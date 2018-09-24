Фигуранты уголовного дела организации «Новое величие» признаны политзаключенными
Фигуранты уголовного дела организации «Новое величие» признаны политзаключенными. Об этом объявил правозащитный центр «Мемориал». Оснований для подобного решения немало, — рассказал «Эху» координатор профильной программы Мемориала Сергей Давидис.
Фигурантов дела Нового величия обвиняют в создании экстремистского сообщества. Четыре человека находятся под арестом в СИЗО, остальные — под домашним арестом.
Представителей ОНК Москвы беспокоит состояние здоровья обвиняемого по делу «Нового величия» Вячеслава Крюкова. Об этом «Эху» сообщила запред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. По ее словам, в последнее время голодовка стала попыткой обратить внимание на то, что происходит с тем или иным делом
Комментарии2
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sofy_maltceva 24 сентября 2018 | 18:30
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C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
zemljanka 24 сентября 2018 | 19:02
Тупых провокаторов - в кутузку.