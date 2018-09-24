Amnesty International признала Алексея Навального узником совести
Правозащитники потребовали немедленного его освобождения. С марта прошлого года политика арестовывали уже шесть раз. В условиях ограничения свободы он провел 110 дней, — отметили в представительстве Amnesty International в России.
Этим утром Навального вновь задержали на выходе из спецприемника после 30-ти суток ареста за «Забастовку избирателей», прошедшей в начале этого года. Судья Симоновского суда Елена Армяшина сейчас разбирает новое административное дело оппозиционного лидера. Его обвиняют в организации акций против пенсионной реформы 9-го сентября.
Комментарии23
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sam2018 24 сентября 2018 | 20:09
Разве может быть совесть у бессовестного "узника совести".
nitsahon 24 сентября 2018 | 20:16
sam2018: да уж что там сравнивать с теми, кто санкционировал его арест(ы)… у них - ни чести, ни совести..
opiatnovyi63 24 сентября 2018 | 20:21
nitsahon: Власть воровская совсем офонарела и охамела!
danko1 24 сентября 2018 | 20:22
nitsahon: Можно не только узником совести назвать, но и узником Путина, у которого совесть отсутствует полностью.
romashka__ 24 сентября 2018 | 20:34
Алексея Навального надо немедленно освободить и не издеваться над ним.
За лидера оппозиции надо бороться и не отдавать его на откуп отморозка Золотова ( п-на).
blinorozhiy_chmo 24 сентября 2018 | 20:39
Сисян окончательно опустился - рецидивист одно слово. И школьников постоянно обманывает про 10000 евро... Не может не врать.
buva53 24 сентября 2018 | 20:18
А где всякие Явлинские, Собчачки и т.п. правозащитнички?
nernerr 24 сентября 2018 | 20:20
buva53: Они ждут Ваших указаний!
nina51 24 сентября 2018 | 20:35
buva53: они тоже узники.....бабла
sokal123 24 сентября 2018 | 20:55
buva53: Они ждут решения пахана .
skvorec58 24 сентября 2018 | 20:20
Человека, которому повышают пенсионный возраст судят, охраняют и конвоируют люди, которых это нововведение не коснется.) Вот так битый небитого везет.
sir_sar 24 сентября 2018 | 20:21
В России нет ни одного человека, которому за многократные совершения преступлений, дают всего несколько суток ареста.
В Уголовном праве есть такое понятие как рецидив преступления. А людей, которые совершают новые преступления после осуждения за предыдущие, называют рецидивистами.
opiatnovyi63 24 сентября 2018 | 20:23
sir_sar: Стучите из кухни преступника Пригожина?
andrey_crf Андрей Балабан 24 сентября 2018 | 21:10
sir_sar: В России не должно быть ни одного человека, который за ОДНО И ТО ЖЕ якобы "преступление" отбывает несколько наказаний. Этого требует норма закона. Но Вованыч считает, что на Алексея Навального данная норма закона не распространяется.
fanisos 24 сентября 2018 | 20:26
Amnesty сам терпила.
fanisos 24 сентября 2018 | 20:29
А навального надо осадить сразу года на 3. И перед следующими выборами выпустить, передать Лондону,на хранение. Провокатор он. Кроме эховских сусликов все это понимают. Если дорвется до власти насральный, путин покажется нам снегурочкой
menjadostali 24 сентября 2018 | 20:37
fanisos: Катиля бы ты, дед Мороз со своей Снегурочкой... Достали уже жрать в три глотки за счет народа...
tprfrund001 24 сентября 2018 | 21:01
menjadostali: Почему-то выше всех за Навального в комментах скачут представители древнейшей европейской нации. Ннаверное, им обидно быть единственнвми лохами, разрушившими собственное государство. Ддаже прибалты такой высоты и частоты скачков показать не могут!
menjadostali 24 сентября 2018 | 20:40
fanisos: катился*
posta2006 24 сентября 2018 | 20:36
Навальному можно пожелать только мужества, терпения, здоровья! Совсем в разнос пошла наша юстиция, простите за выражение!
jblack2 24 сентября 2018 | 20:53
Да, графу Монте-Кристо о таком можно было только мечтать!
Два уголовных срока, ни дня на зоне и узник!..
utax 24 сентября 2018 | 21:01
Нельсон Мандела то же сидел и стал Президентом
vel225 24 сентября 2018 | 21:02
Это путин его так не боится...А тут ещё и выборы подкачали, как тут выпускать?? Ещё не дай бог Золотова побьёт.......Совсем лодку расшатал..