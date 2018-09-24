Жителям московского района Богородское завтра стоит прихватить с собой паспорт, выходя из дома
Жителям московского района Богородское завтра стоит прихватить с собой паспорт, выходя из дома. С 7 утра до 8 вечера там будут проводиться тактико-специальные городские учения, — сообщается на сайте управы. Проход к ряду домов и обратно будет осуществляться только через контрольно-пропускные пункты, — предупреждают власти. Паспорт следует предъявлять по первому требованию сотрудников силовых структур.
Комментарии21
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lion64__2 24 сентября 2018 | 19:07
Земля под копытами едросов и "гвардейцев" загорелась? Ехали бы добровольно в места лишения свободы.
rpmcmurphy 24 сентября 2018 | 19:16
Жителям московского района Богородское завтра стоит прихватить с собой паспорт, выходя из дома. С 7 утра до 8 вечера там будут проводиться тактико-специальные городские учения...
"Сообщите, братцы, моему покойному папе, турецко-подданному, что любимый сын его, бывший специалист по рогам и копытам, пал смертью храбрых на поле брани. Спите, орлы боевые. Соловей, соловей, пташечка..."
alcatraz 24 сентября 2018 | 19:26
дин мужик к другому: — Ты знаешь почему менты всегда ходят парами? — Нет. — Один умеет читать, а другой писать. Но тут, как назло, их речь услышали менты и, чтобы поддержать честь мундира, подходят к этим мужикам и просят предъявить документы. Один берет паспорт и говорит другому: — Записывай..)))
lion64__2 24 сентября 2018 | 19:32
alcatraz: Не так было в анекдоте брежневских времён. Парами ходят потому, что один Москвы не знает, а второй по-русски не понимает.
danko1 24 сентября 2018 | 19:42
alcatraz: Боюсь, что тут дело похуже. У режима агония.
Готовятся к переходу на режим ЧС.
post_v 24 сентября 2018 | 19:07
ожидается завоз рязанского сахара?
или аргентинской муки?
rash 24 сентября 2018 | 19:10
Всё к тому и идёт - путиноиды готовятся оккупировать Москву, уже течёт по ляжкам.
ac_dc 24 сентября 2018 | 19:11
а в чем разница-то?
А раньше не по первому требованию?
ansata 24 сентября 2018 | 19:19
Дожили((
citizeneco 24 сентября 2018 | 19:22
Такие ограничения обычно вводят оккупационные власти в военное время, а тех кто забудет паспорт при проверке расстреливать на месте не будут?
asaw 24 сентября 2018 | 19:22
А режим ЧС там ввести не забыли?
nigilist1977 24 сентября 2018 | 19:22
Что это? Тренировки бойцов Золотова по приготовлению отбивных из всех, кто против пенсионной реформы?
nikolaitschi 24 сентября 2018 | 19:22
Это не учения, а облава. Зачем иначе документы? Не имеющих документы, будут вызывать на дуэль с десяти шагов?
polikarpich 24 сентября 2018 | 19:30
nikolaitschi: Интересно, это только Москвой ограничится или потом нам всем нужно будет предъявлять "аусвайс" по первому требованию и сразу готовить "курки, яйки и млеко"?
jetsam 24 сентября 2018 | 19:28
сначала намечались торжества. Потом аресты. Потом решили совместить. (с)Тот самый Мюнхгаузен
andy66 24 сентября 2018 | 19:32
и на всякий случай переодеться в чистое
jetsam 24 сентября 2018 | 19:35
andy66:
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На сачке в МВТУ встречаются две подружки-студентки. Одна говорит:
- Ты извини, некогда - тороплюсь на коллоквиум по физике.
- А что это такое?
- Да я сама не знаю. Но на всякий случай подмылась...
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guerrilleros 24 сентября 2018 | 19:36
"Хальт! Аусвайс! Партизанен пух-пух !"
Дяденька полицай, не стреляйте , мы еще можем сдавать кровь.
s_a_n_d_r_a 24 сентября 2018 | 19:44
А потом комендантский час по всей России введут?..
natalia2108 24 сентября 2018 | 19:45
Тактико-специальные учения. Здорово смахивает на провокацию.
bel_medved 24 сентября 2018 | 19:45
Опричники соколиной охотой забавляются.