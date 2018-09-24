Московская полиция допросила супругу главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева

Евгению Ефимову вызывали по делу о краже, — пояснил ее адвокат. В то же время полицейские не стали ее задерживать, — передает агентство «Москва». Сообщается, что Гусев ранее подал в полицию заявление о краже имущества. Речь идет о коллекции личных книг и картин на сумму почти 2 миллиона долларов. Он обвиняет в этом свою супругу.

В Пресненском суде Москвы сейчас идет бракоразводный процесс главного редактора МК и его жены. Супруги делят совместно нажитое имущество на сумму более 30 миллиардов рублей.