Арестованный в Норвегии россиянин, как оказалось, работает в госструктурах
Задержанный в аэропорту Осло по подозрению в незаконной разведдеятельности гражданин России является экспертом по
информационным технологиям аппарата Совета Федерации. Об этом сообщила норвежская газета «Афтенпостен», однако больше никаких подробностей о его личности пока не появилось. Известно, что россиянина задержали после семинара в парламенте Норвегии по теме оцифровки данных. Присутствующим показалось подозрительным его поведение и перемещение по зданию. Теперь эксперты выясняют, не мог ли мужчина установить прослушку или взломать телефоны сотрудников парламента. На техническое обследование здания уйдет две недели. На этот же срок окружной суд норвежской столицы оставил россиянина под арестом. Сам он считает произошедшее недоразумением. По словам адвоката мужчины, кроме встревоженных участников семинара, нет никаких доказательств, что он собирал информацию, а за это ему может грозить до трех лет тюрьмы. В российском посольстве в Норвегии также считают, что арестовали его под надуманным предлогом. Там сообщили, нашему соотечественнику оказывается консульская поддержка.
В последнее время в Европе стали более внимательно относиться к россиянам в контексте шпионской угрозы. Из разных стран регулярно приходят новости о разоблачении так называемых русских агентов.
Комментарии5
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oneoretwo 24 сентября 2018 | 18:33
...это называицца плешивая репутация, вот и хавайте...
zemljanka 24 сентября 2018 | 18:38
Искал беспорядочно туалет.
Почем зря.
traxau_okurka 24 сентября 2018 | 18:43
zemljanka: Везде путинские шпики обосрались. По всему миру.
sofy_maltceva 24 сентября 2018 | 18:45
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
askol2016 24 сентября 2018 | 18:51
Принадлежность к госструктурам увеличивает подозрения в шпионаже, а не снижает их. Норвежским следователям надо к нему применить электрошокер и бутылку из-под шампанского, и тот все расскажет