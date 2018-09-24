Адвокат Петра Верзилова просит следователей проверить версию об отравлении участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны». Дмитрий Динзе предполагает, что покушение на его клиента могло произойти из-за организованного им расследования убийства российских журналистов в Центральноафриканской республике. Кроме того, в качестве причины возможного отравления Динзе назвал акции политического характера, которые проводил Верзилов, или месть за его общественную деятельность.

Петр Верзилов был госпитализирован в середине сентября в московскую больницу. Позже его перевезли в Германию, где врачи подтвердили, что он мог быть отравлен.