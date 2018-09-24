Соцсеть ВКонтакте предоставила следователям всю личную переписку обвиняемого в экстремизме
Социальная сеть ВКонтакте предоставила следователям всю личную переписку обвиняемого в экстремизме. Эдуард Никитин, по версии следователей, хотел разжечь межнациональную рознь против русских и россиян. Эксперты признали экстремистским анекдот, где герой усомнился в честности и легитимности российских выборов. Как пишет «Новая газета», следователям потребовалась переписка Никитина для проверки сведений, полученных в ходе предварительного следствия.
Заседания по этому делу проходят в закрытом режиме. Обвинение просит назначить Никитину лечение в психиатрической больнице.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 24 сентября 2018 | 20:39
В данной новости главное "по версии следствия".
А уж правду выдавать за экстремизм у нас умеют.
И то, что выборы всех уровней фальсифицированы, только слепоглухонемой не знает.
ser_gey_love_roff 24 сентября 2018 | 20:52
danko1: яВ данной новости прекрасно все, кстати, не удивлюсь, если в 14-м этот Никитин бегал в картузе с балалайкой и кричал: КРЫМНАШ.
compare 24 сентября 2018 | 20:42
эва как! да "вконтакте",становится экстремальным мероприятием,по степени опасности круче скалолазания!
blindpew_33 24 сентября 2018 | 20:53
Супер!
За политический анекдот - в психушку.
Как-то быстро и незаметно мы оказались в позднем совке.
petrovich_spb 24 сентября 2018 | 20:56
Умные люди не пользуются "ВК" с тех пор, как оттуда вытеснили Дурова.
Умные люди не покупают в "Евросети" с тех пор, как ее отжали у Чичваркина.
Умные люди не заправляются на "Лукойле" после того, как их вице-президент убил в ДТП женщин, и не понес наказания...
Жаль, что глупых большинство.
malinskii 24 сентября 2018 | 21:14
petrovich_spb: слово "порядочные" подходит больше....
vel225 24 сентября 2018 | 20:57
За анекдот в психушку.... путинизм в развитии. Что дальше?????