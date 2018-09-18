Волкер: Минские соглашения не потеряли своей силы и имеют «критически важные аспекты»

Минские соглашения не потеряли своей силы и имеют «критически важные аспекты». Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

«В частности, это документ, согласно которому, Россия подтверждает, что Донбасс является частью Украины, и что она согласна с восстановлением украинского контроля над этой территорией», — сказал Волкер.

Он также добавил, что Минские соглашения являются основой, на которой произошло объединение США, Европы, России и Украины с тем, чтобы «заявить, что именно должно быть реализовано».

К.Волкер подчеркнул, что проблема с соглашениями заключается в том, что они не реализуются из-за разногласий между Украиной и Россией.