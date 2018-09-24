Адвокат Петра Верзилова просит следователей проверить версию об отравлении
Адвокат Петра Верзилова просит следователей проверить версию об отравлении участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны». Дмитрий Динзе предполагает, что покушение на его клиента могло произойти из-за организованного им расследования убийства российских журналистов в Центральноафриканской республике. Кроме того, в качестве причины возможного отравления Динзе назвал акции политического характера, которые проводил Верзилов, или месть за его общественную деятельность.
Петр Верзилов был госпитализирован в середине сентября в московскую больницу. Позже его перевезли в Германию, где врачи подтвердили, что он мог быть отравлен.
Комментарии4
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kunst54 24 сентября 2018 | 17:41
Адвокат написал следователям, а те написали Пригожину, а тот написал в гэбешную лабораторию ядов, и теперь адвокат ждет, когда оттуда культурненько придет ответ...
kara 24 сентября 2018 | 17:45
так вроде нет события отравления. только подтвердили возможность отравления.
если наши доктора не подтвердили отравление, если немецкие доктора не подтвердили отравление, то и не было отравления.
ebyliberactov 24 сентября 2018 | 18:01
К бабке не сходить Педю Пердзилова грушники траванули "Дурачком", по его состоянию заметно. Хотя не пойму зачем его было травить "Дурачком", он и так дурачок с детства!
vovan19 24 сентября 2018 | 18:02
Кофейной гущи пережрал этот клоун-следователь.