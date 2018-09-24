Израиль предупредил Россию о том, что поставка Сирии комплексов С-300 усилит напряженность в регионе

Иерусалим будет и дальше защищать свои интересы, — сказал в телефонном разговоре с Владимиром Путиным премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Он вновь подчеркнул, что считает виновными в гибели российского самолета-разведчика Сирию и Иран.

В свою очередь, Владимир Путин заметил, что Москва считает адекватным ответом на случившееся решение о поставке С-300 Дамаску. Путин подчеркнул, что российская сторона полноту ответственности за гибель самолета возлагает на Израиль.

В Минобороны России сегодня привели новые данные, которые, по словам военных, доказывают, что израильский истребитель прикрылся российским самолетом от сирийской ракеты.