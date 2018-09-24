Отопление в Москве начнут включать с завтрашнего дня. Сначала это коснется учреждений социальной сферы, а потом тепло будет поступать и в жилые дома, — сказал журналистам вице-мэр Петр Бирюков. Он заверил, что комплекс городского хозяйства готов к предстоящему осенне-зимнему периоду.