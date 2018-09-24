Евросоюз утвердит новый механизм санкций за применение химического оружия

Идея создать такой механизм исходит от Франции. Она связана со случаями применения химического оружия Россией и Сирией, — передает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов. Брюссель сможет быстрее вводить запретительные меры в отношении конкретных лиц. Сейчас такая процедура вызывает немало сложностей. По данным Reuters, новый санкционный механизм могут утвердить уже в среду на встрече послов 28-ми стран ЕС.

Москва ранее отвергала обвинения в причастности к применению химического оружия в Солсбери против бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.