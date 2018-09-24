Кремль начал искать замену еще четырем губернаторам
Кремль начал искать замену еще четырем губернаторам, — рассказали телеканалу «Дождь» источники, близкие к администрации президента. Это руководители Курской, Ростовской, Липецкой областей, а также республики Алтай. Все четверо возглавляют свои регионы по два срока или даже больше. При этом, по словам собеседника телеканала, в Москве разрабатывают новую схему замены. Действующий губернатор публично отказывается от перевыборов, но остается на посту до конца срока полномочий.
В минувшие выходные во втором туре губернаторских выборов в Хабаровском крае и во Владимирской области победили кандидаты от ЛДПР, а не от «Единой России». В Хакасии действующий глава Виктор Зимин отказался участвовать во втором туре. Там за кресло будут бороться представители КПРФ и «Справедливой России».
Комментарии11
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zemljanka 24 сентября 2018 | 18:42
По сусекам...
luger_max_otto 24 сентября 2018 | 18:42
От ревизии нас спасет только ограбление (с)
Можно подумать, что что- то может изменить нынешний подход "никакой поддержки путинскому режиму".
dadmorose 24 сентября 2018 | 18:43
Из заглавных букв регионов получается КРАЛ
terens 24 сентября 2018 | 18:44
толку то ЛДПР-овцы такие же пилильщики и рейдеры. У нас в городе они закрыли градообразующее предприятие и продали пендосам.
sofy_maltceva 24 сентября 2018 | 18:44
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
nikolashin2017 24 сентября 2018 | 18:45
там под замену - весь отряд,
что просирает все подряд...
srk2658lu 24 сентября 2018 | 18:47
Кремль знает, где больше всего мухлевали с выборами...
ed10075 24 сентября 2018 | 18:47
Это не власть, это наперсточники!
Кручу-верчу, быть во власти хочу!
evgeny_biolog 24 сентября 2018 | 18:51
Может, при назначении губернаторов сразу назначать им дублёров?
eslichestno 24 сентября 2018 | 18:56
Давно пора найти замену Кремлю.
eniro 24 сентября 2018 | 19:10
https://youtu.be/o7t90KN0Lz4