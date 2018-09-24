Мэрия Москвы призывает столичных автовладельцев пользоваться общественным транспортом

До конца дня и завтра с утра будет идти дождь. В отдельных районах ожидается сильный ветер. Это создает опасные ситуации на дорогах – будет скользко, ухудшается видимость, — рассказали в информационном центре транспортного комплекса столицы. Там просят по возможности пересаживаться на общественный транспорт.

Тем временем загруженность столичных дорог этим вечером составила 10 баллов из 10-ти, — сообщает сервис Яндекс.Пробки. Заторы наблюдаются практически по всей длине Третьего транспортного кольца. Кроме того, многокилометровые пробки зафиксированы на МКАДе.