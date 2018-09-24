Алексея Навального, вероятно, ждет новый административный арест. Сейчас этот вопрос решает Симоновский суд Москвы. Рано утром, как только политик вышел на свободу после предыдущего ареста, он был сразу же задержан полицией.

Силовики так поступают все чаще, чтобы оказывать на людей давление. Но в целом их действия формально законны, — отметил в интервью «Эху» руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Не исключено, что Алексей Навальный пострадал из-за неудач «Единой России» на региональных выборах – этого в интервью «Эху» не исключил политолог Валерий Соловей.