Жителям московского района Богородское завтра стоит прихватить с собой паспорт, выходя из дома. С 7 утра до 8 вечера там будут проводиться тактико-специальные городские учения, — сообщается на сайте управы. Проход к ряду домов и обратно будет осуществляться только через контрольно-пропускные пункты, — предупреждают власти. Паспорт следует предъявлять по первому требованию сотрудников силовых структур.