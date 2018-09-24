Олег Сенцов стал почетным гражданином Парижа
Украинский режиссер Олег Сенцов стал почетным гражданином Парижа. Решение принял муниципальный совет города. По словам мэра французской столицы Анны Идальго, Париж известен как центр борьбы за права человека.
Сенцов, который находится в российской колонии, голодает уже 134 дня. Он требует освобождения десятков граждан Украины из российских тюрем. При этом себя он в этот список не внёс.
Комментарии21
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bereshliberalivjamu 24 сентября 2018 | 18:37
Праздничную клизму ему.
traxau_okurka 24 сентября 2018 | 18:41
bereshliberalivjamu: Что, портянки, пишуть в методичках товарищи майоры? Французы уже бандеровцы? Или жидобандеровцы? Или еще нет?
minerr 24 сентября 2018 | 18:44
traxau_okurka: А после 3-х лет голодовки он станет почетным жителем всех столиц мира. Вопрос в том останется ли он хероем к тому времени для бандеровцев (или как ты называешь их жидобандеровцев).
pipan 24 сентября 2018 | 18:48
traxau_okurka: То что пишут в методичках товарищи майоры мы знаем ! Ты бы рассказал нам что это означает в методичках "Минстеця" , это зрада или перемога , как это повлияет на возврат Крыма и когда ждать Бабченку в Москве на розовом "Абрамсе " ? )
lion64__2 24 сентября 2018 | 19:38
traxau_okurka: У Кыие в застенках сбу, который месяц томится "хироиня" Налюха Савценко, де-путанка из центральной рады. Про неё гей-ропейцы совсем забыли. А как славно она голодала в Первопрестольной! Почти на пуд поправилась.
terens 24 сентября 2018 | 18:39
чего же они не поняли прав человека от прибивателя яиц? да еще и прессовали его в шизо своем.
tv_victim 24 сентября 2018 | 18:56
terens: Так тот урод уже приехал, а этого они любят на расстоянии! И надеются, что не приедет никогда. Хотя, может быть в парижских дурдомах для почетных граждан есть палаты-люкс.....
oneoretwo 24 сентября 2018 | 18:40
...а лизьке письковой ? ведь долго уже мается на чужбине, бедная...
farang 24 сентября 2018 | 18:47
oneoretwo: У Письковой непосильная ноша-радеет горемычная за Родину на чужбине!
aleks50 Алексей Клубников 24 сентября 2018 | 18:43
И как теперь макрон станет ручкаться с Вовой засадившего почётного гражданина Франции на 20 лет?
minerr 24 сентября 2018 | 18:47
aleks50: Ну ручкается же он с Петей, засадившего не только почетного жителя Парижа, но и депутата самого Европарламента.
sofy_maltceva 24 сентября 2018 | 18:43
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
fresh_breeze 24 сентября 2018 | 18:49
"По словам мэра французской столицы Анны Идальго, Париж известен как центр борьбы за права человека. "
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Понятное дело, крымчане, которым Сенцов собирался устроить ад, по версии парижской градоначальницы не люди.
Представляю, сколько россиян, искренне сочувствовавших, когда по Франции прокатилась волна терактов, начиная с "Шарли", пребывают теперь в недоумении из-за неблагодарной обратки из Парижа.
Ну, да ладно, Россия переживёт, лишь бы французы не запутались в двойных стандартах, "логи"-то ведутся.
nigilist1977 24 сентября 2018 | 18:49
Мы ждём другой новости, а именно: когда же наконец путин станет почётным заключённым европейской тюрьмы. Даже согласны, чтобы его там кормили на средства Европы, только бы не здесь, в России.
unprejudiced 24 сентября 2018 | 18:54
видать там в Париже уже осеннее обострение началось
jblack2 24 сентября 2018 | 18:55
Вот так. Одной рукой боремся с терроризмом, другой его прикармливаем...
kara 24 сентября 2018 | 18:55
Порошенко как дали. так и забрали
azrilev 24 сентября 2018 | 18:58
Уважаемые парижане! Спасибо, что поддерживаете Олега Синцова - настоящего ГРАЖДАНИНА и ЧЕЛОВЕКА.
unprejudiced 24 сентября 2018 | 19:03
а вот интересно, те террористы что в Париже устраивали теракты, тоже признаны почетными гражданами? От сенцова они не отличаются ничем, и они и он террористы
dhtlbyf 24 сентября 2018 | 19:36
unprejudiced: Отличаются. Сенцов ни одному человеку не причинил зла.
unprejudiced 24 сентября 2018 | 19:49
dhtlbyf: то что его поймали до кого как он начал всё взрывать не делает его отличным от иных террористов