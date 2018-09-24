Москву чаще всего переезжают жители Петербурга

Об этом говорится в исследовании портала Strelka Mag совместно с компанией SocialDataHuв. Для этого эксперты проанализировали информацию на страницах пользователей социальных сетей. В тройку лидеров городов-доноров столицы также вошли Екатеринбург и Нижний Новгород. В свою очередь, Москва занимает первое место в списке городов, откуда переезжают в северную столицу. Туда же, как правило, хотят перебраться и жители Дальнего Востока.