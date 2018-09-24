Тему поставки комплексов ПВО С-300 в Сирию президент Путин обсудил по телефону с премьер-министром Израиля

Тему поставки комплексов ПВО С-300 в Сирию президент Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Разговор состоялся по инициативе Иерусалиме, — говорят в Кремле. Путин сказал, что принятые Москвой решения адекватны той ситуации, которая сложилась в Сирии. В Кремле исходят из того, что именно действия ВВС Израиля привели к гибели в Сирии российского самолета Ил-20 и членов экипажа. Со своей стороны Нетаньяху еще раз выразил соболезнования в связи с этой трагедией.