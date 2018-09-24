Финская полиция провела обыски в компаниях, которые скупали недвижимость в республике
В свою очередь, местная пресса пишет, что операция могла быть связана с деятельностью российских спецслужб.
В правоохранительных органах Финляндии ранее говорили, что обыски были связаны с делом об отмывании крупных сумм. Сообщалось, что совладельцем одной из компаний является гражданин России, а фирмы покупали участки вблизи мест, важных с точки зрения национальной безопасности.
Комментарии1
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aleks50 Алексей Клубников 24 сентября 2018 | 19:47
Отмывание бабла и спецслужбы Вовы скрепоносного. Одного поля ягоды.