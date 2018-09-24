Германские власти усиливают охрану находящегося на лечении в стране Петра Верзилова, а также его друзей

Активистам группы Pussy Riot Петру Верзилову, Надежде Толоконниковой и Веронике Никульшиной в Берлине угрожает опасность. Поэтому они находятся под постоянной охраной полиции.

Петр Верзилов уже неделю находится в университетской больнице «Шарите». Берлинские врачи исходят из сильнейшего отравления субстанцией, которая поражает вегетативную нервную систему.

Основатель компании «Cinema for peace» Яка Бизилж, взявший на себя заботу о Верзилове, рассказал изданию «Бильд», что в выходные две неизвестные личности преследовали менеджера Петра. В последний раз их можно было видеть перед больницей «Шарите». С понедельника Верзилову и его близким выделены специальные сотрудники полиции для постоянной охраны. Отделение реанимации, в котором лежит Верзилов, а также квартира, где проживают его родственники в Берлине, теперь будут находится под наблюдением стражей порядка.

Берлинская полиция подтвердила изданию, что близкие Петра обратились за поддержкой из-за ощущения опасности. После анализа ситуации полиция не подтвердила факт непосредственной угрозы, однако усилила превентивные меры и установила на всех объектах особое наблюдение, а также охрану. О ситуации проинформированы германские спецслужбы.

Берлинские медики исходят из того, что им удастся полностью восстановить здоровье Верзилова. В то же самое время они подчеркнули, что количество отравляющего вещества было смертельным и могло привести к летальному исходу.

Врачи пока не обозначили точный срок восстановления и выписки Петра Врезилова, указав на необходимость дальнейшей интенсивной терапии. Однако они подчеркнули, что уже наметилась тенденция поступательного улучшения.