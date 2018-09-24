Россия готовит срочные поставки в Сирию зенитных ракетных комплексов С-300
Об этом сегодня объявил министр обороны Сергей Шойгу. Таков ответ Москвы на недавнюю гибель в зоне боевых действий российского военного самолета. При этом подчеркивается, что сегодняшний шаг не направлен против третьих стран.
Президент России ранее отмечал особое влияние поставок С-300 на Ближний Восток. В 2016-ом году он рассказывал о беспокойствах, которые выражал Израиль, по поводу возможности появления таких установок в одной из соседних стран. Пресс-служба президента Сирии уже сообщила, что Владимир Путин сегодня обсудил планы доставки С-300 с Башаром Асадом.
Поставки ракет с300 в Сирию могут осложнить и без того непростую обстановку в регионе, — считает военный обозреватель Александр Гольц. Между тем, по мнению Гольца, поставки ракет С-300 – это наименее суровые из обещанных министром обороны жестких мер, которые глава оборонного ведомства обещал принять
Комментарии21
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mas_mas 24 сентября 2018 | 18:25
Кашерные? Явреи уже все в предвкушении)))
maestro_air 24 сентября 2018 | 18:36
mas_mas: мечтаете о второй Перестройке? Мы вам ее организуем! :-) Потерпите чуток! :-)
traxau_okurka 24 сентября 2018 | 18:39
maestro_air: Каким же нужно быть приматом, чтобы пытаться повысить боеспособность приматов более мощными гранатами. Проблема не в гранатах, а в приматах.
opiatnovyi63 24 сентября 2018 | 19:03
И что с того? Сирия всех победит, а Асад станет национальным героем? Ничего существенного не произойдет в небе Сирии, Против любого оружия есть более мощное оружие! А арабы как были несостоятельными , так и останутся таковыми!
polikarpich 24 сентября 2018 | 18:45
maestro_air: Чем быстрее, тем лучше. Но, думаю, сама жизнь, сам ход событий ведёт к неизбежности этого.
sofy_maltceva 24 сентября 2018 | 18:46
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
ura_123 24 сентября 2018 | 19:11
sofy_maltceva: Патрик,хватит спамить,а то уподобляешься змеелову и алексоколу с монголом)))
andre5 24 сентября 2018 | 18:26
Буки и панцири не помогли -- поцриоты на них большую надежду возлагали ещё в 2012 г., а они тогда же и были выбомблены израильтянами. Примерно то же и сейчас будет...
zonda_3 24 сентября 2018 | 18:29
andre5:
Не нравится мне это. Такое впечатление, что в регионе готовится большой шухер.
polikarpich 24 сентября 2018 | 18:33
zonda_3: Похоже. И сразу видно, кто это всё подогревает, кто играется с огнём и очень хочет повоевать.
zonda_3 24 сентября 2018 | 18:33
Kak to stranno vsjo jeto - provaly na vyborah, i vdrug, sbityj IL, obvinenija v adress Izrailja, S 300...
zonda_3 24 сентября 2018 | 18:36
zonda_3: Пардон..)))
Как то странно всё это - провалы на выборах, и вдруг, сбитый ИЛ, обвинения в адресс Израиля, С 300...
ura_123 24 сентября 2018 | 19:13
zonda_3: Nitcego strashnogo)))
leninec30 24 сентября 2018 | 18:29
Не дай бог собьют гражданский. Лучше в Турцию не летать.
seryj_wolk 24 сентября 2018 | 18:51
leninec30: Рфики обиделись, и на них, как водится, положат.
sofy_maltceva 24 сентября 2018 | 18:30
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
maestro_air 24 сентября 2018 | 18:38
sofy_maltceva: модераторы , удалите уже отсюда эту блядь трёхкопеечную!!
zonda_3 24 сентября 2018 | 18:47
maestro_air: Пригожин под санкциями, это патрик заблаговременно начал подрабатывать.
starokozlovicky2gus 24 сентября 2018 | 18:33
Россия готовит срочные поставки в Сирию новых голых задниц на страх израильским ежам.
piter_ug 24 сентября 2018 | 18:35
Стреляет не комплекс, стреляют люди.
А от дурака спасения нет.
alena01 24 сентября 2018 | 18:35
Битому неймется...
Невдомек придуркам, что это только ум складывается, а глупость перемножается...
Вот и множат российсеий бардак на арабскую лень...