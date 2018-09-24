Ряд стран уже готов направить своих миротворцев в Донбасс

Это Швеция, Финляндия, Австрия, Белоруссия, Сербия и Турция, — сказал в интервью «Эху» спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Он подчеркнул, что такие миротворческие силы должны будут действовать в регионе с мандатом ООН. По словам Волкера, до момента восстановления Украиной контроля над зоной конфликта там должна действовать созданная с помощью миротворческих сил ООН временная администрация, и заметил, что сами миротворческие силы прибудут только после того, как из зоны конфликта будут выведены российские войска.