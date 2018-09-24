Германские власти усиливают охрану находящегося на лечении в стране Петра Верзилова, а также его друзей
Активистам группы Pussy Riot Петру Верзилову, Надежде Толоконниковой и Веронике Никульшиной в Берлине угрожает опасность. Поэтому они находятся под постоянной охраной полиции.
Петр Верзилов уже неделю находится в университетской больнице «Шарите». Берлинские врачи исходят из сильнейшего отравления субстанцией, которая поражает вегетативную нервную систему.
Основатель компании «Cinema for peace» Яка Бизилж, взявший на себя заботу о Верзилове, рассказал изданию «Бильд», что в выходные две неизвестные личности преследовали менеджера Петра. В последний раз их можно было видеть перед больницей «Шарите». С понедельника Верзилову и его близким выделены специальные сотрудники полиции для постоянной охраны. Отделение реанимации, в котором лежит Верзилов, а также квартира, где проживают его родственники в Берлине, теперь будут находится под наблюдением стражей порядка.
Берлинская полиция подтвердила изданию, что близкие Петра обратились за поддержкой из-за ощущения опасности. После анализа ситуации полиция не подтвердила факт непосредственной угрозы, однако усилила превентивные меры и установила на всех объектах особое наблюдение, а также охрану. О ситуации проинформированы германские спецслужбы.
Берлинские медики исходят из того, что им удастся полностью восстановить здоровье Верзилова. В то же самое время они подчеркнули, что количество отравляющего вещества было смертельным и могло привести к летальному исходу.
Врачи пока не обозначили точный срок восстановления и выписки Петра Врезилова, указав на необходимость дальнейшей интенсивной терапии. Однако они подчеркнули, что уже наметилась тенденция поступательного улучшения.
Комментарии5
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pipan 24 сентября 2018 | 18:40
Бедненький Верзил Педрилов , как же он без охраны в Россию вернется ? Хотя не для того он весь этот спектакель придумал что бы возвращаться ! А Бабченко то лошара , в укродупу поехал !)
sofy_maltceva 24 сентября 2018 | 18:45
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
samkos 24 сентября 2018 | 19:07
Средневековье. путин уже обеспечил себе имя в истории: Владимир-Отравитель.
vsokolov 24 сентября 2018 | 19:25
Вот этих бездарностей совсем забирайте! Не жалко..
grazschdanin 24 сентября 2018 | 19:47
менеджера Петра
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У этого актера даже свой менеджер?
Я гляжу на широкую ногу поставлена протестная возня.