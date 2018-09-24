Z Архив новостей новости
5 5 6 209
18:29, 24 сентября 2018

Германские власти усиливают охрану находящегося на лечении в стране Петра Верзилова, а также его друзей

Активистам группы Pussy Riot Петру Верзилову, Надежде Толоконниковой и Веронике Никульшиной в Берлине угрожает опасность. Поэтому они находятся под постоянной охраной полиции.

Петр Верзилов уже неделю находится в университетской больнице «Шарите». Берлинские врачи исходят из сильнейшего отравления субстанцией, которая поражает вегетативную нервную систему.

Основатель компании «Cinema for peace» Яка Бизилж, взявший на себя заботу о Верзилове, рассказал изданию «Бильд», что в выходные две неизвестные личности преследовали менеджера Петра. В последний раз их можно было видеть перед больницей «Шарите». С понедельника Верзилову и его близким выделены специальные сотрудники полиции для постоянной охраны. Отделение реанимации, в котором лежит Верзилов, а также квартира, где проживают его родственники в Берлине, теперь будут находится под наблюдением стражей порядка.

Берлинская полиция подтвердила изданию, что близкие Петра обратились за поддержкой из-за ощущения опасности. После анализа ситуации полиция не подтвердила факт непосредственной угрозы, однако усилила превентивные меры и установила на всех объектах особое наблюдение, а также охрану. О ситуации проинформированы германские спецслужбы.

Берлинские медики исходят из того, что им удастся полностью восстановить здоровье Верзилова. В то же самое время они подчеркнули, что количество отравляющего вещества было смертельным и могло привести к летальному исходу.

Врачи пока не обозначили точный срок восстановления и выписки Петра Врезилова, указав на необходимость дальнейшей интенсивной терапии. Однако они подчеркнули, что уже наметилась тенденция поступательного улучшения.

Комментарии

5

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

pipan 24 сентября 2018 | 18:40

Бедненький Верзил Педрилов , как же он без охраны в Россию вернется ? Хотя не для того он весь этот спектакель придумал что бы возвращаться ! А Бабченко то лошара , в укродупу поехал !)

sofy_maltceva 24 сентября 2018 | 18:45

❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk

samkos 24 сентября 2018 | 19:07

Средневековье. путин уже обеспечил себе имя в истории: Владимир-Отравитель.

vsokolov 24 сентября 2018 | 19:25

Вот этих бездарностей совсем забирайте! Не жалко..

grazschdanin 24 сентября 2018 | 19:47

менеджера Петра
#
У этого актера даже свой менеджер?
Я гляжу на широкую ногу поставлена протестная возня.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 18 сентября Поздравить…

5 271 6 7471 18.09
Kэхо москвы, общество, день рождения, события
Новости

Сергей Шойгу: Россия передаст сирийской армии комплекс С-300 для усиления боевых возможностей Он связал это с инцидентом со сбитым российским самолетом Ил-20...

5 140 6 5944
Новости

Вопреки недовольству Израиля, Москва готовит срочные поставки зенитно-ракетных комплексов С-300 Дамаску Это ответ России на недавнюю гибель самолета Ил-20 и его экипажа…

5 112 6 6249
Новости

После крушения российского Ил-20 в Сирии, Москва может развернуть в Арабской Республике зенитные системы С-300 Это ограничит действия израильской авиации в регионе…

5 129 6 9715
Новости

Сергей Шойгу: Россия в течение двух недель передаст сирийской армии зенитный ракетный комплекс С-300 По его словам, комплекс существенно укрепит боевые возможности сирийской противовоздушной обороны…

5 145 6 13682
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Первое китайское предупреждение Слова китайской стороны о том, что «действия американской стороны грубо нарушили основные принципы международных отношений», весьма жестко переводят ситуацию из плоскости двусторонних отношений в оценку поведения США как безответственного глобального игрока…

5 62 6 7833 22.09
Kсша, политика, санкции, мнения
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Приморский беспредел Власть обманывает народ все более цинично и изощренно…

5 59 6 8331 21.09
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не Путин развалил Украину. Визы и высокий забор, срочно Именно такой шаг заставил бы украинские политические элиты встать на дыбы и  биться за его отмену, и снос забора, показывая, что вот они наконец добились улучшений отношения с Россией…

5 421 6 60059 20.09
Kрф, украина, политика, общество, власть, мнения
Блоги

Алексей Златкин юрист-правозащитник, блогер

Ассадовцы сбили, а виноват Израиль— общероссийская стратегия дурдома Тут конечно сразу логично поинтересоваться, как это Израилю собственно удалось, что бы их стратегические противники явились одновременно и техническими исполнителями их коварных замыслов…

5 107 6 15813 18.09
Kизраиль, сирия, рф, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

Вырождение Конец придет. Все мы за него заплатим. И правые, и виноватые. Дорогую цену. Хорошо не будет никому…

5 141 6 39388 17.09
Kгосударство, власть, общество, мнения
Голосование
Анализируя имеющиеся на сегодня сведения о гибели Боинга, как вы думаете, чья была ракета?
5 143 6 25881 17.09
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Случившееся расценено МО РФ, как враждебные и провокационные действия Израиля Руководство Израиля на словах постоянно заявляет о высоком уровне дружеских отношений с Россией. Всё это остаётся разговорами, если на деле происходят подобные трагические инциденты…

5 135 6 21110 18.09
Kполитика, общество, власть, израиль, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Назначил заместителей мэра Печатников Леонид Михайлович переходит на другую работу. Я очень благодарен ему, что он согласился, правда, с большим трудом и неохотой, но все же согласился поработать какое-то время в Правительстве Москвы…

5 55 6 8789 19.09
Kправительство, политика, мэрство, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Избирателям настолько надоела власть, что они проголосовали за любого кандидата Лучше снять действующего губернатора, поддержав меньшее зло из его оппонентов сегодня, это позволит в следующий раз под давлением избирателей зарегистрировать и поддержать настоящую оппозицию…

5 70 6 11772 12:24
Kполитика, выборы, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Ирина Петровская: Мы видели в эфире, как призывают люди к войне Минобороны сделал заявление, но раж и то злорадство, с которым эксперты и ведущие призывали употребить по отношению к Израилю меры от дипломатических, разрыва отношений до военных ударов, это, конечно, уму непостижимо…

5 210 6 36387 22.09
Kполитика, общество, тв, войны, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Это правильное решение и редкий случай На новых выборах мы, Партия перемен, готовы помочь организовать наблюдение при помощи системы, уже обкатанной в Москве на президентских выборах…

5 35 6 6156 19.09
Kвыборы, общество, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

Израиль не согласен с докладом министерства обороны о сбитом Ил-20 ВВС Израиля не пытались спрятаться за российский самолет во время операции в Сирии и своевременно предупредили о своих действиях российских военных…

5 30 6 26054
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Русские джеймс бонды носками и марихуаной ухитрились провонять два этажа. Секс у них был очень шумный. Подготовка спецназа в России включает в себя изучение мощных речевок «Если не мы, то кто же?»...

5 70 6 179633 19.09
#слушать 48:48 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Анализируя имеющиеся на сегодня сведения о гибели Боинга, как вы думаете, чья была ракета?
5 143 6 25881 17.09
Блоги

Тайное золото Золотова. У генерала Росгвардии затерялся еще миллиард ООО «Спецшвейснаб» уже успело заключить контрактов со структурой Золотова почти на 2 млрд руб. Стоимость закупаемых товаров во многих случаях в два-три раза превышает рыночную…

5 229 6 259325 18.09
Kобщество, росгвардия, коррупция, политика, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ «Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете «Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете Почему вдруг губернаторские выборы стали важными?..

5 174 6 250272 23.09
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, выборы, экономика, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7289088
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3671890

Сегодня в эфире