Алексея Навального, вероятно, ждет новый административный арест
Алексея Навального, вероятно, ждет новый административный арест. Сейчас этот вопрос решает Симоновский суд Москвы. Рано утром, как только политик вышел на свободу после предыдущего ареста, он был сразу же задержан полицией.
Силовики так поступают все чаще, чтобы оказывать на людей давление. Но в целом их действия формально законны, — отметил в интервью «Эху» руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Не исключено, что Алексей Навальный пострадал из-за неудач «Единой России» на региональных выборах – этого в интервью «Эху» не исключил политолог Валерий Соловей.
Комментарии13
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pedrobutylkovich 24 сентября 2018 | 18:23
Действия законны - все остальное бла-бла это для хомячья!
sofy_maltceva 24 сентября 2018 | 18:31
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
orein51 24 сентября 2018 | 19:34
pedrobutylkovich: ped, Вы помните, чем закончилась судьба Педро (Зурита) из "Чел. амфибия"?
nns33 24 сентября 2018 | 18:24
Алексея Навального, вероятно, ждет новый административный арест. Сейчас этот вопрос решает Симоновский суд Москвы. ===== к сожалению,суд решит то,что ему рекомендуют.
doubleman 24 сентября 2018 | 18:24
самолет сбили - Навальный виноват. Бревном украденного леса зацепил случайно
idruker 24 сентября 2018 | 18:25
"Ну вот Алексей Васильевич, наша дуэль и состоялась. Вы свой выстрел сделали. Очередь за мной" (С) Мерзяев.
jano 24 сентября 2018 | 18:30
Месть Золотова.
iia 24 сентября 2018 | 18:31
Надо же... Как они его боятся...
m_anuchin 24 сентября 2018 | 18:32
Мерзкое ощущение попытки волчьей стаи грызть любого кто против и всеми методами...
nikolaitschi 24 сентября 2018 | 18:37
Все приговоры 1937 года формально были законны, Нюрнбергский процесс тем и велик, что признал неотделимость законности от человечности и справедливости. Формально зондеркоманды, сжигая партизанские деревни исполняли законы по борьбе с терроризмом? Не несут ли ответственность те , кто игнорирует конституционные права граждан и загоняет обычных обывателей в партизаны?
ohrjr 24 сентября 2018 | 19:03
Что-то у меня, старого, растет желание заступиться за Навального! Кремлевское хамло "на дуели" вызывает, а потом прячется и соперника в тюрьму запихивает! Пересидент еще не зовет на дуэль? Обсирился...
alena01 24 сентября 2018 | 19:03
Юля, держись!!!
Судьба жены героя трудна...
orein51 24 сентября 2018 | 19:30
Золотицкого берегут (говорят, Steven S. согласился быть тренером и секундантом Навального)...