Сегодня международная федерация футбола назовет имя лучшего игрока этого прошедшего сезона

В мировом футболе скорее всего начнется новая эпоха.

В течении шести лет ФИФА и еженедельник «Франс Футбол», который оседлал эту идею еще в 1956 году, проводили церемонию вместе. Объединить бренд и статус не удалось, стороны решили расстаться. «Франс Футбол» продолжает определять лучшего игрока календарного года, в ФИФА же решили вручать персональные награды по итогам сезона. Сегодня будут премированы отличившиеся с осени прошлого по лето нынешнего года, включая, естественно и чемпионат мира в России. Церемония пройдет в Лондоне и станет без преувеличения эпохальной, поскольку должна завершить эпоху двух великих игроков, вечных антагонистов – португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси. Десять лет они не подпускали к наградам никого и по пять раз становились лучшими, но на этот раз титул достанется не им. Месси вообще не попал в тройку номинантов, а Роналду хоть и попал, но в Лондон ехать отказался, сославшись на то, что послезавтра ему предстоит играть за свой новый клуб – Ювентус. Причина конечно уважительная, но только в том случае, если вручать награду будут не ему. Скорее всего он уже знает содержимое конверта. Претендентов, помимо Роналду, двое. Это лучший игрок чемпионата мира хорват Лука Модрич и египетский нападающий Мохаммед Салах. Последний ничем не проявил себя на чемпионате мира, в отличие от Модрича, поэтому Лука – очевидный фаворит и скорее всего первый после богов

Торжественная церемония в Лондоне будет включать и другие номинации. Россиянин Денис Черышев претендует на звание автора лучшего гола сезона за мяч, забитый в ворота Хорватии в четвертьфинале Чемпионата мира.