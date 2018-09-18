Волкер: США должны вести переговоры непосредственно с Россией в украинском вопросе

США должны вести переговоры непосредственно с Россией в украинском вопросе. Такое мнение выразил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

«Мы должны вести переговоры непосредственно с Россией о прекращении её поддержки этой военной силы, прекращении её поддержки конфликта, с тем чтобы Россия позволила восстановить мир и реализовать Минские соглашения», — сказал К.Волкер.