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18:02, 24 сентября 2018

«Единая Россия» в минувшие выходные потеряла сразу трех своих губернаторов

Региональные выборы оказались неудачными для правящей партии.

Действующие губернаторы-единороссы проиграли выборы в Хабаровском крае и Владимирской области. В Хакасии новый глава пока не определен, однако известно, что это будет не Виктор Зимин – руководитель региона и член правящей партии снялся с выборов «по состоянию здоровья».

Кандидат от ЛДПР в губернаторы Хабаровского края Сергей Фургал выиграл второй тур выборов с отрывом в сорок процентных пунктов. При этом, по предварительным данным одержать победу должен был действующий глава Вячеслав Шпорт. Это показали соцопросы, проведенные на участках. Оба претендента обвиняли друг друга в нарушениях: подкупе и подвозе избирателей, а также незаконной агитации. ЦИК поводов для отмены выборов не нашел. После подсчета голосов Шпорт признал свое поражение.

Во Владимирской области еще перед выборами социологи отмечали низкий рейтинг действующей главы Светланы Орловой. И если в первом туре губернатор и ее оппонент — кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин — набрали примерно одинаковое количество голосов, то во втором представитель оппозиции ушел в отрыв от соперницы на двадцать процентных пунктов. Орлова также не стала оспаривать результаты голосования.

Несмотря на убедительную победу представителей ЛДПР, перед вторым туром могло сложиться мнение, что сами они в свои шансы не очень верят. Фургал сперва даже согласился стать первым вице-губернатором Хабаровского края, однако потом договоренность была разорвана. Сипягин же практически не вел во втором туре никакой кампании, и по словам экспертов, поддержка кандидата от ЛДПР намного превысила уровень его узнаваемости в регионе. Многие политологи сходятся во мнении, что на этих выборах избиратели голосовали не за конкретных кандидатов, а скорее против действующих губернаторов – представителей партии власти.

Выборы в регионах были организованы на высоком уровне, — считает глава Центризбиркома Элла Памфилова. В интервью телеканалу НТВ она сказала, что был обеспечен максимальный уровень прозрачности. В итогах региональных выборов был элемент неожиданности, — признали сегодня в Кремле. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что принадлежность новых губернаторов к оппозиционным партиям не помешает взаимодействию с ними.

Кстати, сами избранные губернаторы особой оппозиционности сегодня не демонстрируют. Например, Сергей Фургал, победивший в Хабаровском крае говорит, что готов к  конструктивной работе.

Сегодня же лидеры КПРФ и ЛДПР договорились о создании коалиций в  шести регионах, где побеждают кандидаты не от «Единой России». Как сказал Владимир Жириновский, там будет многопартийная демократия.

Комментарии

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nigilist1977 24 сентября 2018 | 18:08

И что? А у власти в стране всё равно путин и его ОПГ.

astet 24 сентября 2018 | 18:18

nigilist1977: думаю,
Кремль должен ответить симметрично:
не хотите голосовать за путинских жуликов,
значит, отменить все обещанные льготы
при выходе на пенсию!
Быдлу это должно понравиться.

rpmcmurphy 24 сентября 2018 | 18:19

«Единая Россия» в минувшие выходные потеряла сразу трех своих губернаторов...

Не хотел бы показаться банальным, но от этого голосования выиграют все, или почти все, и в первую очередь В.Путин и руководство "Единой России". А вот кто проиграл в это воскресение, так это аутсайдеры из проамериканской, прозападной оппозиции.

rabin_tagor 24 сентября 2018 | 18:33

rpmcmurphy: Левая нога нанайского мальчика в жестокой и бескомпромисной борьбе победила правую руку.
Ура, товарищи!

sofy_maltceva 24 сентября 2018 | 18:18

❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk

luger_max_otto 24 сентября 2018 | 18:30

Г-жа Анна Чапмен, доска объявлений в госдуре находится прямо в здании госдуры :)

zapadnay 24 сентября 2018 | 18:33

Партия власти достала всех.

lion64__2 24 сентября 2018 | 18:11

На самом деле жирики очень мало отличаются от едросов. Такие же холуй-холуичи, много криминального элемента.

rabin_tagor 24 сентября 2018 | 18:42

lion64__2: Может, они за за биатлоноиста голосовали?
Ну перепутали Фургала с Фуркадом.
Это много чего объясняет.
Олимпийский чемпион, да еще и француз!

starokozlovicky2gus 24 сентября 2018 | 18:11

"Поздравляю все тех, кто голосовал за кого угодно, лишь бы не за меня. Заверяю вас, что с вашим голосованием ничего не изменится."

oneoretwo 24 сентября 2018 | 18:16

«Единая Россия» в минувшие выходные потеряла сразу трех своих губернаторов
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...только трех ? думается, что, если бы потерялась ВСЯ едриная росия И СРАЗУ, то никто особо бы и не горевал...

nikolaitschi 24 сентября 2018 | 18:18

Выиграли бывшие губернаторы. Теперь им можно просто смыться, не отсидев положенное, как остальным.

democ 24 сентября 2018 | 18:21

И всё равно, подводя итоги "общественных баталий" связанных с выборами, признаемся сами себе, а власть то в России - НЕЛЕГИТИМНАЯ.

neyexo 24 сентября 2018 | 18:25

Был один губернатор не из ЕР - Белых
Все знают, что с ним приключилось
ЛДПР-овцев на этом поймать гораздо проще

piter_ug 24 сентября 2018 | 18:28

//Как сказал Владимир Жириновский, там будет многопартийная демократия.//

Скорее, псевдо-много-партийная демагогия.

ss2020 24 сентября 2018 | 18:47

сейчас в 2 раза лучше бизнес пойдёт у КПРФ и ЛДПР!)))

ed10075 24 сентября 2018 | 18:51

Сначала она потеряла совесть, потом стала терять губернаторов.

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