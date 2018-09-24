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19:02, 24 сентября 2018

Жителям московского района Богородское завтра стоит прихватить с собой паспорт, выходя из дома

Жителям московского района Богородское завтра стоит прихватить с собой паспорт, выходя из дома. С 7 утра до 8 вечера там будут проводиться тактико-специальные городские учения, — сообщается на сайте управы. Проход к ряду домов и обратно будет осуществляться только через контрольно-пропускные пункты, — предупреждают власти. Паспорт следует предъявлять по первому требованию сотрудников силовых структур.

Комментарии

21

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lion64__2 24 сентября 2018 | 19:07

Земля под копытами едросов и "гвардейцев" загорелась? Ехали бы добровольно в места лишения свободы.

rpmcmurphy 24 сентября 2018 | 19:16

Жителям московского района Богородское завтра стоит прихватить с собой паспорт, выходя из дома. С 7 утра до 8 вечера там будут проводиться тактико-специальные городские учения...

"Сообщите, братцы, моему покойному папе, турецко-подданному, что любимый сын его, бывший специалист по рогам и копытам, пал смертью храбрых на поле брани. Спите, орлы боевые. Соловей, соловей, пташечка..."

alcatraz 24 сентября 2018 | 19:26

дин мужик к другому: — Ты знаешь почему менты всегда ходят парами? — Нет. — Один умеет читать, а другой писать. Но тут, как назло, их речь услышали менты и, чтобы поддержать честь мундира, подходят к этим мужикам и просят предъявить документы. Один берет паспорт и говорит другому: — Записывай..)))

lion64__2 24 сентября 2018 | 19:32

alcatraz: Не так было в анекдоте брежневских времён. Парами ходят потому, что один Москвы не знает, а второй по-русски не понимает.

danko1 24 сентября 2018 | 19:42

alcatraz: Боюсь, что тут дело похуже. У режима агония.
Готовятся к переходу на режим ЧС.

post_v 24 сентября 2018 | 19:07

ожидается завоз рязанского сахара?

или аргентинской муки?

rash 24 сентября 2018 | 19:10

Всё к тому и идёт - путиноиды готовятся оккупировать Москву, уже течёт по ляжкам.

ac_dc 24 сентября 2018 | 19:11

а в чем разница-то?
А раньше не по первому требованию?

ansata 24 сентября 2018 | 19:19

Дожили((

citizeneco 24 сентября 2018 | 19:22

Такие ограничения обычно вводят оккупационные власти в военное время, а тех кто забудет паспорт при проверке расстреливать на месте не будут?

asaw 24 сентября 2018 | 19:22

А режим ЧС там ввести не забыли?

nigilist1977 24 сентября 2018 | 19:22

Что это? Тренировки бойцов Золотова по приготовлению отбивных из всех, кто против пенсионной реформы?

nikolaitschi 24 сентября 2018 | 19:22

Это не учения, а облава. Зачем иначе документы? Не имеющих документы, будут вызывать на дуэль с десяти шагов?

polikarpich 24 сентября 2018 | 19:30

nikolaitschi: Интересно, это только Москвой ограничится или потом нам всем нужно будет предъявлять "аусвайс" по первому требованию и сразу готовить "курки, яйки и млеко"?

jetsam 24 сентября 2018 | 19:28

сначала намечались торжества. Потом аресты. Потом решили совместить. (с)Тот самый Мюнхгаузен

andy66 24 сентября 2018 | 19:32

и на всякий случай переодеться в чистое

jetsam 24 сентября 2018 | 19:35

andy66:
---
На сачке в МВТУ встречаются две подружки-студентки. Одна говорит:
- Ты извини, некогда - тороплюсь на коллоквиум по физике.
- А что это такое?
- Да я сама не знаю. Но на всякий случай подмылась...
---

(комментарий скрыт)

guerrilleros 24 сентября 2018 | 19:36

"Хальт! Аусвайс! Партизанен пух-пух !"
Дяденька полицай, не стреляйте , мы еще можем сдавать кровь.

s_a_n_d_r_a 24 сентября 2018 | 19:44

А потом комендантский час по всей России введут?..

natalia2108 24 сентября 2018 | 19:45

Тактико-специальные учения. Здорово смахивает на провокацию.

bel_medved 24 сентября 2018 | 19:45

Опричники соколиной охотой забавляются.

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