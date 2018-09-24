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18:20, 24 сентября 2018

Россия готовит срочные поставки в Сирию зенитных ракетных комплексов С-300

Об этом сегодня объявил министр обороны Сергей Шойгу. Таков ответ Москвы на недавнюю гибель в зоне боевых действий российского военного самолета. При этом подчеркивается, что сегодняшний шаг не направлен против третьих стран.

Президент России ранее отмечал особое влияние поставок С-300 на Ближний Восток. В 2016-ом году он рассказывал о беспокойствах, которые выражал Израиль, по поводу возможности появления таких установок в одной из соседних стран. Пресс-служба президента Сирии уже сообщила, что Владимир Путин сегодня обсудил планы доставки С-300 с Башаром Асадом.

Поставки ракет с300 в Сирию могут осложнить и без того непростую обстановку в регионе, — считает военный обозреватель Александр Гольц. Между тем, по мнению Гольца, поставки ракет С-300 – это наименее суровые из обещанных министром обороны жестких мер, которые глава оборонного ведомства обещал принять

Комментарии

21

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mas_mas 24 сентября 2018 | 18:25

Кашерные? Явреи уже все в предвкушении)))

maestro_air 24 сентября 2018 | 18:36

mas_mas: мечтаете о второй Перестройке? Мы вам ее организуем! :-) Потерпите чуток! :-)

traxau_okurka 24 сентября 2018 | 18:39

maestro_air: Каким же нужно быть приматом, чтобы пытаться повысить боеспособность приматов более мощными гранатами. Проблема не в гранатах, а в приматах.

opiatnovyi63 24 сентября 2018 | 19:03

И что с того? Сирия всех победит, а Асад станет национальным героем? Ничего существенного не произойдет в небе Сирии, Против любого оружия есть более мощное оружие! А арабы как были несостоятельными , так и останутся таковыми!

polikarpich 24 сентября 2018 | 18:45

maestro_air: Чем быстрее, тем лучше. Но, думаю, сама жизнь, сам ход событий ведёт к неизбежности этого.

sofy_maltceva 24 сентября 2018 | 18:46

❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk

ura_123 24 сентября 2018 | 19:11

sofy_maltceva: Патрик,хватит спамить,а то уподобляешься змеелову и алексоколу с монголом)))

andre5 24 сентября 2018 | 18:26

Буки и панцири не помогли -- поцриоты на них большую надежду возлагали ещё в 2012 г., а они тогда же и были выбомблены израильтянами. Примерно то же и сейчас будет...

zonda_3 24 сентября 2018 | 18:29

andre5:

Не нравится мне это. Такое впечатление, что в регионе готовится большой шухер.

polikarpich 24 сентября 2018 | 18:33

zonda_3: Похоже. И сразу видно, кто это всё подогревает, кто играется с огнём и очень хочет повоевать.

zonda_3 24 сентября 2018 | 18:33

Kak to stranno vsjo jeto - provaly na vyborah, i vdrug, sbityj IL, obvinenija v adress Izrailja, S 300...

zonda_3 24 сентября 2018 | 18:36

zonda_3: Пардон..)))

Как то странно всё это - провалы на выборах, и вдруг, сбитый ИЛ, обвинения в адресс Израиля, С 300...

ura_123 24 сентября 2018 | 19:13

zonda_3: Nitcego strashnogo)))

leninec30 24 сентября 2018 | 18:29

Не дай бог собьют гражданский. Лучше в Турцию не летать.

seryj_wolk 24 сентября 2018 | 18:51

leninec30: Рфики обиделись, и на них, как водится, положат.

sofy_maltceva 24 сентября 2018 | 18:30

❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk

maestro_air 24 сентября 2018 | 18:38

sofy_maltceva: модераторы , удалите уже отсюда эту блядь трёхкопеечную!!

zonda_3 24 сентября 2018 | 18:47

maestro_air: Пригожин под санкциями, это патрик заблаговременно начал подрабатывать.

starokozlovicky2gus 24 сентября 2018 | 18:33

Россия готовит срочные поставки в Сирию новых голых задниц на страх израильским ежам.

piter_ug 24 сентября 2018 | 18:35

Стреляет не комплекс, стреляют люди.
А от дурака спасения нет.

alena01 24 сентября 2018 | 18:35

Битому неймется...
Невдомек придуркам, что это только ум складывается, а глупость перемножается...
Вот и множат российсеий бардак на арабскую лень...

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