Чеченские бюджетники и студенты пожаловались на принуждение к посещению матчей футбольного клуба «Ахмат»

Накануне некоторым из них пришлось допоздна задержаться на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. После начала матча никого с территории спортивного объекта не выпускали, — рассказал «Кавказскому узлу» работник одной из грозненских организаций. В свою очередь, студенты утверждают, что вынуждены ходить на матчи из-за угрозы недопуска к зачетам и экзаменам.

Ранее жители Чечни уже жаловались на то, что их принуждают участвовать в различных мероприятиях, которые организуют власти, под угрозой увольнения.

В субботу «Ахмат» встречался дома с «Оренбургом». Игра завершилась со счетом 1:1.