шпионаже россиянин Михаил Бочкарев отвечал в Совете Федерации за работу его сайта. Об этом РБК рассказал источник, близкий к верхней палате парламента. По его словам, задержание 51-летнего Бочкарева, цитата, «живенько» (конец цитаты) обсуждалось на заседании совета. Собеседник издания уточнил, что для сотрудника Совета Федерации это был не первый рабочий визит в Норвегию.

Российский МИД вызвал сегодня к себе посла Норвегии и заявил протест. На Смоленской площади настаивают на том, что российского гражданина арестовали по фальшивому обвинению.