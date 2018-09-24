Amnesty International признала Алексея Навального узником совести

Правозащитники потребовали немедленного его освобождения. С марта прошлого года политика арестовывали уже шесть раз. В условиях ограничения свободы он провел 110 дней, — отметили в представительстве Amnesty International в России.

Этим утром Навального вновь задержали на выходе из спецприемника после 30-ти суток ареста за «Забастовку избирателей», прошедшей в начале этого года. Судья Симоновского суда Елена Армяшина сейчас разбирает новое административное дело оппозиционного лидера. Его обвиняют в организации акций против пенсионной реформы 9-го сентября.