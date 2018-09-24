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18:30, 24 сентября 2018

Тему поставки комплексов ПВО С-300 в Сирию президент Путин обсудил по телефону с премьер-министром Израиля

Тему поставки комплексов ПВО С-300 в Сирию президент Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Разговор состоялся по инициативе Иерусалиме, — говорят в Кремле. Путин сказал, что принятые Москвой решения адекватны той ситуации, которая сложилась в Сирии. В Кремле исходят из того, что именно действия ВВС Израиля привели к гибели в Сирии российского самолета Ил-20 и членов экипажа. Со своей стороны Нетаньяху еще раз выразил соболезнования в связи с этой трагедией.

Комментарии

53

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sandro_007 24 сентября 2018 | 18:34

Забегали, тараканы.

proswen 24 сентября 2018 | 18:37

Ну теперь ил-20-ым точно жопа!

sandro_007 24 сентября 2018 | 18:38

proswen:
Сирийское небо закрыто для обрезанных налетчиков.

kapitonovih_36 24 сентября 2018 | 18:39

у явреев засвербило в одном месте...

yan18 24 сентября 2018 | 18:57

kapitonovih_36: Это у тебя в голой заднице свербит и жжет-вона даже, проветрить выставил

novirusich 24 сентября 2018 | 19:29

kapitonovih_36: Просто не хотят в очередной раз уничтожать С-300. Дважды же уже уничтожали.
ты набери в Гугле: Израиль уничтожил С-300 в Сирии. И все узнаешь\

ВВС Израиля разбомбили российские ракетные комплексы С-300 и склады с боеприпасами

Израильские самолеты F-35 уничтожили под Дамаском батарею российских зенитно-ракетных систем С-300, а также целый склад с ракетами для комплекса "Панцирь".
Об этом сообщает влиятельное французское издание Le Figaro, ссылаясь на информацию французского журналиста Жоржа Мальбруно.
---------------
Израиль ударил по С-300
Новые бомбардировки Сирии обострили ситуацию в регионе
09.12.2014

"Нет доказательств того, что под Дамаском уничтожены российские ракетные комплексы. Однако, даже если речь идет о ликвидации российского оружия, это не российский вопрос, а сирийский,— заявил "Ъ" президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.— Так же, как Россия имеет право продавать оружие Дамаску, Израиль оставляет за собой возможность ликвидировать находящееся в Сирии оружие российского производства, если оно будет представлять угрозу его национальным интересам. Израиль находится в состоянии войны с Сирией, и его задача — не допустить усиления ее военного потенциала и передачи современного оружия "Хезболле"".

"Применение силы в межгосударственных отношениях неприемлемо и заслуживает принципиального порицания",— прокомментировал действия Израиля представитель МИД РФ Александр Лукашевич.


Ну уничтожат эти комплесы еще раз, не привыкать.

Либерман заявил, что Израиль не вмешивается во внутренние дела Сирии, но не допустит, чтобы Иран поставлял в эту страну современные вооружения и готов противодействовать таким поставкам.

При этом глава оборонного ведомства сказал, что, если российские ЗРК будут действовать против израильтян, Израиль будет действовать против них.

sofy_maltceva 24 сентября 2018 | 18:44

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C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk

kylak 24 сентября 2018 | 18:54

sofy_maltceva: Сецурская прокладка для вычисления айпи?

yan18 24 сентября 2018 | 18:55

sandro_007: Сирийское небо закрыто от обрезанных налетчиков...
Для летчиков Асада,Ирана и Турции?

rabin_tagor 24 сентября 2018 | 19:00

sandro_007: точно, муха не пролетит!
где-то я это уже слышал.
как раз перед помидорами.

zztop1960 24 сентября 2018 | 19:06

sandro_007: Израилю эти С-300 пофигу , они уже лет пять назад их разобрали по косточкам и знают как их нейтрализовать. Всё это кончится очередным позором России на весь мир и отказом покупки этих комплексов

pedrobutylkovich 24 сентября 2018 | 19:15

zztop1960: Израилю эти С-300 пофигу , они уже лет пять назад их разобрали по косточкам и знают как их нейтрализовать.
______________________________________
А евреи то это хоть знают?

novirusich 24 сентября 2018 | 19:38

pedrobutylkovich: Знают конечно Не раз на учениях в Греции израильс кие летчики учились громить С-300

Reuters узнал о тестировании С-300 израильскими ВВС
Израиль провел учения по борьбе с российским ЗРК С-300, находящимся на вооружении Греции, в ходе совместных военных маневров. Тестирование было проведено в апреле—мае этого года

С-300 был активирован во время совместных греческо-израильских учений в апреле—мае этого года. Самолеты ВВС Израиля проверили, как действуют системы захвата и как их можно обмануть.

Источники сказали, что испытания могли проводиться и раньше — в ходе совместных учений в 2010 и 2012 годах.

Подробнее на РБК:

zztop1960 24 сентября 2018 | 19:12

sandro_007: Сирийское небо закрыто для обрезанных налетчиков. ???????: Для своих , сирийских и иранских ? Они ведь тоже обрезанные , как и татарские и чеченские с башкирскими

yakov_mandelshtam 24 сентября 2018 | 19:15

sandro_007: Ты !!! Свое небо над Москвой - успей закрыть - дерьмо !!!

askol2016 24 сентября 2018 | 18:58

proswen: наши безмозглые ракетчики не только ИЛы уничтожат, но и вообще всю базу Хмеймим, да и Тартус тоже... Кстати, как летают наши ракеты, хорошо показал Бабченко на ресурсе Mayday!

zonda_3 24 сентября 2018 | 19:03

proswen: "Ну теперь ил-20-ым точно жопа!" - боюсь, там весь состав ВКС можно пречислять к камикадзе.

traxau_okurka 24 сентября 2018 | 18:37

sandro_007: Каким же нужно быть приматом, чтобы пытаться повысить боеспособность приматов более мощными гранатами. Проблема не в гранатах, а в приматах.

ur_sus 24 сентября 2018 | 18:37

Не сомневаюсь, что Путин был предупреждён о последствиях.

eternity88 24 сентября 2018 | 18:43

sandro_007: "Israel Has Warned Russia That It Will Go to War, If The S-300 is Given to Its Enemies"
Переведи начальничкам своим, ежели забыли с весны.

zurich_106 24 сентября 2018 | 18:53

Такое ощущение, что побаивается Путин израильтян, наверняка на крючке у Мосада со всей своей кодлой.

zurich_106 24 сентября 2018 | 19:00

здесь на видео массовое захоронение в Колпино, г.Санкт-Петербург, наверно тех самых вагнеровцев убитых американским спецназем в Сирии. На могилах дощечки с номерами и дата 17.05.2018.
youtube.com/watch?v=rtUYYJkAcHc

oleg_kievlyanin 24 сентября 2018 | 18:34

И шо они вам сказали? Везите ещё?

oleg_kievlyanin 24 сентября 2018 | 18:37

Сколько соток не накидывай по возрастающей (200,300,400), а поговорку про обезьяну с гранатой никто не отменял.

minerr 24 сентября 2018 | 18:52

oleg_kievlyanin: Как ни посмотришь, а кругом сплошные арийцы - и киевляне и телявивчане. Все для них то приматы, то обезьяны. Сами то что в жизни умеете, кроме как сидя на диване писать тупые комментарии?

alena01 24 сентября 2018 | 18:38

Ага...
Выразил соболезнования...
Жалко, мол, вас, дураков...

aleks50 Алексей Клубников 24 сентября 2018 | 18:38

Теперь сирийские обезьяны получат более взрывоопасные гранаты.Ох и достанется их кураторам, правда стрелки снова переведут на евреев, не на себя же дембельнутых.

condor00 24 сентября 2018 | 18:38

Запад сам стимулирует Путина к повышению им ставок.

viktorova 24 сентября 2018 | 18:40

Думаю, что Путин при разговоре долго извинялся за поставку с-300. Это он для внутреннего потребления харахорится и обвиняет Израиль. На деле, Понимает, что только дебилы по своему самолёту стрелять могут...

minerr 24 сентября 2018 | 18:55

viktorova: Думаю...
---------

И как тебе новый опыт? Поди голова с непривычки разболелась?
Ты скажи, мил человек, зачем Путину извинятся когда он мог просто не поставлять С-300, если он ужас как боится Израиля с твоих слов?

viktorova 24 сентября 2018 | 19:10

Так я об этом и толкую, землекопыч. Пу поставил с-300, поскольку боится. Сильно. Аж извинялся от испуга на всякий случай.

vladlenvolkov 24 сентября 2018 | 18:41

Это надо было сделать давно.
Израиль экспансионисткая, агрессивная страна. Вместо того чтобы поддерживать статус кво руководству захотелось поиграть в уничтожении сирисйского государства. Так они думали снести с повестки истории вопрос о Голандских высот.
Заигрались и получили рост Хэзболлы и КСИР у своих границ.
Теперь в панике провокациями пытаются исправить уже свершившийся факт.

rabin_tagor 24 сентября 2018 | 19:09

vladlenvolkov: давно сделать что?
сказать, что привезут С-300? так давно и сказали, причем уже много раз говорили. что-там про неудачный пролет мух.
все-таки патриоты - удивительно благодарные слушатели/читатели.
воодушевляются и радуются не каким-то конкретным победам, а заявлениям Путина и Со.
так он за последние годы уже столько всего назаявлял, что уже понятно, если что он заявил - этого не случится.
в особенности это касается поставок ПВО и вывода войск.

leninec30 24 сентября 2018 | 18:42

Сегодня один пропагандон на государственной радиостанции сказал что если надо то сотни тысяч солдат пошлём в Сирию, а то что погибают солдаты так это нормально, это же война. Такая власть долго не продержится точно.

samkos 24 сентября 2018 | 18:42

путин ждал звонка от Трампа. Президент Израиля для нашего гениалиссимуса - мелкая сошка.

rabin_tagor 24 сентября 2018 | 19:11

samkos: Президент Израиля и для Израиля - мелкая сошка.
Вот Вы хотя бы знаете, кто сейчас Президент Израиля?

pedrobutylkovich 24 сентября 2018 | 18:43

Засцали евреи! Аж сам Беня позвонил и извинялся, извинялся...

novirusich 24 сентября 2018 | 19:42

pedrobutylkovich: Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в интервью сайту Ynet прокомментировал публикации о возможных поставках российского зенитного ракетного комплекса С-300 в Сирию.

Судя по опубликованному фрагменту, Либерман заявил, что Израиль не вмешивается во внутренние дела Сирии, но не допустит, чтобы Иран поставлял в эту страну современные вооружения и готов противодействовать таким поставкам.

При этом глава оборонного ведомства сказал, что, если российские ЗРК будут действовать против израильтян, Израиль будет действовать против них

petrivanov 24 сентября 2018 | 18:47

Если исходить из того, что если израильтяне, американцы, латвийцы, немцы, другие страны и птицы не будут летать над Сирией, то меньше шансов на то, что сирийцы начнут стрелять вверх, и собьют ещё несколько российских самолётов.
Хотя, если им не поставлять оружия совсем, и помешать Ирану завозить оружие в Сирию, то они точно не собьют российский самолёт, поскольку будет не из чего. Очевидно, что если реально хотеть защитить российских военных, то их нужно не отправлять в Сирию, и не давать сирийцам оружие.
А какой смысл защищать Сирийское небо от израильских самолётов, если израильтяне не сбивали российских самолётов?!

wojskowy Марек Качоровски 24 сентября 2018 | 18:47

Израиль уже наглядно продемонстрировал, что системы С 300 не представляют для его авиации никаких угроз. Решение Москвы в этом случая есть: "Сделать хорошую мину, при плохой игре". Израиль наказать не удалось, видимо трезвые головы в МО ещё остались, которые понимают, что ввязаться в войну с Израилем для России было бы фатальной ошибкой. Израиль будет продолжать бомбить Иран и Хизбалу, Россия будет делать вид, что ничего особенного не происходит, а при первой же попытке применить С 300 против Израиля данное ПВО будет мгновенна уничтожено, как и было с предыдущей Так что негодования и угрозы, брызганье слюной соловьёвых и прочих пропагандонов и депутатов ГД, было расчитано на внутреннею аудиторию, которая увы и ах для них, отнеслась к этой ситуации неоднозначно. Всеобщего "одобрямс" от народа не было.

pedrobutylkovich 24 сентября 2018 | 18:50

wojskowy: Израиль уже наглядно продемонстрировал, что системы С 300 не представляют для его авиации никаких угроз.
__________________________________________
Конкретно ГДЕ и КАК Израиль это НАГЛЯДНО продемонстрировал?

kylak 24 сентября 2018 | 18:59

pedrobutylkovich: Если кто и радуется - то амеры, будут вскрывать параметры работы системы и разрабатывать противодействие.

pedrobutylkovich 24 сентября 2018 | 19:01

kylak: амеры, будут вскрывать параметры работы системы и разрабатывать противодействие
_______________________________
От этого еврейские летчики будут меньше бояться?

kylak 24 сентября 2018 | 19:06

pedrobutylkovich: конечно, они там все бессмертные ))
как-бы не для себя только будут стараться.

neyexo 24 сентября 2018 | 18:54

Так бы и сказали уже по ТВ, апельсинами, соболезнованиями не отделается.
Хотя основной виной Эрдогана было не то, что он сбил - а то, что не туда позвонил

(комментарий скрыт)

marder888 24 сентября 2018 | 18:56

Мы можем там довольно долго тренироваться.....

fedora2 24 сентября 2018 | 18:57

Если кто захочет провести отдых в Кипре или Турции, будьте готовы, что ваш гражданский самолет может быть случайно сбит какой-нибудь обезьяной с ракетой (по Латыниной)

jamba 24 сентября 2018 | 18:57

Внимание! Все, кто здесь изрыгает сейчас восторги по поводу этого решения, тихо встаем, прощаемся с родными, выходим из дома, ждем у подьезда! Ровно в 19.45 подьедет зеленый автобус (с солдатиком за рулем). Всех вас отвезут на военный аэродром (в целях безопасности, называть не можем), погрузят в ИЛ-20, который возьмет курс на Сирию. Долго над позициями С-200 кружить не будем, арабы реагируют быстро, стреляют без промаха;)))))))))))))))))))))

(комментарий скрыт)

felik23 24 сентября 2018 | 19:03

Цепь событий и выводы:
1. Иран и Хезболла постоянно угрожают Израилю уничтожением
2. Иран и Хезболла строят военные базы на территории Сирии, поближе к Израилю. Сирия не против, Россия не против...
3. Израильские бомбардировщики прилетают, уничтожают базу к едрене фене и быстро улетают
4. Сирийские ракетчики российскими ракетами стреляют вдогонку израильским самолётам и попадают в "случайно оказавшийся" неподалёку российский самолёт и убивают 15 россиян.
В ответе на вопрос кто виноват "В Кремле исходят из того, что именно действия ВВС Израиля привели к гибели в Сирии российского самолета Ил-20 и членов экипажа".
Не вижу логики...
Правильный логичный ответ: ВЫ И УБИЛИ-С

azrilev 24 сентября 2018 | 19:04

Мне страшно нравится это здесь звучащее по-идиотски - "обсудил". Но я уверена, Израиль не виновен. Не надо подставляться. А угрозы С-300 - поставить обязательно обернуться против нас же самих - неоправданные ничем затраты.

pedrobutylkovich 24 сентября 2018 | 19:13

azrilev: Но я уверена, Израиль не виновен
________________________________________
Рафик не в чем не виноват!

sasha2011 24 сентября 2018 | 19:33

/* В Кремле исходят из того, что именно действия ВВС Израиля привели к гибели в Сирии российского самолета Ил-20 и членов экипажа. */

Абсолютно верно. Только не надо путать причину и следствие.

Израильтяне не бомбили бы Сирию, если бы та не снабжала оружием хезбаллу.
Хезбалла не смогла бы терроризировать Израиль без поддержки ирана и попутительства со стороны россии.
Иран давно сидел бы тихо, если бы не поддержка россией и левой Европой.
Израильско-иранское противостояние давно бы сошло на нет, если бы арабские соседи Израиля не продолжали бы тупо настаивать на полном уничтожении евреев.

Так что в итоге?
В итоге причиной гибели российского ИЛ-20 является поддержка россией патологических антисемитов, таких, каким был гитлер.

Неприятная правда? ДА!
Но это правда...

sasha2011 24 сентября 2018 | 19:37

sasha2011:
,,, и, к сожалению, много таких патологических антисемитов постоянно отмечаются здесь, на сайте Эха Москвы.
Пуришкевич жив!!!

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