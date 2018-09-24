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20:00, 24 сентября 2018

Израиль: Планы РФ предоставить Сирии С-300 приведут к тому, что современное оружие получат безответственные игроки

Планы России предоставить Сирии комплексы С-300 приведут к тому, что современные системы оружия получат безответственные игроки, — считают в израильском руководстве. В телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным израильский премьер Биньямин Нетаньяху предупредил, что такой шаг повысит уровень опасности во всем регионе. Нетаньяху подчеркнул, что Иерусалим будет и дальше защищать свои безопасность и интересы. В то же время, как говорят в канцелярии израильского премьера, обе стороны договорились продолжать диалог и координацию по Сирии.

В Москве настаивают, что Израиль несет ответственность за гибель российского самолета, которого сбила сирийская ракета. Там считают поставку комплексов С-300 Дамаску адекватным шагом.

Вашингтон надеется, что Москва пересмотрит решение о поставке С-300 Сирии. По словам советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона, такой шаг может привести к значительной эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Это будет большой ошибкой со стороны России, — считает Болтон.

Комментарии

61

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sandro_007 24 сентября 2018 | 20:07

Если приподнять завесу, то становится очевидным, что Израиль смертельно напуган, как бы не бравировала местечковая шелупонь. Что ж вы гадите, христопродавцы, если так боитесь?

bun777 24 сентября 2018 | 20:09

Грибник Кужугет решил повторить МН17 с туристами на Кипр и в Турцию.

vvietham 24 сентября 2018 | 20:10

Израильские военные накликали на свою страну и народ беду

Будет ли теперь в Израиле военный переворот?

Наблюдатель со стороны легко увидит прямую аналогию с недавней ситуацией в Турции, где военные планировали гос. переворот, элементом которого была ими организованная провокация по уничтожению российского самолета.

Если кто подзабыл:

В 1967г генерал-майор Ариэль Шарон предложил начальнику генштаба Ицхаку Рабину начать шестидневную войну, не дожидаясь согласия правительства и первыми напасть на арабов. Для этого Шарон предложил совершить в Израиле военный переворот, отстранив от власти главу правительства Леви Эшколя и его кабинет, Рабин не возражал.

А. Шарон:

после встречи с начальником генштаба 28 мая я сказал ему и другим присутствующим, что впервые возникли обстоятельства, при которых такое [военный переворот] может произойти, и этот шаг будет воспринят положительно, с пониманием.

Не захочет ли и сегодня военное руководство Израиля, пока Сирия слаба, а Иран еще там не окончательно закрепился, найти повод начать новую войну на Ближнем Востоке, точно также, как оно в лице Шарона и Рабина в прошлом планировало совершить гос. переворот, и первыми напасть на арабов?

vvietham 24 сентября 2018 | 20:18

Начнет ли ЦАХАЛ наземную операцию против Сирии, когда потерпит сокрушительное поражение от сирийских средств ПВО?

сирийский С-300 поставят под зонтик российского С-400 с обслугой (которая с Панцирями и средствами РЭБ) это очевидно

в такой конфигурации сирийский С-300 будет легко сбивать не только израильские самолеты, но и будет способен топить любые корабли в прибрежной зоне

Это не даст Израилю ни малейшего шанса эффективно бороться с иранцами у оккупированных ими Голанских высот.

Т.е. грубо говоря - Иран теперь может спокойно планировать удары по оккупированным Израилем Голанским высотам, нанося максимальный урон окупационным подразделениям ЦАХАЛа , а в ООН Иран только поддержат, т.к. есть резолюция совбеза ООН о деокупации Израилем Голан.


Разве это это не будет поводом для ЦАХАЛА совершить госпереворот, что-бы первым начать войну со слабой Сирией, и не допустить такого катастрофического развития событий?
(политическое руководство Израиля это вряд ли одобрит)

Справка: В декабре 1981 года Кнессет (парламент) Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на оккупированные в ходе 6-и дневной войны Голанские высоты.
Генеральная Ассамблея ООН неоднократно называла эту аннексию незаконной и призывала Израиль вернуть Голаны сирийцам (одна из последних таких резолюций была принята 1 декабря 2006 года).

novyrusich 24 сентября 2018 | 20:34

vvietham: ты действительно такой идиот, что веришь в тот бред, что написал?

Впрочем такая тупая скотина как ты может и не в такой бред поверить.

Голубок, израильские ВВС смешают сирийские ПВО с дерьмом за пару тройку часов.
Что они уже однажды продемонстрировали в 1982 в долине Бекаа.

набери Операция Арцав

Операция «Арцав-19» — внезапная атака ВВС Израиля в Ливане против массива ракет земля-воздух ПВО Сирии в ходе Первой Ливанской войны[1].

Битва стала классической и изучается в ведущих военных академиях по всему Миру как модель радиоэлектронной борьбы и подавления противовоздушной обороны.

Первая волна состояла из 90−96 самолётов «F-4 Phantom», «F-15» и «F-16». Также были использованы БПЛА. Командование операцией было поручено начальнику Оперативного управления израильских ВВС Авиаму Села и командующиму ВВС Давиду Иври.

Операция началась в 14:00 9 июня 1982 года.

За 2 часа были уничтожены 14−15 сирийских ЗРК (в том числе 11 «Квадрат»), ещё 3 повреждены.
Ночью на 10 июня сирийцы вводят в Ливан дополнительные ЗРК. 10 июня операция возобновляется. Удары наносятся как по ЗРК, не уничтоженным в прошлый день, так и по введённым ночью. 4 ЗРК уничтожены.

Отдельная фаза битвы — воздушная. Узнав о нападении израильтян, сирийцы подняли в воздух 100 истребителей «МиГи», о чём евреи своевременно узнали благодаря дежурившим в небе БПЛА.

Воздушный бой закончился потерей сирийцами 29 «МиГов».

Главный военный советник в вооружённых силах Сирии, командующий группой советских военных специалистов в Сирии Г.П. Яшкин сообщает:

Все приемники сирийских комплексов подавлялись помехами очень высокой плотности во всем диапазоне частот. И чтобы с ними бороться, надо было не менее, чем в 20-30 раз ослабить их мощность. К сожалению, таких возможностей сирийцы не имели. Не имели их и мы.

Как ты там любишь говорить: можем повторить.

danko1 24 сентября 2018 | 20:13

bun777: Шойгу только приказы Путина выполняет, но оба в армии не служили и управлять ею не способны.
Путин- это война. И страшно, что такая власть у того, кто ни чести, ни совести, ни ума не имеет, а Миру грозит ядерной войной.
И больное самолюбие этого маньяка вполне способно войну мировую развязать.

kir_pich_101 24 сентября 2018 | 20:22

danko1: Страшно не то, что они не служили в армии, а то, что за пачками денег они не видят цену человеческой жизни.

vedma2017 24 сентября 2018 | 20:29

kir_pich_101:
Деньги -то они считают своими, а жизни под угрозой - чужие.
Нормально для шизофреников и клептоманов. Ненормально, что они - "власть".

tvitov66 24 сентября 2018 | 20:29

danko1: это С-300 "современное оружие"??? Она на вооружение принята 1978г. Когда я в ВУЗе её изучал 30 лет назад она уже был не новой

idshoohov 24 сентября 2018 | 20:20


Может под этим предлогом разрешить Сирии применять химическое оружие?

kapitonovih_36 24 сентября 2018 | 20:29

да, явреи жидко испугались...и дядя сэм их защищать в этот раз не будет...

bun777 24 сентября 2018 | 20:54

kapitonovih_36: Трампу звонил, жидобандеровец?

rabin_tagor 24 сентября 2018 | 20:49

idshoohov: Хорошо, разрешите.
Врядли Асад Вас послушается, но Вы все-таки попробуйте.

idshoohov 24 сентября 2018 | 20:35

То есть Россия хочет, чтобы Сирия более успешно сбивала израильские самолёты?

edyunia 24 сентября 2018 | 20:10

sandro_007: \\Израиль смертельно напуган\\
Не боятся только дураки, но, чтобы смертельно, то пока только эти несчастные 15 оболваненных московитов.

kottigr1 24 сентября 2018 | 20:11

sandro_007: Евреи переживают за русских в Сирии.. Израильские самолеты из С-300 сбить не удастся, а вот зацепить какой нибудь военный транспортник США или пассажирский самолет очень может быть.. Батальон Вагнера уже знает что будет дальше..

rus095 24 сентября 2018 | 20:21

kottigr1: сирийцы завалили ф-16 из старой С-200. А от С-300 не скрыться даже на своей территории- зона поражения более 250 км.

kottigr1 24 сентября 2018 | 20:26

rus095: Ага.. После этого 3 дивизиона сирийских ЗРК и 4 иранские базы отправились на встречу с гуриями.. Тоже самое будет и расчетами С-300.. Будут своих догонять..

tunis 24 сентября 2018 | 20:30

rus095: у русских крылатых ракет, которыми русские воины отстрелялись по Сирии из акватории Каспия, охват 2500 км в диаметре. Однако, одна ракета попала по иранскому деревенскому барану, а остальных вообще не нашли. Может, они на Воронеж улетели.
Так что олигофреническая имбецильную пресенильная радость рашни выглядит как прогресс идиотии у русскоязычного поголовья.

shmuel63 24 сентября 2018 | 20:13

sandro_007: "Слюни подбери, после тебя не утереться.
Сядь, Промокашка! Не мелькай!" ("Место встречи изменить нельзя")

novyrusich 24 сентября 2018 | 20:13

sandro_007: Израиль уже дважды уничтожал С-300 в Сирии
уничтожит и в третий раз.
Просто обижать Россию не хотят.
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в интервью сайту Ynet прокомментировал публикации о возможных поставках российского зенитного ракетного комплекса С-300 в Сирию.

Судя по опубликованному фрагменту, Либерман заявил, что Израиль не вмешивается во внутренние дела Сирии, но не допустит, чтобы Иран поставлял в эту страну современные вооружения и готов противодействовать таким поставкам.

При этом глава оборонного ведомства сказал, что, если российские ЗРК будут действовать против израильтян, Израиль будет действовать против них

Джон Болтон: Россия совершает "большую ошибку", передавая Сирии ЗРК С-300
время публикации: 19:07 | последнее обновление: 19:22 блог версия для печати фото
Джон Болтон
Белый дом предупреждает Россию о том, что поставки режиму Башара Асада современных зенитно-ракетных комплексов С-300 – "большая ошибка", и Кремлю следует еще раз обдумать данное решение: США не оставят Сирию на произвол судьбы, пока там орудует Иран.

Об этом пишет в понедельник, 24 сентября, новостное агентство The Associated Press.

Джон Болтон, советник президента США по национальной безопасности, отмечает, что поставки Сирии ЗРК С-300 приведут к "значительному усилению напряженности" и без того крайне нестабильного ближневосточного региона.

А так, что тебе сказать?
Волк собаки не боится - лай не любит!

nina51 24 сентября 2018 | 20:30

novyrusich: kir_pich_101:Израиль такой добрый обижать не хочет ))) ну если с-300 такие плохие чего столько разговоров ))) Практика применения покажет кто прав, а мы будем наблюдать )))

nf5096004 24 сентября 2018 | 20:14

sandro_007: Израиль защищает свою территорию от террористов, которые сосредоточились в Сирии. А вот Россия что защищает в Сирии, если у нас нет даже общих границ. Может вы прикажете Израилю позволить террористам уничтожать свой народ? Это только у нас жизнь ничего не стоит.

tunis 24 сентября 2018 | 20:33

nf5096004: а Россия сама террорист, ряженный в бедуинские тряпки.

zonda_3 24 сентября 2018 | 20:14

sandro_007: "Если приподнять завесу, то становится очевидным, что Израиль смертельно напуган, как бы не бравировала местечковая шелупонь. Что ж вы гадите, христопродавцы, если так боитесь?"

Ты думаешь они боятся С 300? Они боятся реакции неадекватов из МО и далее вверх по цепочке, в случае перемалывания этих комплексов в дымящиеся головешки.

yan18 24 сентября 2018 | 20:18

sandro_007: Израиль сам может кого хошь, смертельно напугать..
А С300 опасны тем-что могут угрожать гражданской авиации в регионе, в руках идиотов, уже сбивших почти гражданский самолет ВКС России из ЗРК России..
А вот ВВС Израиля в марте 2017 г уже снесли один С300 , погугли-юдофоб клинический...Снесли вместе со складом ракет для панцирей...
Снесут и новые-С300 ничем не помешают ВВС Израиля, а вот ВКС-подготовится..Тем более что теперь Асад-о С400 мечтает и для этого шо угодно у ВКС-снесет, опыт уже есть

parasuk_ 24 сентября 2018 | 20:21

yan18: Вообще-то, сирийцы не так давно израильский самолет все-таки зажарили. Жаль, что пилоты спаслись :(

zhiklemon 24 сентября 2018 | 20:25

parasuk_: Антисемитский ты безумный козёл

yan18 24 сентября 2018 | 20:26

parasuk_: Ну во первых не зажарили , а зацепили уже над территорией Израиля выпустив на удачу 22 ракеты С200 и Бук, и то , по вине пилота, так он расслабился и не включил защитные системы и не обратив внимание на предупреждение бортового компа..
И затем в течение 1.5 час-8мь Ф16 уничтожили в Сирии половину ЗРК Асада...Уж не знаю-кто там спасся, а кто нет

igorrrpadlowitchs 24 сентября 2018 | 20:19

sandro_007: это как в ссоре предупреждают идиота не трогай нож - будет хуже. Так и с рашкинцами - пытаются предупредить, но убеждать дураков разговорами бесполезно. Только получив по рылу понимают!

kir_pich_101 24 сентября 2018 | 20:20

sandro_007: Если разжевать до конца, то Израиль имеет ввиду, что на той территории, что будет находиться С-300, в обоих руках, сирийских или русских, как у обезьяны граната.

maestro_air 24 сентября 2018 | 20:23

sandro_007: за вас дураков боимся, жалко Воронеж, жалко Саратов!

master_superanalitik 24 сентября 2018 | 20:27

sandro_007:
Только С-300 позволит спасти наши самолеты от безответственных людей. Россия поступает правильно, иначе в будущем нет никаких гарантий, что для выполнения боевого задания израильские летчики не прикроются и гражданским самолетом, а обвинят в этому Иран и Сирию. А потому Израилю придется считаться с интересами России в Сирии, так как Сирия - это чисто русская земля, доставшаяся нам в наследство от православной Византии. Израиль - тоже наш, а Иерусалим - это чисто русские город, построенный арабами на еврейской земле. Поэтому Израиль должен отказаться от своих амбиций, отказаться от украинских жидобандеровцев и распустить колхозы (кибуцы).

zonda_3 24 сентября 2018 | 20:33

master_superanalitik:

СПАСИБО!!!! Давно так не смеялсо!!! You made my day!!! )))))

rabin_tagor 24 сентября 2018 | 20:28

sandro_007: Христопродавцы боятся, а гибнут истинно православные.

ur_sus 24 сентября 2018 | 20:39

sandro_007:
Давайте прочитаем "мелкий шрифт" данной новости. Этот "шрифт" говорит следующее:
1 "сирийские" с-300 будут управляться российскими операторами
2 Израиль будет действовать против них, со всеми вытекающими последствиями
3 Израиль будет теперь возлагать ответственность на Россию за потенциальные столконовения
4 США не будут безучастны к ситуации и ускорят консолидацию с Израилем. Приближается удар по Ирану в самом Иране, параллельно будет уничтожена вся сирийская военная инфраструктура.
Чисто для тех, кто не в курсе: НИКАКАЯ ПВО не способна отражать массивные удары, чисто по физической неспособности отслеживать и поражать все цели. Оркестрированный массивный удар израильских ВВС (пилотируемые и беспилотные), ракеты земля-земля, морские носители плюс американская поддержка размажет ВСЕ ПВО Сирии-России. Запасайтесь цинкачами и готовьте траур.

askol2016 24 сентября 2018 | 20:09

Путин сознательно подливает бензин в костер ближневосточных конфликтов. Он - поджигатель войны!

zonda_3 24 сентября 2018 | 20:57

askol2016: "Путин сознательно подливает бензин в костер ближневосточных конфликтов. Он - поджигатель войны!"

- К сожалению, путин не хочет признавать, что сам облит этим бензином. Тем хуже для него.

vladimir1967 24 сентября 2018 | 20:09

Теперь сирийцам будет легче сбивать туристические чартеры на Кипр и возможно с россиянами.

sir_sar 24 сентября 2018 | 20:10

Россия все делает с опозданием.
Позволять Израилю беспрепятственно совершать акт агрессии по отношению к Сирии, было плохой идеей.
Как результат 15 погибших военнослужащих. Любые договоренности на войне работают только с позиции силы.

zhiklemon 24 сентября 2018 | 20:30

sir_sar: Работать идите,дружок

put__out 24 сентября 2018 | 20:10

Ошибка будет огромной, если мир узнает, что эти ракеты не могут ничего сбить.

edyunia 24 сентября 2018 | 20:13

put__out: \\эти ракеты не могут ничего сбить.\\
Как, а ИЛ-20, а Боинг 777?

maestro_air 24 сентября 2018 | 20:31

edyunia: Ну почему же ? Не только, У с-200 есть опыт уничтожения Ту-154..

putin_itogy 24 сентября 2018 | 20:11

Поставить свои с-300 друзьям обезьянам - скорая смерть Кащеева в этих иглах - ракетах.

rus095 24 сентября 2018 | 20:13

а не хрен было подставлять наш самолет под ракеты ПВО Сирии. Еврей- всегда останется евреем.

hagana 24 сентября 2018 | 20:14

Поставляем С-300 для борьбы с Израилем ? Я правильно понимаю ?

grazschdanin 24 сентября 2018 | 20:14

Как нам объясняли «партнеры» системы пво являются чисто оборонительным оружием . Тем более, что С-300 не направлены против Израиля.

sibbeast 24 сентября 2018 | 20:19

Что дальше? Может готовую ядерную ракету Киму подарим?

compare 24 сентября 2018 | 20:21

кажется,страна стремится заполучить первое ,перед "ыном" место по "отмороженности"решений...

compare 24 сентября 2018 | 20:23

остается уповать на твердость и разум Израильского руководства..больше-то,не на кого...

fanisos 24 сентября 2018 | 20:24

Такое чувство,что эхо, рупор властей евреев. Под разными заголовками подаются одни и те же новости с земли обетованной . Давно надо было с 300 поставить. Может быть перестали лЁтать орлы, земли

vpu2011 24 сентября 2018 | 20:26

Посмотрим

(комментарий скрыт)

tunis 24 сентября 2018 | 20:27

При таком раскладе, очень велик риск случайного попадания русскими ракетами по России. Попадание Искандера по Москве приведет к исчезновению половины населения России, а если случайно сирийские братья и по Ленинграду шмальнут, то и все 75% потеряются.

chimp2013 24 сентября 2018 | 20:32

Кремль изначально вошел в Сирию, чтобы контролировать Израиль, а через него США. Но сегодня похоже управляет ситуацией уже не Путин, а Шойгу. Для него, потомка Чингисхана, все европейское чуждо и подлежит уничтожению. Он не европеец Сталин. Он он Монгол. Можно поздравить Россию с будущим вождем. История повторяется дважды. Первый раз правил Россией Чингисхан , второй раз будет править его потомок Шойгу. Поэтому Украина бежит от России. Она хочет защитить Киев второй раз от нашествия орды с помощью США. Ее можно понять.
Что касается Израиля. Неужто Израиль допустит размещение у террористов С- 300 , который способен поразить любую цель, включая гражданские самолеты , в Израиле . Они будут уничтожены.
Деньги и людей не жалко?

irinaapril 24 сентября 2018 | 20:34

Путин, бери шинель, иди домой!

tunis 24 сентября 2018 | 20:37

irinaapril: Путин назад не ходит.
Ему проще всех русских детей скопом в последний бой за себя отправить, чем признать свою роль в уничтожении России.

aleksei123m 24 сентября 2018 | 20:35

Ну, ты посмотри, совсем спятили...
Одного сбитого Боинга им мало.
Интересно, "наше верховное усЁ" не боится захлебнуться от чужой крови?

krylov2 24 сентября 2018 | 20:36

Видимо Кремль решил обосраться по-полной. Кто сказал, что С300,С400,С500 это чудо оружие, обычная Российская фигня- ври, пугай, надувай щёки. Сколько лет наши чудаки обманывали всяких арабов с поставками этих хвалёных С..., а затем отказывали, знали им цену, что это российский фуфел. Когда дело дойдёт до боя с серьёзным противником, тогда посмеёмся над беспомощностью этих систем ПВО.

ginolik 24 сентября 2018 | 20:36

А что мешает Израилю снести эти комплексы? Бомбят же они иранцев. Так что...

josepp 24 сентября 2018 | 20:41

Пора добить бармалеев в Сирии. Тогда их друзьям и хозяевам останется только плакать и рыдать. Им будет уже не до нас.

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Kполитика, общество, тв, войны, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Это правильное решение и редкий случай На новых выборах мы, Партия перемен, готовы помочь организовать наблюдение при помощи системы, уже обкатанной в Москве на президентских выборах…

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Kвыборы, общество, власть, мнения
Блоги

Элла Памфилова опровергает информацию о том, что выборы в Хабаровском крае могут быть полностью отменены «В настоящий момент у Избирательной комиссии Хабаровского края и у ЦИК России нет оснований для отмены итогов выборов в регионе», — подчеркнула Памфилова…

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Kобщество, выборы, регионы, события

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Израиль не согласен с докладом министерства обороны о сбитом Ил-20 ВВС Израиля не пытались спрятаться за российский самолет во время операции в Сирии и своевременно предупредили о своих действиях российских военных…

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Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

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Русские джеймс бонды носками и марихуаной ухитрились провонять два этажа. Секс у них был очень шумный. Подготовка спецназа в России включает в себя изучение мощных речевок «Если не мы, то кто же?»...

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Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
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Есть ли у вас уверенность, что долларовые вклады не будут принудительно конвертированы в рубли?
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Блоги

Тайное золото Золотова. У генерала Росгвардии затерялся еще миллиард ООО «Спецшвейснаб» уже успело заключить контрактов со структурой Золотова почти на 2 млрд руб. Стоимость закупаемых товаров во многих случаях в два-три раза превышает рыночную…

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Kобщество, росгвардия, коррупция, политика, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ «Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете «Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете Почему вдруг губернаторские выборы стали важными?..

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Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

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Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

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