Поставка Сирии российских комплексов С-300 создает новые угрозы в регионе, — считает Израиль
Поставка Сирии российских комплексов С-300 создает новые угрозы в регионе, — считает Израиль. В телефонном разговоре с Владимиром Путиным израильский премьер Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что его страна будет и дальше защищать свою безопасность. Кроме того, он вновь возложил ответственность за гибель российского самолета-разведчика на Иран и Сирию.
В свою очередь, Путин назвал поставку комплексов С-300 адекватной в сложившейся ситуации. Москва настаивает на том, что Израиль несет ответственность за то, что сирийские ПВО сбили российский самолет.
Комментарии22
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kottigr1 24 сентября 2018 | 19:37
РФ решила наверное свезти весь свой более-менее исправный военный автохлам в Сирию на утилизацию..
third_vlah 24 сентября 2018 | 19:39
kottigr1: \Поставка... С-300 создает новые угрозы в регионе\
Конечно создает! С-300 у Сирии- считай, небо над Кипром закрыто, пульнуть по пассажирскому лайнеру обезьяна может в любой момент, а летают туда и многочисленные туристы, и многочисленные россияне, купившие там до фига недвижимости. Пусть задумаются теперь.
shicotus_live 24 сентября 2018 | 19:41
Поставка Сирии российских комплексов С-300 создает новые угрозы в регионе, — считает Израиль....
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А какие угрозы то?
shicotus_live 24 сентября 2018 | 19:43
Если евреи будут уважать международное право и границы других государств. то в чем проблема то? А так. ну да. нарушителей границ сбивать будут. В соответствии с международным правом))
sceptik 24 сентября 2018 | 19:48
shicotus_live: //Если евреи будут уважать международное право и границы других государств.//
То есть русским можно, а евреям нельзя?
vvietham 24 сентября 2018 | 19:48
Израильские военные накликали на свою страну и народ беду
Будет ли теперь в Израиле военный переворот?
Наблюдатель со стороны легко увидит прямую аналогию с недавней ситуацией в Турции, где военные планировали гос. переворот, элементом которого была ими организованная провокация по уничтожению российского самолета.
Если кто подзабыл:
В 1967г генерал-майор Ариэль Шарон предложил начальнику генштаба Ицхаку Рабину начать шестидневную войну, не дожидаясь согласия правительства и первыми напасть на арабов. Для этого Шарон предложил совершить в Израиле военный переворот, отстранив от власти главу правительства Леви Эшколя и его кабинет, Рабин не возражал.
А. Шарон:
после встречи с начальником генштаба 28 мая я сказал ему и другим присутствующим, что впервые возникли обстоятельства, при которых такое [военный переворот] может произойти, и этот шаг будет воспринят положительно, с пониманием.
Не захочет ли и сегодня военное руководство Израиля, пока Сирия слаба, а Иран еще там не окончательно закрепился, найти повод начать новую войну на Ближнем Востоке, точно также, как оно в лице Шарона и Рабина в прошлом планировало совершить гос. переворот, и первыми напасть на арабов?
beregov_net 24 сентября 2018 | 19:51
vvietham: Это из-за поставки С300 в Израиле будет военный переворот?!)))))))))
Ты болен
zztop1960 24 сентября 2018 | 19:49
shicotus_live: Если евреи будут уважать международное право ????? Кто бы говорил о международном праве ? Россия с Крымом нарушила все возможные международные права
kottigr1 24 сентября 2018 | 19:50
shicotus_live: Странно.. ИЛ-20 даже до границы с Сирией не долетел.. Был сбит сирийскими ПВО над международными водами.. И что же помешает сирийским ПВО это ещё раз проделать, но уже с пассажирскими самолетами ?
parasuk_ 24 сентября 2018 | 19:51
shicotus_live: Строго говоря, израиль и сирия находятся в состоянии войны. Поэтому имеют законное право лупить друг по другу
novirusich 24 сентября 2018 | 19:51
shicotus_live: Израильские СМИ и, в частности, новостной сайт Ynet, утверждают, что политики обсуждали передачу Сирии современного зенитно-ракетного комплекса С-300 – в качестве одной из "ответных мер" после гибели российского самолета-разведчика.
Позже канцелярия главы правительства Израиля уведомила, что в ходе беседы премьер-министр еще раз дал понять: ответственность за сбитый самолет несут сирийская армия и с Иран. Он также заявил, что передача современных систем вооружения в "безответственные руки" ставит под угрозу безопасность региона.
Джон Болтон: Россия совершает "большую ошибку", передавая Сирии ЗРК С-300
время публикации: 19:07 | последнее обновление: 19:22 блог версия для печати фото
Джон Болтон
Белый дом предупреждает Россию о том, что поставки режиму Башара Асада современных зенитно-ракетных комплексов С-300 – "большая ошибка", и Кремлю следует еще раз обдумать данное решение: США не оставят Сирию на произвол судьбы, пока там орудует Иран.
Об этом пишет в понедельник, 24 сентября, новостное агентство The Associated Press.
Джон Болтон, советник президента США по национальной безопасности, отмечает, что поставки Сирии ЗРК С-300 приведут к "значительному усилению напряженности" и без того крайне нестабильного ближневосточного региона.
ЗЫ. Идиот, ты о каком праве говоришь?
Дерьмоголовое чмо,
Израиль находится в состоянии войны с Сирией уже 70 лет
после того как Сирия в составе коалиции десятка арабских государств напала на Израиль.
zonda_3 24 сентября 2018 | 19:49
kottigr1: "Кроме того, он вновь возложил ответственность за гибель российского самолета-разведчика на Иран и Сирию. "
Сдаётся мне, что ни Иран, ни Сирия здесь ни при чём. Не даром Ассад очухался лишь на вторые сутки выразить соболезнования своему боссу.
pipan 24 сентября 2018 | 19:38
Поставка Сирии российских комплексов С-300 создает новые угрозы в регионе, — считает Израиль....
Хомячье ,обьясните вы этим тупым жидам что нету никаких угроз ,вы же тут весь день орете что писта будет только Российским самолетам ! )))
edyunia 24 сентября 2018 | 19:41
pipan: \\обьясните вы этим тупым жидам что нету никаких угроз\\
Ты не понял, угрозы есть, "тупые жиды" переживают за москалей.
igorkot____1 24 сентября 2018 | 19:41
pipan: Скот, я тебе говорю не рычи тут.
sam2018 24 сентября 2018 | 19:43
pipan: российским самолетам наличие в составе дивизиона С300 комплекса АСУ полностью исключает то, что случилось с ил-20
zztop1960 24 сентября 2018 | 19:44
pipan: Опера́ция «Римо́н 20» — кодовое название воздушного боя израильских ВВС против советских лётчиков-истребителей, размещённых в Египте, состоявшегося в ходе Войны на истощение 30 июля 1970 года, в результате которого пять советских истребителей МиГ-21 были сбиты израильскими истребителями F-4 Phantom и Mirage III. В бою 30 июля 1970 года погибли:
Журавлёв Владимир Александрович — капитан, старший лётчик. Награждён (посмертно) орденом Красного Знамени и египетским орденом «Звезда воинской доблести».
Юрченко Николай Петрович — капитан, командир звена. Награждён (посмертно) орденом Красного Знамени и египетским орденом «Звезда воинской доблести».
Яковлев Евгений Герасимович — капитан, командир звена. Награждён (посмертно) орденом Красного Знамени и египетским орденом «Звезда воинской доблести».
П.С.Кутахов
1 августа 1970 года в Каир прилетел командующий ВВС СССР маршал Павел Кутахов. Он назначил расследование обстоятельств вооружённого столкновения с противником. 2 августа Кутахов отдал приказ о прекращении полётов советских лётчиков в зоне Суэцкого канала. Маршал запретил своим пилотам вступать в бой с израильскими истребителями. Руководство СССР уведомило египетскую сторону, что далее не может оказывать помощь египетскому правительству в обеспечении неприкосновенности египетских воздушных рубежей. Насер не мог продолжать вооружённый конфликт с Израилем без полноценной посторонней помощи, и вынужден был согласиться на прекращение огня, вступившее в силу в полночь с 7 на 8 августа 1970 года.
parasuk_ 24 сентября 2018 | 19:39
Раз израиль вступил в конфликт на стороне террористов, то Сирии надо поставить еще и современное ракетное вооружение
igorrrpadlowitchs 24 сентября 2018 | 19:39
Такое впечатление, что рашкинцы специально сбили самолёт, чтобы теперь оправдать поставки С-300. Чисто гбешная подстава.
beregov_net 24 сентября 2018 | 19:39
Отличный способ показать всему миру низкую эффективность пресловутых С300 , пусть облажаются , как с Кузей
aleks50 Алексей Клубников 24 сентября 2018 | 19:42
Будет теперь ещё больше возможностей у обезьян лупить по своему стратегическому союзнику.
denobenen 24 сентября 2018 | 19:44
Хоть какое советско-российское ПВО работает в реальности или только в мультиках и показательных выступлениях про это снято? Есть ли реальные примеры его работоспособности или только малайзийский Боинг и Ил-20?