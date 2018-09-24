Отопление в Москве начнут включать с завтрашнего дня
Отопление в Москве начнут включать с завтрашнего дня. Сначала это коснется учреждений социальной сферы, а потом тепло будет поступать и в жилые дома, — сказал журналистам вице-мэр Петр Бирюков. Он заверил, что комплекс городского хозяйства готов к предстоящему осенне-зимнему периоду.
Комментарии4
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perestarok 24 сентября 2018 | 20:13
"Отопление в Москве начнут включать с завтрашнего дня"
Ну, значит и нам, в Московской области, через месяц начнут включать.
virgenu 24 сентября 2018 | 20:18
Вот чего нет в США- каждое строение в т.ч. и жилое кому нибудь принадлежит. Там нет всяких ТЭЦ с постоянно рвущимися теплопроводами, каждое строение отапливается своим отопителем- на газе, на электричестве и т.п. Нет ЖКХ с его проблемами и воровством. Не всё плохо у американцев, есть чему и поучиться.
pipan 24 сентября 2018 | 20:21
Вот и сидите по своим теплым квартирам с горячей водой ,царя своего в жопу целуйте ,рабы ! Мы декомунизировали эти совковые пережитки ,и у нас в Киеве теперь свобода и демократия !
perestarok 24 сентября 2018 | 21:11
pipan: "Вот и сидите по своим теплым квартирам с горячей водой ,царя своего в жопу целуйте ,рабы ! Мы декомунизировали эти совковые пережитки ,и у нас в Киеве теперь свобода и демократия !"
На Украине всегда жара, поэтому и отопление не нужно. Бандеровцы накаляют атмосферу.