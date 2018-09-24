Z Архив новостей новости
5 22 6 1602
19:30, 24 сентября 2018

Поставка Сирии российских комплексов С-300 создает новые угрозы в регионе, — считает Израиль

Поставка Сирии российских комплексов С-300 создает новые угрозы в регионе, — считает Израиль. В телефонном разговоре с Владимиром Путиным израильский премьер Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что его страна будет и дальше защищать свою безопасность. Кроме того, он вновь возложил ответственность за гибель российского самолета-разведчика на Иран и Сирию.
В свою очередь, Путин назвал поставку комплексов С-300 адекватной в сложившейся ситуации. Москва настаивает на том, что Израиль несет ответственность за то, что сирийские ПВО сбили российский самолет.

Комментарии

22

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

kottigr1 24 сентября 2018 | 19:37

РФ решила наверное свезти весь свой более-менее исправный военный автохлам в Сирию на утилизацию..

third_vlah 24 сентября 2018 | 19:39

kottigr1: \Поставка... С-300 создает новые угрозы в регионе\
Конечно создает! С-300 у Сирии- считай, небо над Кипром закрыто, пульнуть по пассажирскому лайнеру обезьяна может в любой момент, а летают туда и многочисленные туристы, и многочисленные россияне, купившие там до фига недвижимости. Пусть задумаются теперь.

shicotus_live 24 сентября 2018 | 19:41

Поставка Сирии российских комплексов С-300 создает новые угрозы в регионе, — считает Израиль....
__________________________________
А какие угрозы то?

shicotus_live 24 сентября 2018 | 19:43

Если евреи будут уважать международное право и границы других государств. то в чем проблема то? А так. ну да. нарушителей границ сбивать будут. В соответствии с международным правом))

sceptik 24 сентября 2018 | 19:48

shicotus_live: //Если евреи будут уважать международное право и границы других государств.//
То есть русским можно, а евреям нельзя?

vvietham 24 сентября 2018 | 19:48

Израильские военные накликали на свою страну и народ беду

Будет ли теперь в Израиле военный переворот?

Наблюдатель со стороны легко увидит прямую аналогию с недавней ситуацией в Турции, где военные планировали гос. переворот, элементом которого была ими организованная провокация по уничтожению российского самолета.

Если кто подзабыл:

В 1967г генерал-майор Ариэль Шарон предложил начальнику генштаба Ицхаку Рабину начать шестидневную войну, не дожидаясь согласия правительства и первыми напасть на арабов. Для этого Шарон предложил совершить в Израиле военный переворот, отстранив от власти главу правительства Леви Эшколя и его кабинет, Рабин не возражал.

А. Шарон:

после встречи с начальником генштаба 28 мая я сказал ему и другим присутствующим, что впервые возникли обстоятельства, при которых такое [военный переворот] может произойти, и этот шаг будет воспринят положительно, с пониманием.

Не захочет ли и сегодня военное руководство Израиля, пока Сирия слаба, а Иран еще там не окончательно закрепился, найти повод начать новую войну на Ближнем Востоке, точно также, как оно в лице Шарона и Рабина в прошлом планировало совершить гос. переворот, и первыми напасть на арабов?

beregov_net 24 сентября 2018 | 19:51

vvietham: Это из-за поставки С300 в Израиле будет военный переворот?!)))))))))
Ты болен

zztop1960 24 сентября 2018 | 19:49

shicotus_live: Если евреи будут уважать международное право ????? Кто бы говорил о международном праве ? Россия с Крымом нарушила все возможные международные права

kottigr1 24 сентября 2018 | 19:50

shicotus_live: Странно.. ИЛ-20 даже до границы с Сирией не долетел.. Был сбит сирийскими ПВО над международными водами.. И что же помешает сирийским ПВО это ещё раз проделать, но уже с пассажирскими самолетами ?

parasuk_ 24 сентября 2018 | 19:51

shicotus_live: Строго говоря, израиль и сирия находятся в состоянии войны. Поэтому имеют законное право лупить друг по другу

novirusich 24 сентября 2018 | 19:51

shicotus_live: Израильские СМИ и, в частности, новостной сайт Ynet, утверждают, что политики обсуждали передачу Сирии современного зенитно-ракетного комплекса С-300 – в качестве одной из "ответных мер" после гибели российского самолета-разведчика.

Позже канцелярия главы правительства Израиля уведомила, что в ходе беседы премьер-министр еще раз дал понять: ответственность за сбитый самолет несут сирийская армия и с Иран. Он также заявил, что передача современных систем вооружения в "безответственные руки" ставит под угрозу безопасность региона.


Джон Болтон: Россия совершает "большую ошибку", передавая Сирии ЗРК С-300
время публикации: 19:07 | последнее обновление: 19:22 блог версия для печати фото
Джон Болтон
Белый дом предупреждает Россию о том, что поставки режиму Башара Асада современных зенитно-ракетных комплексов С-300 – "большая ошибка", и Кремлю следует еще раз обдумать данное решение: США не оставят Сирию на произвол судьбы, пока там орудует Иран.

Об этом пишет в понедельник, 24 сентября, новостное агентство The Associated Press.

Джон Болтон, советник президента США по национальной безопасности, отмечает, что поставки Сирии ЗРК С-300 приведут к "значительному усилению напряженности" и без того крайне нестабильного ближневосточного региона.

ЗЫ. Идиот, ты о каком праве говоришь?
Дерьмоголовое чмо,
Израиль находится в состоянии войны с Сирией уже 70 лет
после того как Сирия в составе коалиции десятка арабских государств напала на Израиль.

zonda_3 24 сентября 2018 | 19:49

kottigr1: "Кроме того, он вновь возложил ответственность за гибель российского самолета-разведчика на Иран и Сирию. "

Сдаётся мне, что ни Иран, ни Сирия здесь ни при чём. Не даром Ассад очухался лишь на вторые сутки выразить соболезнования своему боссу.

pipan 24 сентября 2018 | 19:38

Поставка Сирии российских комплексов С-300 создает новые угрозы в регионе, — считает Израиль....
Хомячье ,обьясните вы этим тупым жидам что нету никаких угроз ,вы же тут весь день орете что писта будет только Российским самолетам ! )))

edyunia 24 сентября 2018 | 19:41

pipan: \\обьясните вы этим тупым жидам что нету никаких угроз\\
Ты не понял, угрозы есть, "тупые жиды" переживают за москалей.

igorkot____1 24 сентября 2018 | 19:41

pipan: Скот, я тебе говорю не рычи тут.

sam2018 24 сентября 2018 | 19:43

pipan: российским самолетам наличие в составе дивизиона С300 комплекса АСУ полностью исключает то, что случилось с ил-20

zztop1960 24 сентября 2018 | 19:44

pipan: Опера́ция «Римо́н 20» — кодовое название воздушного боя израильских ВВС против советских лётчиков-истребителей, размещённых в Египте, состоявшегося в ходе Войны на истощение 30 июля 1970 года, в результате которого пять советских истребителей МиГ-21 были сбиты израильскими истребителями F-4 Phantom и Mirage III. В бою 30 июля 1970 года погибли:
Журавлёв Владимир Александрович — капитан, старший лётчик. Награждён (посмертно) орденом Красного Знамени и египетским орденом «Звезда воинской доблести».
Юрченко Николай Петрович — капитан, командир звена. Награждён (посмертно) орденом Красного Знамени и египетским орденом «Звезда воинской доблести».
Яковлев Евгений Герасимович — капитан, командир звена. Награждён (посмертно) орденом Красного Знамени и египетским орденом «Звезда воинской доблести».
П.С.Кутахов
1 августа 1970 года в Каир прилетел командующий ВВС СССР маршал Павел Кутахов. Он назначил расследование обстоятельств вооружённого столкновения с противником. 2 августа Кутахов отдал приказ о прекращении полётов советских лётчиков в зоне Суэцкого канала. Маршал запретил своим пилотам вступать в бой с израильскими истребителями. Руководство СССР уведомило египетскую сторону, что далее не может оказывать помощь египетскому правительству в обеспечении неприкосновенности египетских воздушных рубежей. Насер не мог продолжать вооружённый конфликт с Израилем без полноценной посторонней помощи, и вынужден был согласиться на прекращение огня, вступившее в силу в полночь с 7 на 8 августа 1970 года.

parasuk_ 24 сентября 2018 | 19:39

Раз израиль вступил в конфликт на стороне террористов, то Сирии надо поставить еще и современное ракетное вооружение

igorrrpadlowitchs 24 сентября 2018 | 19:39

Такое впечатление, что рашкинцы специально сбили самолёт, чтобы теперь оправдать поставки С-300. Чисто гбешная подстава.

beregov_net 24 сентября 2018 | 19:39

Отличный способ показать всему миру низкую эффективность пресловутых С300 , пусть облажаются , как с Кузей

aleks50 Алексей Клубников 24 сентября 2018 | 19:42

Будет теперь ещё больше возможностей у обезьян лупить по своему стратегическому союзнику.

denobenen 24 сентября 2018 | 19:44

Хоть какое советско-российское ПВО работает в реальности или только в мультиках и показательных выступлениях про это снято? Есть ли реальные примеры его работоспособности или только малайзийский Боинг и Ил-20?

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 18 сентября Поздравить…

5 271 6 7471 18.09
Kэхо москвы, общество, день рождения, события
Новости

Сергей Шойгу: Россия передаст сирийской армии комплекс С-300 для усиления боевых возможностей Он связал это с инцидентом со сбитым российским самолетом Ил-20...

5 140 6 5944
Новости

Вопреки недовольству Израиля, Москва готовит срочные поставки зенитно-ракетных комплексов С-300 Дамаску Это ответ России на недавнюю гибель самолета Ил-20 и его экипажа…

5 112 6 6249
Новости

После крушения российского Ил-20 в Сирии, Москва может развернуть в Арабской Республике зенитные системы С-300 Это ограничит действия израильской авиации в регионе…

5 129 6 9715
Новости

Сергей Шойгу: Россия в течение двух недель передаст сирийской армии зенитный ракетный комплекс С-300 По его словам, комплекс существенно укрепит боевые возможности сирийской противовоздушной обороны…

5 145 6 13682
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Первое китайское предупреждение Слова китайской стороны о том, что «действия американской стороны грубо нарушили основные принципы международных отношений», весьма жестко переводят ситуацию из плоскости двусторонних отношений в оценку поведения США как безответственного глобального игрока…

5 62 6 7833 22.09
Kсша, политика, санкции, мнения
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Приморский беспредел Власть обманывает народ все более цинично и изощренно…

5 59 6 8331 21.09
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не Путин развалил Украину. Визы и высокий забор, срочно Именно такой шаг заставил бы украинские политические элиты встать на дыбы и  биться за его отмену, и снос забора, показывая, что вот они наконец добились улучшений отношения с Россией…

5 421 6 60059 20.09
Kрф, украина, политика, общество, власть, мнения
Блоги

Алексей Златкин юрист-правозащитник, блогер

Ассадовцы сбили, а виноват Израиль— общероссийская стратегия дурдома Тут конечно сразу логично поинтересоваться, как это Израилю собственно удалось, что бы их стратегические противники явились одновременно и техническими исполнителями их коварных замыслов…

5 107 6 15813 18.09
Kизраиль, сирия, рф, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

Вырождение Конец придет. Все мы за него заплатим. И правые, и виноватые. Дорогую цену. Хорошо не будет никому…

5 141 6 39388 17.09
Kгосударство, власть, общество, мнения
Голосование
Анализируя имеющиеся на сегодня сведения о гибели Боинга, как вы думаете, чья была ракета?
5 143 6 25881 17.09
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Случившееся расценено МО РФ, как враждебные и провокационные действия Израиля Руководство Израиля на словах постоянно заявляет о высоком уровне дружеских отношений с Россией. Всё это остаётся разговорами, если на деле происходят подобные трагические инциденты…

5 135 6 21110 18.09
Kполитика, общество, власть, израиль, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Назначил заместителей мэра Печатников Леонид Михайлович переходит на другую работу. Я очень благодарен ему, что он согласился, правда, с большим трудом и неохотой, но все же согласился поработать какое-то время в Правительстве Москвы…

5 55 6 8789 19.09
Kправительство, политика, мэрство, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Избирателям настолько надоела власть, что они проголосовали за любого кандидата Лучше снять действующего губернатора, поддержав меньшее зло из его оппонентов сегодня, это позволит в следующий раз под давлением избирателей зарегистрировать и поддержать настоящую оппозицию…

5 70 6 11772 12:24
Kполитика, выборы, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Ирина Петровская: Мы видели в эфире, как призывают люди к войне Минобороны сделал заявление, но раж и то злорадство, с которым эксперты и ведущие призывали употребить по отношению к Израилю меры от дипломатических, разрыва отношений до военных ударов, это, конечно, уму непостижимо…

5 210 6 36387 22.09
Kполитика, общество, тв, войны, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Это правильное решение и редкий случай На новых выборах мы, Партия перемен, готовы помочь организовать наблюдение при помощи системы, уже обкатанной в Москве на президентских выборах…

5 35 6 6156 19.09
Kвыборы, общество, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

Израиль не согласен с докладом министерства обороны о сбитом Ил-20 ВВС Израиля не пытались спрятаться за российский самолет во время операции в Сирии и своевременно предупредили о своих действиях российских военных…

5 30 6 26054
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Русские джеймс бонды носками и марихуаной ухитрились провонять два этажа. Секс у них был очень шумный. Подготовка спецназа в России включает в себя изучение мощных речевок «Если не мы, то кто же?»...

5 70 6 179633 19.09
#слушать 48:48 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Анализируя имеющиеся на сегодня сведения о гибели Боинга, как вы думаете, чья была ракета?
5 143 6 25881 17.09
Блоги

Тайное золото Золотова. У генерала Росгвардии затерялся еще миллиард ООО «Спецшвейснаб» уже успело заключить контрактов со структурой Золотова почти на 2 млрд руб. Стоимость закупаемых товаров во многих случаях в два-три раза превышает рыночную…

5 229 6 259325 18.09
Kобщество, росгвардия, коррупция, политика, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ «Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете «Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете Почему вдруг губернаторские выборы стали важными?..

5 174 6 250272 23.09
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, выборы, экономика, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7289088
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3671890

Сегодня в эфире