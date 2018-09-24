Украинский режиссер Олег Сенцов стал почетным гражданином Парижа. Решение принял муниципальный совет города. По словам мэра французской столицы Анны Идальго, Париж известен как центр борьбы за права человека.

Сенцов, который находится в российской колонии, голодает уже 134 дня. Он требует освобождения десятков граждан Украины из российских тюрем. При этом себя он в этот список не внёс.