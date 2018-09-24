Госдума до конца недели рассчитывает рассмотреть законопроекты о пенсионной реформе. Как сказал первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, Нижняя палата получила более 200 поправок.

Второе, решающее чтение планируется в ближайшую среду. Третье, как ожидается, может пройти уже в четверг.