Задержанный в Норвегии по подозрению в шпионаже россиянин является сотрудником аппарата Совета Федерации
Задержанный в Норвегии по подозрению в шпионаже россиянин является сотрудником аппарата Совета Федерации. В частности, он работает старшим советником департамента информационных технологий, — пишет газета «Афтенпостен». Тем временем специалисты из Управления национальной безопасности Норвегии выясняют, мог ли гражданин России оставить в парламенте королевства подслушивающие устройства, — пишет издание «Алгример».
Российское посольство в Осло подтверждает задержание 51-летнего россиянина, однако там говорят, что обвинения в его адрес носят надуманный характер.
Комментарии3
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citizeneco 24 сентября 2018 | 19:40
Интересно, чего секретного там можно было украсть и подслушать в парламенте, тем более норвежском, который открыт для свободного посещения публики. Этот российский представитель мог оказаться в закрытых для доступа помещениях просто потому, что заблудился и где были охранники, контролирующие туда доступ? Вообще-то это похоже на шпиономанию. Помню, когда работал инженером на атомной электростанции, которая находится недалеко от границы с Норвегией, то туда постоянно приезжали делегации из скандинавских стран, которые были озабочены её безопасной эксплуатацией после Чернобыля, от которого они также пострадали, т.к. радиоактивные осадки выпали и на их территории, им подробно всё показывали и рассказывали, конечно, времена изменились и Россия по вине Путина снова оказалась в напряжённых отношениях с Западом, но необходимо сохранять здравый смысл и нашим европейским партнёрам не стоит в каждом русском видеть шпиона, тем более при сотрудничестве на парламентском уровне, посредством которого хоть как-то может передаваться позитивный опыт европейской демократии.
rabin_tagor 24 сентября 2018 | 19:48
citizeneco: Еще один забыл парашют отстегнуть.
cromwel 24 сентября 2018 | 19:51
Ну конечно. Это был турист. Приехал посмотреть шпиль парламента.