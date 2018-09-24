Близкие Петра Верзилова опасаются слежки

Они утверждают, что в Берлине их преследуют неизвестные. Об этом «Медиазоне» сказала участница Pussy Riot Надежда Толоконникова. Сообщается, что немецкая полиция уже взяла их под защиту. Кроме того, полицейские охраняют палату, где находится активист Pussy Riot и издатель «Медиазоны».

Ранее немецкие врачи подтвердили, что Верзилов некоторое время назад был отравлен. Сегодня его адвокат Дмитрий Динзе подал в следственные органы заявление с просьбой проверить версию о покушении.