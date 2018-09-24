Кремль, по некоторым данным, ищет замену главам еще четырех российских регионов

Как сообщает «Дождь», к обновлению губернаторского корпуса власти подтолкнули неудачные для «Единой России» сентябрьские выборы.

Губернаторов Курской, Ростовской, Липецкой областей и Алтайского края на предстоящих выборах ждет смена. Кремль решил начать именно с них по ряду причин, среди которых невысокая популярность, возраст и срок во главе региона – они находились в должности не менее двух сроков, а некоторые из них и вовсе почти 20 лет. Как рассказали телеканалу «Дождь» источники, близкие к администрации президента, не исключено, что действующих губернаторов будут менять по новой схеме – снимать их с должности не планируют, они останутся до окончания срока полномочий, но заранее публично откажутся от участия в перевыборах. Замену им уже ищут, но, возможно, в этом году преемников не объявят. Опыт выборов в Приморье показал, что не всегда назначение из Кремля гарантирует победу на голосовании. «Дождь» также сообщает, что в ближайшее время в администрации президента примут решение и по другим регионам, где власти считают уместным обновление руководства.

Напомним, что в сентябре, впервые с момента возращения прямых выборов, кандидаты от «Единой России» не смогли победить в первом туре сразу в 4 регионах. Второй тур уже прошел во Владимирской области и в Хабаровском крае – там губернаторами стали кандидаты от ЛДПР. В Приморье выборы проведут заново