Поставка Сирии российских комплексов С-300 создает новые угрозы в регионе, — считает Израиль. В телефонном разговоре с Владимиром Путиным израильский премьер Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что его страна будет и дальше защищать свою безопасность. Кроме того, он вновь возложил ответственность за гибель российского самолета-разведчика на Иран и Сирию.

В свою очередь, Путин назвал поставку комплексов С-300 адекватной в сложившейся ситуации. Москва настаивает на том, что Израиль несет ответственность за то, что сирийские ПВО сбили российский самолет.