Задержанный в Норвегии по подозрению в шпионаже россиянин является сотрудником аппарата Совета Федерации. В частности, он работает старшим советником департамента информационных технологий, — пишет газета «Афтенпостен». Тем временем специалисты из Управления национальной безопасности Норвегии выясняют, мог ли гражданин России оставить в парламенте королевства подслушивающие устройства, — пишет издание «Алгример».

Российское посольство в Осло подтверждает задержание 51-летнего россиянина, однако там говорят, что обвинения в его адрес носят надуманный характер.