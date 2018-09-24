Стоимость нефти поднялась выше 81-го доллара за баррель
Это произошло впервые почти за 4 года. Цены пошли вверх после совещания стран-членов ОПЕК и других нефтедобывающих государств. Участники заседания решили придерживаться прежних договоренностей и, в частности, не повышать добычу нефти.
Комментарии8
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alef18 24 сентября 2018 | 19:10
Досадно. Везет пока узурпатору.
kvam 24 сентября 2018 | 19:24
alef18: Да, надо признать, что это хреновая новость для российского либерала.
kottigr1 24 сентября 2018 | 19:40
kvam: Отличная новость ! .. Теперь наверное при 80 баксов за бочку и вся мировая экономика рухнет, как это обещал В.В.Путин ?
igorrrpadlowitchs 24 сентября 2018 | 19:44
kvam: хочу тупорылой вате напомнить, что США сейчас занимает первое место в мире по добыче нефти!
igorrrpadlowitchs 24 сентября 2018 | 19:46
alef18: 'везёт узурпатору'- дураку сколько не дай - всё равно всё проср..т!
zurich_106 24 сентября 2018 | 19:34
опять бензин подорожает
andy66 24 сентября 2018 | 19:36
вот для этого РФ воет в Сирии - поддержание цены на нефть... больше никакой причины нет. Чистый бизнес
sergeypuskino 24 сентября 2018 | 19:46
хахаха даже не комментирую)) Представляю слюну у местных..)))