Минобороны России приводит новые данные в пользу версии о вине Израиля в гибели российского самолета в Сирии

Министерство обороны России приводит новые данные в пользу версии о вине Израиля в гибели российского самолета в Сирии. Речь идет о данных пункта управления зенитно-ракетного комплекса С-400 с авиационной базы Хмеймим. По словам представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, один из истребителей израильских ВВС, исходя из этих данных, закрылся российским самолетом от сирийской ракеты. Кроме того, добавили в Минобороны, израильские истребители в день трагедии действовали в районе трасс захода на посадку на аэродром Хмеймим не только военных, но и гражданских самолетов.

В Иерусалиме отвергают причастность к гибели российского Ил-20 и 15-ти членов экипажа. Там настаивают, что вина за случившееся лежит на Сирии и Иране.