Москву чаще всего переезжают жители Петербурга
Об этом говорится в исследовании портала Strelka Mag совместно с компанией SocialDataHuв. Для этого эксперты проанализировали информацию на страницах пользователей социальных сетей. В тройку лидеров городов-доноров столицы также вошли Екатеринбург и Нижний Новгород. В свою очередь, Москва занимает первое место в списке городов, откуда переезжают в северную столицу. Туда же, как правило, хотят перебраться и жители Дальнего Востока.
Комментарии6
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putin_itogy 24 сентября 2018 | 20:43
Один хмырь приехал в командировку, и остался до конца своей никчёмной жизни.
Нагадив стране на целое столетие.
putin_itogy 24 сентября 2018 | 20:43
Один хмырь приехал в командировку, и остался до конца своей никчёмной жизни.
Нагадив стране на целое столетие.
compare 24 сентября 2018 | 20:44
это уже поняли все...только это понимание не радует.
kir_pich_101 24 сентября 2018 | 20:46
А мне показалось, что там таджиков больше...
ihor_syvoryj 24 сентября 2018 | 20:58
А переезжают Москву двумя колёсами, или сразу - четырьмя?
ser_gey_love_roff 24 сентября 2018 | 21:13
ihor_syvoryj: просто в Москве одно колесо вставляет, как четыре в Питере или Катинграде.