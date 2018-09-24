Россия готовит срочные поставки в Сирию зенитных ракетных комплексов С-300

Об этом сегодня объявил министр обороны Сергей Шойгу. Таков ответ Москвы на недавнюю гибель в зоне боевых действий российского военного самолета. При этом подчеркивается, что сегодняшний шаг не направлен против третьих стран.

Президент России ранее отмечал особое влияние поставок С-300 на Ближний Восток. В 2016-ом году он рассказывал о беспокойствах, которые выражал Израиль, по поводу возможности появления таких установок в одной из соседних стран. Пресс-служба президента Сирии уже сообщила, что Владимир Путин сегодня обсудил планы доставки С-300 с Башаром Асадом.

Поставки ракет с300 в Сирию могут осложнить и без того непростую обстановку в регионе, — считает военный обозреватель Александр Гольц. Между тем, по мнению Гольца, поставки ракет С-300 – это наименее суровые из обещанных министром обороны жестких мер, которые глава оборонного ведомства обещал принять