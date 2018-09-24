Близкие Петра Верзилова опасаются слежки
Они утверждают, что в Берлине их преследуют неизвестные. Об этом «Медиазоне» сказала участница Pussy Riot Надежда Толоконникова. Сообщается, что немецкая полиция уже взяла их под защиту. Кроме того, полицейские охраняют палату, где находится активист Pussy Riot и издатель «Медиазоны».
Ранее немецкие врачи подтвердили, что Верзилов некоторое время назад был отравлен. Сегодня его адвокат Дмитрий Динзе подал в следственные органы заявление с просьбой проверить версию о покушении.
Комментарии6
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pipan 24 сентября 2018 | 20:11
Они утверждают, что в Берлине их преследуют неизвестные....
Ну на планете Земля ему не спрятаться ,это к бабке не ходи ! Отправте его на Луну , там под омериканским флагом Путин не посмеет его тронуть ,иначе война межгалактическая начнется !)
blinorozhiy_chmo 24 сентября 2018 | 20:32
Верзила-дегенерат уж слишком о себе высокого мнения, впрочем, как и Надька с курицей между ног.
Когда уже он перестанет бухать и колоться? Галлюцинации сразу пройдут. :)
grazschdanin 24 сентября 2018 | 20:12
Если у вас паранойя, то это еще не значит, что за вами следят.
fanisos 24 сентября 2018 | 20:31
надо ему для начала яйца прибить на брусчатку,, потом тока париж
yechomazy___etnopomoyka 24 сентября 2018 | 20:34
Очереднойпистёж от "Йэхимацы": немецкие врачи заявили, что Петрила Верзилов "возможно был отравлен". Само "Йэхо" писало так несколько раз за сегодня. А впрочем - покуй.
boseal 24 сентября 2018 | 20:40
Конечно преследуют - имя сему психическому расстройству паранойя.