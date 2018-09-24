Кремль начал искать замену еще четырем губернаторам, — рассказали телеканалу «Дождь» источники, близкие к администрации президента. Это руководители Курской, Ростовской, Липецкой областей, а также республики Алтай. Все четверо возглавляют свои регионы по два срока или даже больше. При этом, по словам собеседника телеканала, в Москве разрабатывают новую схему замены. Действующий губернатор публично отказывается от перевыборов, но остается на посту до конца срока полномочий.

В минувшие выходные во втором туре губернаторских выборов в Хабаровском крае и во Владимирской области победили кандидаты от ЛДПР, а не от «Единой России». В Хакасии действующий глава Виктор Зимин отказался участвовать во втором туре. Там за кресло будут бороться представители КПРФ и «Справедливой России».