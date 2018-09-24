После 20 лет брака Евгения Ефимова и Павел Гусев пытались разделить имущество мирно, но разошлись в оценках

После 20 лет брака Евгения Ефимова и Павел Гусев пытались разделить имущество мирно, в досудебном порядке, но разошлись в оценках. Стоимость оспариваемых активов превышает, по некоторым данным, 30 миллиардов рублей. Речь идет о квартире в центре Москвы, нежилых помещениях, двух домах, десятке участков и другой недвижимости.

Ефимова не только делит имущество, но и просит выселить главреда и МК из квартиры и присудить ей компенсацию за пользование совместным имуществом. Пресненский суд наложил на недвижимость арест. Сам же Гусев в середине сентября написал заявление в полицию на свою супругу.

По данным агентства «Москва», медиаменеджер обвинил ее в краже коллекции книг и картин на два миллиона долларов. Ефимову сегодня пригласили на допрос к следователю, рассказал ее адвокат Александр Добровинский.

Задерживать жену Гусева не стали. Другой адвокат Ефимовой Тимур Маршани уточнил, что ее пригласили завтра для дачи объяснений. Уголовное дело завели по статье «мошенничество». Судебные слушания по разделу имущества проходят по просьбе главреда «Московского комсомольца» в закрытом режиме. Гусев ситуацию не комментирует.