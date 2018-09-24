Чеченские бюджетники и студенты пожаловались на принуждение к посещению матчей футбольного клуба «Ахмат»
Накануне некоторым из них пришлось допоздна задержаться на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. После начала матча никого с территории спортивного объекта не выпускали, — рассказал «Кавказскому узлу» работник одной из грозненских организаций. В свою очередь, студенты утверждают, что вынуждены ходить на матчи из-за угрозы недопуска к зачетам и экзаменам.
Ранее жители Чечни уже жаловались на то, что их принуждают участвовать в различных мероприятиях, которые организуют власти, под угрозой увольнения.
В субботу «Ахмат» встречался дома с «Оренбургом». Игра завершилась со счетом 1:1.
Комментарии8
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kaputvsemu 24 сентября 2018 | 17:13
Не жильцы.
kir_pich_101 24 сентября 2018 | 17:15
Мы за "спасибо" на картошку ездили, а эти просто на шару сидят просто так...
paulik69 24 сентября 2018 | 17:17
kir_pich_101: так вы — рабы, а эти же метят в ваши господа
don_ballon 24 сентября 2018 | 17:31
kir_pich_101: Ну, рупь в день на картошке и полный рюкзак домой вы имели. Плюс весёлый обед с водочкой в компании коллег, на свежем воздухе, а некоторые успевали и кошачий роман с кустотерапией того-с... А что может быть унылее и тошнотворнее игры "Оренбурга" с "Тереком"? ("Ахмат" временное недоразумение). "Игра была равна, играли два говна". Вообще-то, по европейским критериям, подобное обязалово это вид пытки.
fikus74 24 сентября 2018 | 17:18
чечен-фашист , вполне закономерно.
jamba 24 сентября 2018 | 17:23
А говорили, что чеченцы строем не ходят!? Еще как;))
oneoretwo 24 сентября 2018 | 17:27
...все, как известно, познается в сравнении: у чичей есть хорошая возможность сравнить комми и своего басмача-акадэмика...
abuvgrobu 24 сентября 2018 | 17:52
Было уже.. Какая-то кучка либерального отребья жаловалась на подобное уже..
Так в чём дело-то ? Выйдите с публичным протестом, с плакатами: Мол, не принуждай нас, Рамзан.. А, тля, бздите.. Только отчего-то думается, что все эьти "чеченские бюджетники и студенты" имеют конкретные фамилии и фамили эти - Саидман, Махмудмеккер, Аскершпиц..