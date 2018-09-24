«Единая Россия» в минувшие выходные потеряла сразу трех своих губернаторов...

Региональные выборы оказались неудачными для правящей партии.

Действующие губернаторы-единороссы проиграли выборы в Хабаровском крае и Владимирской области. В Хакасии новый глава пока не определен, однако известно, что это будет не Виктор Зимин – руководитель региона и член правящей партии снялся с выборов «по состоянию здоровья».

Кандидат от ЛДПР в губернаторы Хабаровского края Сергей Фургал выиграл второй тур выборов с отрывом в сорок процентных пунктов. При этом, по предварительным данным одержать победу должен был действующий глава Вячеслав Шпорт. Это показали соцопросы, проведенные на участках. Оба претендента обвиняли друг друга в нарушениях: подкупе и подвозе избирателей, а также незаконной агитации. ЦИК поводов для отмены выборов не нашел. После подсчета голосов Шпорт признал свое поражение.

Во Владимирской области еще перед выборами социологи отмечали низкий рейтинг действующей главы Светланы Орловой. И если в первом туре губернатор и ее оппонент — кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин — набрали примерно одинаковое количество голосов, то во втором представитель оппозиции ушел в отрыв от соперницы на двадцать процентных пунктов. Орлова также не стала оспаривать результаты голосования.

Несмотря на убедительную победу представителей ЛДПР, перед вторым туром могло сложиться мнение, что сами они в свои шансы не очень верят. Фургал сперва даже согласился стать первым вице-губернатором Хабаровского края, однако потом договоренность была разорвана. Сипягин же практически не вел во втором туре никакой кампании, и по словам экспертов, поддержка кандидата от ЛДПР намного превысила уровень его узнаваемости в регионе. Многие политологи сходятся во мнении, что на этих выборах избиратели голосовали не за конкретных кандидатов, а скорее против действующих губернаторов – представителей партии власти.

Выборы в регионах были организованы на высоком уровне, — считает глава Центризбиркома Элла Памфилова. В интервью телеканалу НТВ она сказала, что был обеспечен максимальный уровень прозрачности. В итогах региональных выборов был элемент неожиданности, — признали сегодня в Кремле. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что принадлежность новых губернаторов к оппозиционным партиям не помешает взаимодействию с ними.

Кстати, сами избранные губернаторы особой оппозиционности сегодня не демонстрируют. Например, Сергей Фургал, победивший в Хабаровском крае говорит, что готов к конструктивной работе.

Сегодня же лидеры КПРФ и ЛДПР договорились о создании коалиций в шести регионах, где побеждают кандидаты не от «Единой России». Как сказал Владимир Жириновский, там будет многопартийная демократия.