Волкер: Ответственность за крушение авиалайнера Boeing 777 несет Россия

Ответственность за крушение авиалайнера Boeing 777 несет Россия. Такое мнение выразил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

По его словам, Россия несет ответственность, поскольку российская единица военной техники была перевезена на оккупированную ею часть территории суверенного государства. Там, сказал К.Волкер, она использовалась для запуска ракеты, «убившей всех этих мирных граждан», а затем была вывезена из Украины.

17 июля 2014 года под Донецком потерпел крушение малазийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. Находившиеся на борту 298 человек погибли.