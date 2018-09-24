Финская полиция провела обыски в компаниях, которые скупали недвижимость в республике
В свою очередь, местная пресса пишет, что операция могла быть связана с деятельностью российских спецслужб.
В правоохранительных органах Финляндии ранее говорили, что обыски были связаны с делом об отмывании крупных сумм. Сообщалось, что совладельцем одной из компаний является гражданин России, а фирмы покупали участки вблизи мест, важных с точки зрения национальной безопасности.
Комментарии11
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democ 24 сентября 2018 | 17:35
И где мы ещё не наследили?!
vezdehod 24 сентября 2018 | 17:53
Теперь начнут гонять по всему миру - хрен что спрячешь.
zemljanka 24 сентября 2018 | 17:39
Откупится.
Но не все.
oneoretwo 24 сентября 2018 | 17:42
...в компаниях, которые скупали недвижимость в республике...
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...ворованные лярды жгут карман плешивых подельников...
perectukin 24 сентября 2018 | 17:46
Грушники начиеают окапываться ...
Наверное к зиме готовятся. Надо проверить гаражи - наверняка там танки и орудия припрятали для отпускников , Военторгов то в Финляндии нет.
perestarok 24 сентября 2018 | 17:51
"17:31 Финская полиция провела обыски в компаниях, которые скупали недвижимость в республике
В свою очередь, местная пресса пишет, что операция могла быть связана с деятельностью российских спецслужб…"
И всемирный потоп связан с деятельностью российских спецслужб. Это давно известно, уже 10000 лет.
vilingrad 24 сентября 2018 | 17:56
perestarok: И всемирный потоп связан с деятельностью российских спецслужб"
А что ты думаешь? У конторы мотто: "срать всегда, срать везде, до дней последних донца". Были бы мозги... так и до всемирного потопа не дошло бы. Но откуда мозги-то? Там же лучшие представители народа- богоносца. Глянь на Вову- все как в капле воды:)
seryj_wolk 24 сентября 2018 | 17:55
Дожили. Уже даже лояльные к рфии финны взялись за них с целью гнать в хвост и в гриву. Ужас, кошмар!
ebyliberactov 24 сентября 2018 | 17:56
Вчера в Нурвегии шпиёна русского задержали, вынюхывал куды мойва с селёдкой плывут, а сёдня уже в Фунляндии сцапали - наверна вынюхывал зачем фунляндцы мантавошек в шопе разводят. Кругом одни русские шпиёны)))))
nikolaitschi 24 сентября 2018 | 18:00
Следующую помощь окажем финно-угорско говорящим соотечественникам?
nigelliri56 24 сентября 2018 | 18:07
А чё, в России чичас шпаною быть престижно.