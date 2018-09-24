Лидеры России и Израиля обсудили вопрос поставки Москвой в Сирию зенитных комплексов С-300...

Телефонный разговор состоялся по инициативе израильского руководства, — говорят в Кремле. Владимир Путин сказал премьер-министру Биньямину Нетаньяху, что именно действия израильских ВВС привели к гибели самолета Ил-20 в небе над Сирией. Нетаньяху, со своей стороны, еще раз выразил соболезнования в связи с этой трагедией. О планах Москвы поставить Дамаску комплексы С-300 стало известно сегодня.

Хотя сама система может вполне эффективна, проблемы могут возникнуть в случае столкновения с израильскими военными силами, — пояснил «Эху» военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр.

США выступили с критикой планов России поставить Дамаску комплексы ПВО С-300. Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон предупреждает, что такой шаг будет означать, что Москва пошла на существенную эскалацию ситуации. Кроме того, Болтон возложил на Иран ответственность за сбитый российский самолет.

Ил-20 был сбит сирийской ракетой после авиаудара израильской авиации. Москва обвинила в случившемся Иерусалим.