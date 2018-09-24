Z Архив новостей новости
5 8 6 1052
17:05, 24 сентября 2018

Чеченские бюджетники и студенты пожаловались на принуждение к посещению матчей футбольного клуба «Ахмат»

Накануне некоторым из них пришлось допоздна задержаться на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. После начала матча никого с территории спортивного объекта не выпускали, — рассказал «Кавказскому узлу» работник одной из грозненских организаций. В свою очередь, студенты утверждают, что вынуждены ходить на матчи из-за угрозы недопуска к зачетам и экзаменам.

Ранее жители Чечни уже жаловались на то, что их принуждают участвовать в различных мероприятиях, которые организуют власти, под угрозой увольнения.

В субботу «Ахмат» встречался дома с «Оренбургом». Игра завершилась со счетом 1:1.

Комментарии

8

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

kaputvsemu 24 сентября 2018 | 17:13

Не жильцы.

kir_pich_101 24 сентября 2018 | 17:15

Мы за "спасибо" на картошку ездили, а эти просто на шару сидят просто так...

paulik69 24 сентября 2018 | 17:17

kir_pich_101: так вы — рабы, а эти же метят в ваши господа

don_ballon 24 сентября 2018 | 17:31

kir_pich_101: Ну, рупь в день на картошке и полный рюкзак домой вы имели. Плюс весёлый обед с водочкой в компании коллег, на свежем воздухе, а некоторые успевали и кошачий роман с кустотерапией того-с... А что может быть унылее и тошнотворнее игры "Оренбурга" с "Тереком"? ("Ахмат" временное недоразумение). "Игра была равна, играли два говна". Вообще-то, по европейским критериям, подобное обязалово это вид пытки.

fikus74 24 сентября 2018 | 17:18

чечен-фашист , вполне закономерно.

jamba 24 сентября 2018 | 17:23

А говорили, что чеченцы строем не ходят!? Еще как;))

oneoretwo 24 сентября 2018 | 17:27

...все, как известно, познается в сравнении: у чичей есть хорошая возможность сравнить комми и своего басмача-акадэмика...

abuvgrobu 24 сентября 2018 | 17:52

Было уже.. Какая-то кучка либерального отребья жаловалась на подобное уже..
Так в чём дело-то ? Выйдите с публичным протестом, с плакатами: Мол, не принуждай нас, Рамзан.. А, тля, бздите.. Только отчего-то думается, что все эьти "чеченские бюджетники и студенты" имеют конкретные фамилии и фамили эти - Саидман, Махмудмеккер, Аскершпиц..

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 18 сентября Поздравить…

5 271 6 7471 18.09
Kэхо москвы, общество, день рождения, события
Новости

Сергей Шойгу: Россия передаст сирийской армии комплекс С-300 для усиления боевых возможностей Он связал это с инцидентом со сбитым российским самолетом Ил-20...

5 140 6 5944
Новости

Вопреки недовольству Израиля, Москва готовит срочные поставки зенитно-ракетных комплексов С-300 Дамаску Это ответ России на недавнюю гибель самолета Ил-20 и его экипажа…

5 112 6 6249
Новости

После крушения российского Ил-20 в Сирии, Москва может развернуть в Арабской Республике зенитные системы С-300 Это ограничит действия израильской авиации в регионе…

5 129 6 9715
Новости

Сергей Шойгу: Россия в течение двух недель передаст сирийской армии зенитный ракетный комплекс С-300 По его словам, комплекс существенно укрепит боевые возможности сирийской противовоздушной обороны…

5 145 6 13682
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Первое китайское предупреждение Слова китайской стороны о том, что «действия американской стороны грубо нарушили основные принципы международных отношений», весьма жестко переводят ситуацию из плоскости двусторонних отношений в оценку поведения США как безответственного глобального игрока…

5 62 6 7833 22.09
Kсша, политика, санкции, мнения
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Приморский беспредел Власть обманывает народ все более цинично и изощренно…

5 59 6 8331 21.09
Kполитика, выборы, власть, общество, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не Путин развалил Украину. Визы и высокий забор, срочно Именно такой шаг заставил бы украинские политические элиты встать на дыбы и  биться за его отмену, и снос забора, показывая, что вот они наконец добились улучшений отношения с Россией…

5 421 6 60059 20.09
Kрф, украина, политика, общество, власть, мнения
Блоги

Алексей Златкин юрист-правозащитник, блогер

Ассадовцы сбили, а виноват Израиль— общероссийская стратегия дурдома Тут конечно сразу логично поинтересоваться, как это Израилю собственно удалось, что бы их стратегические противники явились одновременно и техническими исполнителями их коварных замыслов…

5 107 6 15813 18.09
Kизраиль, сирия, рф, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

Вырождение Конец придет. Все мы за него заплатим. И правые, и виноватые. Дорогую цену. Хорошо не будет никому…

5 141 6 39388 17.09
Kгосударство, власть, общество, мнения
Голосование
Анализируя имеющиеся на сегодня сведения о гибели Боинга, как вы думаете, чья была ракета?
5 143 6 25881 17.09
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Случившееся расценено МО РФ, как враждебные и провокационные действия Израиля Руководство Израиля на словах постоянно заявляет о высоком уровне дружеских отношений с Россией. Всё это остаётся разговорами, если на деле происходят подобные трагические инциденты…

5 135 6 21110 18.09
Kполитика, общество, власть, израиль, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Назначил заместителей мэра Печатников Леонид Михайлович переходит на другую работу. Я очень благодарен ему, что он согласился, правда, с большим трудом и неохотой, но все же согласился поработать какое-то время в Правительстве Москвы…

5 55 6 8789 19.09
Kправительство, политика, мэрство, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Избирателям настолько надоела власть, что они проголосовали за любого кандидата Лучше снять действующего губернатора, поддержав меньшее зло из его оппонентов сегодня, это позволит в следующий раз под давлением избирателей зарегистрировать и поддержать настоящую оппозицию…

5 70 6 11772 12:24
Kполитика, выборы, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Ирина Петровская: Мы видели в эфире, как призывают люди к войне Минобороны сделал заявление, но раж и то злорадство, с которым эксперты и ведущие призывали употребить по отношению к Израилю меры от дипломатических, разрыва отношений до военных ударов, это, конечно, уму непостижимо…

5 210 6 36387 22.09
Kполитика, общество, тв, войны, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Это правильное решение и редкий случай На новых выборах мы, Партия перемен, готовы помочь организовать наблюдение при помощи системы, уже обкатанной в Москве на президентских выборах…

5 35 6 6156 19.09
Kвыборы, общество, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

Израиль не согласен с докладом министерства обороны о сбитом Ил-20 ВВС Израиля не пытались спрятаться за российский самолет во время операции в Сирии и своевременно предупредили о своих действиях российских военных…

5 30 6 26054
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Русские джеймс бонды носками и марихуаной ухитрились провонять два этажа. Секс у них был очень шумный. Подготовка спецназа в России включает в себя изучение мощных речевок «Если не мы, то кто же?»...

5 70 6 179633 19.09
#слушать 48:48 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Анализируя имеющиеся на сегодня сведения о гибели Боинга, как вы думаете, чья была ракета?
5 143 6 25881 17.09
Блоги

Тайное золото Золотова. У генерала Росгвардии затерялся еще миллиард ООО «Спецшвейснаб» уже успело заключить контрактов со структурой Золотова почти на 2 млрд руб. Стоимость закупаемых товаров во многих случаях в два-три раза превышает рыночную…

5 229 6 259325 18.09
Kобщество, росгвардия, коррупция, политика, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ «Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете «Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете Почему вдруг губернаторские выборы стали важными?..

5 174 6 250272 23.09
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, выборы, экономика, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7289088
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3671890

Сегодня в эфире