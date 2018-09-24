Следователи в Тюмени проверяют сообщения о массовом стриптизе первокурсников в одном из ночных клубов города

Молодые люди, учащиеся Тюменского госуниверситета, в ходе субботней вечеринки приняли участие в конкурсе, где за раздевание давали сертификат на тысячу рублей в тату-салон, — передает РИА «Новости». Следователи хотят выяснить, не было ли среди присутствовавших на мероприятии, несовершеннолетних, а также кто стоит за организацией этой вечеринки. В руководстве вуза от нее уже открестились.