Соцсеть ВКонтакте предоставила следователям всю личную переписку обвиняемого в экстремизме

Социальная сеть ВКонтакте предоставила следователям всю личную переписку обвиняемого в экстремизме. Эдуард Никитин, по версии следователей, хотел разжечь межнациональную рознь против русских и россиян. Эксперты признали экстремистским анекдот, где герой усомнился в честности и легитимности российских выборов. Как пишет «Новая газета», следователям потребовалась переписка Никитина для проверки сведений, полученных в ходе предварительного следствия.

Заседания по этому делу проходят в закрытом режиме. Обвинение просит назначить Никитину лечение в психиатрической больнице.