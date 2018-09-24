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Эксклюзив Эха 21:02, 24 сентября 2018

Ряд стран уже готов направить своих миротворцев в Донбасс

Это Швеция, Финляндия, Австрия, Белоруссия, Сербия и Турция, — сказал в интервью «Эху» спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Он подчеркнул, что такие миротворческие силы должны будут действовать в регионе с мандатом ООН. По словам Волкера, до момента восстановления Украиной контроля над зоной конфликта там должна действовать созданная с помощью миротворческих сил ООН временная администрация, и заметил, что сами миротворческие силы прибудут только после того, как из зоны конфликта будут выведены российские войска.

Комментарии

3

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doubleman 24 сентября 2018 | 21:16

вывсеврете ихтамнет

banyi4 24 сентября 2018 | 21:16

Ну после того, как войска РФ (которых там нет) , выйдут от туда - пусть заходят) Солидное заявление, ни к чему не обязывающее, просто пук в лужу) Пусть конкретно сообщат, какие части РФ выводить нужно )

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edyunia 24 сентября 2018 | 21:17

Я знаю оду типа "страну" которая, как и баба Яга, против.

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