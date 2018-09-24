Лидеры России и Израиля обсудили вопрос поставки Москвой в Сирию зенитных комплексов С-300
Телефонный разговор состоялся по инициативе израильского руководства, — говорят в Кремле. Владимир Путин сказал премьер-министру Биньямину Нетаньяху, что именно действия израильских ВВС привели к гибели самолета Ил-20 в небе над Сирией. Нетаньяху, со своей стороны, еще раз выразил соболезнования в связи с этой трагедией. О планах Москвы поставить Дамаску комплексы С-300 стало известно сегодня.
Хотя сама система может вполне эффективна, проблемы могут возникнуть в случае столкновения с израильскими военными силами, — пояснил «Эху» военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр.
США выступили с критикой планов России поставить Дамаску комплексы ПВО С-300. Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон предупреждает, что такой шаг будет означать, что Москва пошла на существенную эскалацию ситуации. Кроме того, Болтон возложил на Иран ответственность за сбитый российский самолет.
Ил-20 был сбит сирийской ракетой после авиаудара израильской авиации. Москва обвинила в случившемся Иерусалим.
Комментарии42
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sandro_007 24 сентября 2018 | 19:03
Засуетились когда жареным запахло, ссыкуны.
yan18 24 сентября 2018 | 19:07
sandro_007: Засуетились когда жареным запахло, ссыкуны...
Это ты про путена и шойгу, шо с перепугу шо сами свой самолет сбили-асаду как взятку С300 дарят, шоб молчал?
rpmcmurphy 24 сентября 2018 | 19:11
Лидеры России и Израиля обсудили вопрос поставки Москвой в Сирию зенитных комплексов С-300...
В.Путин - сионист.
bugatti 24 сентября 2018 | 19:11
Россия передаст Сирии 1 комплекс С-300.
К 8 июня 1982 года небо над Ливаном закрывали 24 советских комплекса ПВО.
С 9 по 11 июня ВВС Израиля уничтожили в небе над Ливаном 76 советских самолетов сирийских ВВС. 24 комплекса ПВО тоже уничтожили.
Израиль потерял 0 самолетов.
serhio_25__ 24 сентября 2018 | 19:19
bugatti: Для чего так врать?
7 июня — сбиты два самолёта (оба — F-16)
8 июня — сбиты три самолёта (один F-16, два A-4)
9 июня — сбиты шесть самолётов (два F-15, два F-16, один F-4, один «Кфир»)
10 июня — сбиты десять самолётов (в том числе как минимум три F-15 и один F-16; типы остальных самолётов не сообщаются)
11 июня — сбиты три самолёта (все три — F-4)
mozgo_prav 24 сентября 2018 | 19:23
serhio_25__: имбецил ты интернетом научись пользоваться
oldpartizan 24 сентября 2018 | 19:24
внимание акция от МО РФ!
сбей ИЛ и получи С-300 бесплатно!!!
third_vlah 24 сентября 2018 | 19:29
serhio_25__: \Для чего так врать?\
Взято из Википедии по СОВЕТСКИМ оценкам. А они "оценят", как же! А вот по Израильским оценкам был потерян лишь 1 штурмовик. Сирийская же авиация под прикрытием советских ПВО потеряла 80 самолетов. Думаю, и сегодня соотношение будет примерно таким же, случись чего.
ramdam 24 сентября 2018 | 19:46
serhio_25__: Это у тебя информация от твоего XULIO .
zztop1960 24 сентября 2018 | 19:30
bugatti: Опера́ция «Римо́н 20» (иврит: רימון 20, англ.: Operation «Rimon 20», Операция «Ветка»[5]) — кодовое название воздушного боя израильских ВВС против советских лётчиков-истребителей, размещённых в Египте, состоявшегося в ходе Войны на истощение 30 июля 1970 года, в результате которого пять советских истребителей МиГ-21 были сбиты израильскими истребителями F-4 Phantom и Mirage III.
Результат столкновения привел к заключению длительного перемирия между Египтом и Израилем (8 августа 1970 — октябрь 1973 года). 1 августа 1970 года в Каир прилетел командующий ВВС СССР маршал Павел Кутахов. Он назначил расследование обстоятельств вооружённого столкновения с противником. 2 августа Кутахов отдал приказ о прекращении полётов советских лётчиков в зоне Суэцкого канала. Маршал запретил своим пилотам вступать в бой с израильскими истребителями. Руководство СССР уведомило египетскую сторону, что далее не может оказывать помощь египетскому правительству в обеспечении неприкосновенности египетских воздушных рубежей. Насер не мог продолжать вооружённый конфликт с Израилем без полноценной посторонней помощи, и вынужден был согласиться на прекращение огня, вступившее в силу в полночь с 7 на 8 августа 1970 года.
vbgolub 24 сентября 2018 | 19:39
Российским пенсионерами (настоящим и будущим) должно быть ясно, что их деньги идут на изготовление ракет, которые дарят заморскому головорезу Асаду.
zemljanka 24 сентября 2018 | 19:46
rpmcmurphy: исламист, будист, экуменист, и т.д.
zonda_3 24 сентября 2018 | 19:15
yan18: "Кроме того, Болтон возложил на Иран ответственность за сбитый российский самолет.". - это ссюрреализм какой то- сирийские? пво-шники сбивают из российского ЗРК российский же самолёт, а виноваты то Израиль, то Иран. О времена...
polikarpich 24 сентября 2018 | 19:08
sandro_007: Да не. Просто позвонили спросить:"Ты сам-то понимаешь, что творишь?"
zztop1960 24 сентября 2018 | 19:25
sandro_007: Израиль провел учения по борьбе с российским ЗРК С-300, находящимся на вооружении Греции, в ходе совместных военных маневров. Тестирование было проведено в апреле—мае 2015 года . Израильские военные протестировали боевые возможности российского ЗРК С-300, сообщает Reuters со ссылкой на военные и дипломатические источники. По словам собеседников агентства, для испытаний был использован комплекс, проданный Россией 18 лет назад Кипру, но сейчас размещенный на греческом острове Крит.
С-300 был активирован во время совместных греческо-израильских учений в апреле—мае этого года. Самолеты ВВС Израиля проверили, как действуют системы захвата и как их можно обмануть.
Один из источников рассказал, что Греция согласилась показать Израилю С-300 в действии по просьбе США. Источники сказали, что испытания могли проводиться и раньше — в ходе совместных учений в 2010 и 2012 годах.
pedrobutylkovich 24 сентября 2018 | 19:34
zztop1960: Ты это еврейским лётчикам расскажи, ох они и посмеются над тупым хомячком!
post_v 24 сентября 2018 | 19:05
Из истории доблестных ВКС РФ:
23 февраля 1938 года бомбардировщики типа СБ Китайской народно-освободительной армии Чан-Кайши совершили налет на базу ВВС Японии на острове Формоза (Тайвань) и сожгли десятки самолетов и уничтожили трехгодичный запас авиатоплива.
Известно, что дата атаки была выбрана неспроста, поскольку все летчики на 28 бомбардировщиках СБ, на фюзеляжах и крыльях которых были нанесены бело-голубые опознавательные знаки ВВС Гоминьдана. были советскими добровольцами, а командовавший группой генерал Фынь По на самом деле был советский капитан Федор Полынин, который по возвращении в СССР получил за разгром японской базы звание Героя Советского Союза.
Почему об этом налёте помнят китайцы, и не хотят, особенно сейчас, вспоминать власти и граждане России?
А японцы учли опыт и через три года точно так же нанесли удар по Перл-Харбору.
Только чужих опознавательных знаков на самолетах не рисовали.
Сдается, что и Израиль не будет рисовать чужие опознавательные знаки на своих самолетах
ura_123 24 сентября 2018 | 19:06
Замечательно! Ждём замечательное видео об уничтожении типа того что было с ” Буком”...
Рапторы на сверхмалых высотах и тю-тю...
pipan 24 сентября 2018 | 19:07
— Днем от вас приходит человек и говорит: вам официант требуется? Ответ: был нужен, уже взяли. Он: а, может, и я на что сгожусь? Ответ, по-испански: Буэнос-Айрес шлимазл бесаме мучо! Ничего? А вечером, в танце, я передаю вам сведения! Например, вот так . Это означает: ко мне приходить опасно.
edyunia 24 сентября 2018 | 19:19
pipan: \\в танце, я передаю вам сведения!\\
Это понятно, вместо отпевать своих усопших московиты предпочитают отплясывать на их костях.
eduard1958 24 сентября 2018 | 19:30
edyunia: Когда в Израиле погибает солдат или офицер,его имя знает вся страна и провожает как героя.Здесь погибли 15 человек,а отношение к ним,как к собакам - ни имен,ни фамилий.
pedrobutylkovich 24 сентября 2018 | 19:32
eduard1958: А хомячье вообще стадами дохнут и ничего - ни митингов хомячья ни демонстраций!
edyunia 24 сентября 2018 | 19:36
eduard1958: \\в Израиле погибает солдат или офицер\\
В Московии дохнет холоп, пёс смердящий, - заметьте разницу.
mifodiy 24 сентября 2018 | 19:07
Тут всё дело , кто эти комплексы наводить будет ...
zemljanka 24 сентября 2018 | 19:08
Договорились.
Предупреждать.
Когда бомбят..
babich174 24 сентября 2018 | 19:10
С-300?
Да их и С-1000 не спасет.
Мозгов-то все равно нет.
sam2018 24 сентября 2018 | 19:11
Все закончится тем, что десант морпехов США высадятся на Красной площади и зайдет в Кремль.
Вслед за ними пройдет МБХ и сядет в кресло Царя.
tv_victim 24 сентября 2018 | 19:21
sam2018: Мечтаете одного жулика поменять на еще большего жулика?
barsffa 24 сентября 2018 | 19:22
sam2018: Какие у вас влажные фантазии. Один дурачек уже давно грезит проехать на абрамсе по Тверской, теперь вы?)
shmuel63 24 сентября 2018 | 19:40
barsffa: Ну, проехать же по Тверской на "армате" не получилось , может "абрамс" окажется понадежнее
even_zur 24 сентября 2018 | 19:25
Мало было обезьяне гранаты, так дали обезьяне гранатомёт. Ну теперь пеняйте на себя.
lager23 24 сентября 2018 | 19:25
Зря Путен лезет в трубу...это глупо и может закончится ещё большими проблемами «военных учений в Сирии», ведь авиабаза у всех на виду и военнослужащие, как заложники, для супостата достаточно одного 82мм миномёта и немного везения...
Что говорить, у Путена вся страна — заложник!
nigilist1977 24 сентября 2018 | 19:26
Провал операции в Сирии требует жертв. Мяса требует. Российского мяса в погонах. А насчёт раздачи мяса путин не раздумывает. Плешивый геополитик ради избавления от кучи подростковых комплексов готов на всё, лишь бы о его выходках писали в мировых СМИ.
faucon2006 24 сентября 2018 | 19:30
Зря переживают. С-300 смогут не только илы, но и миги с сушками сбивать
fresh_breeze 24 сентября 2018 | 19:32
"Хотя сама система может вполне эффективна, проблемы могут возникнуть в случае столкновения с израильскими военными силами, — пояснил «Эху» военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр."
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А у кого именно в случае столкновения с израильскими военными силами могут возникнуть проблемы Фельгенгауэр не уточнил?
Израилю понравилось, что Россия все эти годы играла с ним в поддавки, да и кому бы не понравилось. И Россия и дальше продолжала бы подыгрывать израильтянам, закрывая глаза на их операции в Сирии. Но Ил-20 стал последней каплей. Честно говоря, не ожидал, что израильская сторона позволит себе такую роскошь, как просто забить на безопасность российских военных во время своего очередного налёта, хотя беречь российских лётчиков Израиль там должен был не меньше, чем своих собственных, поскольку иначе могло случиться то, что сегодня озвучил Путин на пару с Шойгу.
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"Кроме того, Болтон возложил на Иран ответственность за сбитый российский самолет."
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Трампу можно посочувствовать, глядя на того, кого он взял себе в советники.
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"Болтон предупреждает, что такой шаг будет означать, что Москва пошла на существенную эскалацию ситуации."
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А американская база Ат-Танф на сирийской территории чему служит? Уж не деэскалации ли ситуации в том регионе? Сирийское руководство разрешало её там создавать?
denobenen 24 сентября 2018 | 19:36
Хоть какое советско-российское ПВО работает в реальности или только в мультиках и показательных выступлениях про это снято? Есть ли реальные примеры его работоспособности или только малайзийский Боинг и Ил-20?
chapter_2 24 сентября 2018 | 19:37
Израиль может уничтожить сирийские ЗРК С-300 вместе с их расчётами ещё на стадии их развёртывания, если они будут дислоцироваться вне территории российских авиабаз.
Если же сирийские ЗРК С-300 будут расположены на российских авиабазах, то они будут рассматриваться Израилем и США в случае их боевого применения, как российские. А это чревато дикими осложнениями.
Не дай бог, если С-300 будут "передаваться" Сирии вместе с российскими боевыми расчётами.
pedrobutylkovich 24 сентября 2018 | 19:44
chapter_2: Израиль может уничтожить сирийские ЗРК С-300 вместе с их расчётами ещё на стадии их развёртывания, если они будут дислоцироваться вне территории российских авиабаз.
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На каком основании? С-300 не наступательное оружие и Израилю они не угрожают.
fantforbarbi 24 сентября 2018 | 19:39
Увязают и увязают в Сирии. Все больше и больше пахнет вторым Афганом. Терпение многих давно на пределе. Асаду рано или поздно придется уносить ноги . И сунниты ,сметя врагов в Сирии, не будут заключать никаких военных соглашений с Россией. Миллиарды недеревянных взлетят в воздух. Как не было.
ramdam 24 сентября 2018 | 19:40
Поставив Сирию С-300 , Россия выстрелит себе в ногу т.к. Израиль найдет способ обойти их вплоть до уничтожения , потому, что для него это вопрос жизни и смерти и тем самым покажет всему миру их не эффективность !
ebze 24 сентября 2018 | 19:44
«Руко...опыте» грохнули «не тот» самолёт комплексом С-200. Теперь этим же самым «руко...опым» решили поставить С-300, у которого радиус действия как минимум на 1/3 больше.
Чего мелочиться? Можно им сразу ядерные ракеты дальнего действия поставить. Ведь в итоге все для того, чтобы запугать Израиль?
Вот ведь будет «вони» в МО, после того как «Иерусалим цинично прикрываясь Воронежем совершит атаку на Дамаск».
za_stalina 24 сентября 2018 | 19:46
А что нам скажут лица правозащитной... ориентации ?