Евросоюз утвердит новый механизм санкций за применение химического оружия
Идея создать такой механизм исходит от Франции. Она связана со случаями применения химического оружия Россией и Сирией, — передает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов. Брюссель сможет быстрее вводить запретительные меры в отношении конкретных лиц. Сейчас такая процедура вызывает немало сложностей. По данным Reuters, новый санкционный механизм могут утвердить уже в среду на встрече послов 28-ми стран ЕС.
Москва ранее отвергала обвинения в причастности к применению химического оружия в Солсбери против бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Комментарии10
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zemljanka 24 сентября 2018 | 17:36
Ничего не поняли.
Лилипутин объяснил.
Никакого криминала.
vezdehod 24 сентября 2018 | 17:50
Обложили со всех сторон - ни громко пукнуть, ни воздух испортить.
condor00 24 сентября 2018 | 17:42
Санкциями применение химического оружия фактически:
а) признаётся реальным;
б) более того, узаконивается.
manfred 24 сентября 2018 | 18:00
condor00: Угу...угу..Следовательно - если за убийство назначается наказание, то убийство "узаконивается".
Гениально!
astet 24 сентября 2018 | 18:04
manfred: не мешайте музыканту свистеть! ;)))
condor00 24 сентября 2018 | 18:10
manfred: Как за предполагаемое убийство пообещать выговор.
jblack2 24 сентября 2018 | 17:43
Для начала согласовали бы санкции в отношении террористов, расстреливавших мирных людей, взрывавших и давивших их машинами.
Или им выгоднее бороться с виртуальными фейковыми проблемами, чем реальными угрозами?..
tv_victim 24 сентября 2018 | 17:46
Ждем ответа Гениалиссимуса. Чем еще шарахнет по народу и стране "незаменимый"?
kunst54 24 сентября 2018 | 17:49
Несчастный Воронеж, всё на него сыплется, теперь еще и хим. оружие.
seryj_wolk 24 сентября 2018 | 17:52
Европейцы ужасные русофобы. Хотят быстро наказывать рфиков и примкнувших к ним сирийцев за такую малость, как применение хим. оружия.