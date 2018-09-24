Госдума до конца недели рассчитывает рассмотреть законопроекты о пенсионной реформе
Госдума до конца недели рассчитывает рассмотреть законопроекты о пенсионной реформе. Как сказал первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, Нижняя палата получила более 200 поправок.
Второе, решающее чтение планируется в ближайшую среду. Третье, как ожидается, может пройти уже в четверг.
Комментарии6
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tv_victim 24 сентября 2018 | 19:06
Негодяи! Куда спешат-то? Выслуживаются, что ли?
ura_123 24 сентября 2018 | 19:08
А хоть одна поправочка за отмену антинародной реформы есть?
leninec30 24 сентября 2018 | 19:18
Их уже народ не выбирает, а они голосуют. Сказали бы до выборов, вообще получили 5 %.
nigilist1977 24 сентября 2018 | 19:19
Уже тошнит от словосочетания "Единая Россия", а от фамилий Исаев, Медведев, Путин, Володин просто рвёт.
ansata 24 сентября 2018 | 19:28
Они уже не только деньги тырят, уже за жизни граждан взялись. Хотя чему удивляться, все закономерно.
bel_medved 24 сентября 2018 | 19:43
Госдупа не место для а дискуссий, а сборище подлецов и маразматиков.