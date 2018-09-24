Противоречивая информация приходит об отставке замгенпрокурора США Рода Розенстайна

Агентство Bloomberg утверждает, что он объявил о своем уходе после того, как появились сообщения, что замглавы ведомства предлагал прослушивать президента США Дональда Трампа. В то же время в Белом доме сведения об уходе Розенстайна опровергают. Там уверяют, что уже в четверг он встретится с Дональдом Трампом. Именно тогда и будет обсуждаться его возможный уход.