Минобороны России приводит новые данные в пользу версии о вине Израиля в гибели российского самолета в Сирии
Министерство обороны России приводит новые данные в пользу версии о вине Израиля в гибели российского самолета в Сирии. Речь идет о данных пункта управления зенитно-ракетного комплекса С-400 с авиационной базы Хмеймим. По словам представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, один из истребителей израильских ВВС, исходя из этих данных, закрылся российским самолетом от сирийской ракеты. Кроме того, добавили в Минобороны, израильские истребители в день трагедии действовали в районе трасс захода на посадку на аэродром Хмеймим не только военных, но и гражданских самолетов.
В Иерусалиме отвергают причастность к гибели российского Ил-20 и 15-ти членов экипажа. Там настаивают, что вина за случившееся лежит на Сирии и Иране.
Комментарии74
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vot_eto_da 24 сентября 2018 | 21:10
Принудительный привод несовершеннолетних данных
ihor_syvoryj 24 сентября 2018 | 21:13
А теперь поём душевно....
"Под крылом самолёта
Кого-то бомбит
Коварный пилот сионист...."
zor 24 сентября 2018 | 21:20
ihor_syvoryj: Давй лучше споем:Мой друг и товарищ-алкаш бакалейный сказал что ИЛ-20 подбили евреи....
protiwvsex 24 сентября 2018 | 21:16
Просто, надо отметить, что Израильские пилоты оказались более соответствующими своей профессии, смогли не только выполнить поставленную задачу, но и избежать потерь. Не верю нашему МО, после того как было сообщение, что наши представители элиты ВС, ВДВ, заблудились и попали на Украину. Этим сообщением они опозорили всю российскую армию.
shai13 24 сентября 2018 | 21:17
Чем чаще выступления, тем больше недоверия. Мне, грешным делом, уже начинает казаться, что сами и сбили самолёт, чтоб подтянуть С 300, потому что старьём с израильскими атаками справиться не могут. И сидеть за пультами будут не сирийцы, а русские.