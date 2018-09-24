Израиль предупредил Россию о том, что поставка Сирии комплексов С-300 усилит напряженность в регионе
Иерусалим будет и дальше защищать свои интересы, — сказал в телефонном разговоре с Владимиром Путиным премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Он вновь подчеркнул, что считает виновными в гибели российского самолета-разведчика Сирию и Иран.
В свою очередь, Владимир Путин заметил, что Москва считает адекватным ответом на случившееся решение о поставке С-300 Дамаску. Путин подчеркнул, что российская сторона полноту ответственности за гибель самолета возлагает на Израиль.
В Минобороны России сегодня привели новые данные, которые, по словам военных, доказывают, что израильский истребитель прикрылся российским самолетом от сирийской ракеты.
Комментарии22
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
serhio_25__ 24 сентября 2018 | 21:07
Израиль допрыгался.
utax 24 сентября 2018 | 21:11
serhio_25__: Путан еще получит оплеуху
serhio_25__ 24 сентября 2018 | 21:12
utax: ""Путан еще получит оплеуху"" - какая оплеуха, если Израиль отрицает свою вину? Хочешь сказать, что Израиль сделал это намеренно? Укроп, что же ты Израиль так сдал?
traxau_okurka 24 сентября 2018 | 21:14
serhio_25__:
Асад самолет наш сбил,
Чтоб его не сбил ИГИЛ!
И назло всем террористам,
Мы дадим ему С-300!
gs1112 24 сентября 2018 | 21:15
Нравится это кому-то или нет, но евреи одна из самых генетически одаренных наций. В СССР до 40% сотрудников НИИ составляли евреи, большая часть из которых в 80-90-х годах выехала в США и Израиль. На этом научная деятельность по разработке новых систем вооружений в России закончилась. Остались специалисты - аниматоры, специалисты маркетологи (шильдики меняют С-200 на С300 и т .д.) и да, еще слесаря по цеху с дрелями бегают, дырявят все подряд. Так что война с Израилем это суицид по определению. Поставки С-300 в Сирию это клиент с веревкой в руках на табурет карабкается.
serhio_25__ 24 сентября 2018 | 21:18
gs1112: ""Нравится это кому-то или нет, но евреи одна из самых генетически одаренных наций. "" - это ты тут вообще к чему ляпнула? Это поэтому на Украине такая жопа - все евреи уехали в Израиль?
sinoptik2016 24 сентября 2018 | 21:13
serhio_25__: не говори гоп пока не перепрыгнишь
blinorozhiy_chmo 24 сентября 2018 | 21:13
Мнение Израиля имеет нулевое значение, всем на него наср*ть.
zonda_3 24 сентября 2018 | 21:17
blinorozhiy_chmo:
zonda_3 24 сентября 2018 | 21:19
blinorozhiy_chmo:
"Мнение Израиля имеет нулевое значение, всем на него наср*ть." - это будет последняя мысль боевого расчёта С 300
gonduras_on_colima 24 сентября 2018 | 21:15
serhio_25__: // Израиль допрыгался. //
Детёныш пуйлопитека, нельзя пить в детском возрасте - и так deбилоидом растёшь.
Так кто допрыгался, петушок начинающий?
Пока что путирасты завалили свой же летающий сарай и нарываются на очередную звездюлину.
Израиль за последние лет 40 потерял только один самолёт, и то не потому, что сбили, а по той причине, что раненый пилот терял сознание и потому аппрат пришлось банально бросить в небе.
Уже дошло или ещё добавить?
serhio_25__ 24 сентября 2018 | 21:20
gonduras_on_colima: Укропское существо, а сколько российских самолетов сбили на Украине? Вы ничтожества, которые без единого выстрела сдали Крым, оставив там военные базы и вооружение, гордитесь Израилем? Хотя, что еще ничтожествам остается?
serhio_25__ 24 сентября 2018 | 21:09
""Израиль предупредил Россию о том, что поставка Сирии комплексов С-300 усилит напряженность в регионе"" - а когда Израиль бомбил независимую страну, причем территорию не граничащую с Израилем, а противоположную, когда подставлял российский самолет под ракету ПВО, это не усиливало напряженность?
banyi4 24 сентября 2018 | 21:11
Как и хохлы , тоже на пиндосов надеются) Но как говорил Паниковский - продам, потом куплю, а потом опять продам, но уже дороже ))
mikluho_m 24 сентября 2018 | 21:12
С200 сирийцы сбили старую рухлядь!
А с помощью более современного оружия будут сбивать уже СУ-34!!
niknik 24 сентября 2018 | 21:13
Даже, если бы евреи прилетели бы туда на коврах-самолётах, то они всё равно прикрывались бы нашим ИЛом! Железная логика!
sab171 24 сентября 2018 | 21:14
а что, С-400 о котором вакутагин сегодня плел не справляется, ведь уже пару раз обьявляли, что-то там поставили, что-то перекрыли ни одна муха....и вдруг "никогда такого не было и вот опять".
peresvet73 24 сентября 2018 | 21:15
Короче - все остались при своём!
Самое опасное в сегодняшней ситуации, это то, что Путин перестал опираться на факты и принимает решения на веру, в данном случае, на веру своим непрофессиональным военным.
mr_samgin 24 сентября 2018 | 21:15
Если виноват Иран, то почему Израиль не бомбит его?
edyunia 24 сентября 2018 | 21:20
mr_samgin: \\почему Израиль не бомбит его?\\
Это евреи провтыкали масалёт?
azt 24 сентября 2018 | 21:15
В понимании Израиля напряженность, это когда не дают безнаказанно бомбить соседнее государство?
gen_sko 24 сентября 2018 | 21:19
Ну, что-ж, "Бей С-300, спасай Россию!"