Московская полиция допросила супругу главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева
Евгению Ефимову вызывали по делу о краже, — пояснил ее адвокат. В то же время полицейские не стали ее задерживать, — передает агентство «Москва». Сообщается, что Гусев ранее подал в полицию заявление о краже имущества. Речь идет о коллекции личных книг и картин на сумму почти 2 миллиона долларов. Он обвиняет в этом свою супругу.
В Пресненском суде Москвы сейчас идет бракоразводный процесс главного редактора МК и его жены. Супруги делят совместно нажитое имущество на сумму более 30 миллиардов рублей.
Комментарии4
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flyholander 24 сентября 2018 | 20:43
не хило журналист заработал...
nina51 24 сентября 2018 | 20:53
flyholander: хапнул газетенку по дешевке в лихие 90-е )))
sokal123 24 сентября 2018 | 20:59
Что поделаешь путинисту -путинизм во всей красе.
osj99 24 сентября 2018 | 21:19
sokal123: причём же тут путинизм вообще? Супруги делят галоши и шубы. Которых нажили на пол-ярда зелени. А у каждого в бэкграунде нищий совок и полжизни полуголодной. 2-х комнатные хрущёбы да прочие советские артефакты. Вот каждому и жалко ужасно "остаться ни с чем". Не зря же говорят, что переживший голод никогда не станет нормально относиться к еде. Так и пережившее совок