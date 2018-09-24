Следователи в Тюмени проверяют сообщения о массовом стриптизе первокурсников в одном из ночных клубов города
Молодые люди, учащиеся Тюменского госуниверситета, в ходе субботней вечеринки приняли участие в конкурсе, где за раздевание давали сертификат на тысячу рублей в тату-салон, — передает РИА «Новости». Следователи хотят выяснить, не было ли среди присутствовавших на мероприятии, несовершеннолетних, а также кто стоит за организацией этой вечеринки. В руководстве вуза от нее уже открестились.
Комментарии7
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chubazzl 24 сентября 2018 | 20:07
А больше в стране следить не за чем???
poluputing 24 сентября 2018 | 20:33
chubazzl: есть, за вашими лайками
zztop1960 24 сентября 2018 | 20:17
Пусть совершат рейды в общественные бани , нет ли там несовершеннолетних
agamasat 24 сентября 2018 | 20:17
Оставили бы в покое молодых людей! Старперы...
compare 24 сентября 2018 | 20:26
agamasat: как же! при взгляде в зеркало на то,что когда-то было "молодым" и "на двенадцать",разум темнеет от злобы на молодое,"твёрдое" и хочется "следить" и "возбуждать"...тоже,своего рода,"кайф"!
sasass 24 сентября 2018 | 20:18
Разлагается народ вместе властью ...)))
vadimp 24 сентября 2018 | 20:50
" ... а также кто стоит за организацией этой вечеринки."
Полиция нравов?