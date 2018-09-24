Израиль: Планы РФ предоставить Сирии С-300 приведут к тому, что современное оружие получат безответственные игроки

Планы России предоставить Сирии комплексы С-300 приведут к тому, что современные системы оружия получат безответственные игроки, — считают в израильском руководстве. В телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным израильский премьер Биньямин Нетаньяху предупредил, что такой шаг повысит уровень опасности во всем регионе. Нетаньяху подчеркнул, что Иерусалим будет и дальше защищать свои безопасность и интересы. В то же время, как говорят в канцелярии израильского премьера, обе стороны договорились продолжать диалог и координацию по Сирии.

В Москве настаивают, что Израиль несет ответственность за гибель российского самолета, которого сбила сирийская ракета. Там считают поставку комплексов С-300 Дамаску адекватным шагом.

Вашингтон надеется, что Москва пересмотрит решение о поставке С-300 Сирии. По словам советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона, такой шаг может привести к значительной эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Это будет большой ошибкой со стороны России, — считает Болтон.