Ряд стран уже готов направить своих миротворцев в Донбасс
Это Швеция, Финляндия, Австрия, Белоруссия, Сербия и Турция, — сказал в интервью «Эху» спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Он подчеркнул, что такие миротворческие силы должны будут действовать в регионе с мандатом ООН. По словам Волкера, до момента восстановления Украиной контроля над зоной конфликта там должна действовать созданная с помощью миротворческих сил ООН временная администрация, и заметил, что сами миротворческие силы прибудут только после того, как из зоны конфликта будут выведены российские войска.
Комментарии3
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doubleman 24 сентября 2018 | 21:16
вывсеврете ихтамнет
banyi4 24 сентября 2018 | 21:16
Ну после того, как войска РФ (которых там нет) , выйдут от туда - пусть заходят) Солидное заявление, ни к чему не обязывающее, просто пук в лужу) Пусть конкретно сообщат, какие части РФ выводить нужно )
edyunia 24 сентября 2018 | 21:17
Я знаю оду типа "страну" которая, как и баба Яга, против.